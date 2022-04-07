Об экскурсии

Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности.

По пути в Янтарный сделаем остановку в Филинской бухте, которая славится захватывающим видом на Балтийское море. Янтарный познакомит вас с парком Морриса Беккера, водонапорной башней, музеем «Янтарный замок». Будет возможно посетить Храм Иконы Божьей Матери, а также янтарно-добывающий комбинат и карьер. Изюминкой Янтарного является широкий песчаный пляж, вошедший в топ российских пляжей!

В Балтийске, самом западном портовом городе России, пройдём к кирхе, действующему маяку, музею Балтийского флота, ознакомимся со зданием пехотных казарм, увидим памятники Петру I и Елизавете Петровне.