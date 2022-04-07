Raushen, Palmniken и Pillau за один день

Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске

Мини-группа
Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности.
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Светлогорск:
  • Органный зал
  • Лиственный парк
  • Водонапорная башня
  • Дом охотника
  • Променад
  • Янтарный:
  • Филинская бухта
  • Балтийское море
  • Парк Морриса Беккера
  • Музей «Янтарный замок»
  • Храм Иконы Божьей Матери
  • Янтарно-добывающий комбинат и карьер
  • Пляж Янтарный
  • Балтийск:
  • Кирха
  • Действующий маяк
  • Музей Балтийского флота
  • Здание пехотных казарм
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне

Об экскурсии

Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности.
По пути в Янтарный сделаем остановку в Филинской бухте, которая славится захватывающим видом на Балтийское море. Янтарный познакомит вас с парком Морриса Беккера, водонапорной башней, музеем «Янтарный замок». Будет возможно посетить Храм Иконы Божьей Матери, а также янтарно-добывающий комбинат и карьер. Изюминкой Янтарного является широкий песчаный пляж, вошедший в топ российских пляжей!
В Балтийске, самом западном портовом городе России, пройдём к кирхе, действующему маяку, музею Балтийского флота, ознакомимся со зданием пехотных казарм, увидим памятники Петру I и Елизавете Петровне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Посещение музеев, по желанию
  • Органный зал в Светлогорске (1000 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Завершение: Адрес вашей гостиницы
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:15

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🏛История и архитектура☀️На весь деньЯнтарный комбинат🗽ДостопримечательностиБалтийск, Янтарный, Светлогорск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
77 отзывов
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 000 за 1-6 чел.
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.6
25 отзывов
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск и военно-морской Балтийск
7 500 за 1-4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
Мы посетим три города Балтики за один день: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
7 500 за 1-5 чел.
Морская прогулка в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Даниил
4.7
3 отзыва
Морская прогулка в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города на Балтийском море: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
2 500 за 1 человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юрий и Алёна
4.9
116 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
от 8 000 за 1-4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.7
3 отзыва
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
9 500 за 1-4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Савва
Нет отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Посетить старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
8 600 за 1-4 чел.
Топ-3: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Топ-3: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Все невозможное возможно! Предлагаю вам за один день посетить три популярнейших города Балтийского побережья: Янтарный
8 000 за 1-4 чел.
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Посмотрите три ярких города Калининградской области за один день! Вас ждет поездка
16 000 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
7 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом
7 000 за 1-6 чел.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вячеслав
5
1 отзыв
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
9 500 за 1-4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Павел
5
18 отзывов
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка
12 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ