Описание

Что вас ждет Мы начнём экскурсию с одной из бывалых концертных площадок Калининграда, которая расположилась в одном из мощнейших объектов обороны Кёнигсберга, — с Башни Врангель. Узнав историю этого места и проникнувшись его духом, мы отправимся к бомбоубежищу, в котором располагался крутой бар, а рядом находится заброшенный спиртзавод, продукция которого экспортировалась даже в США. Возможно, в старых винных складах мы найдём пару легендарных бутылочек. Мы посетим здание середины ХIX века, где расположен Музей восточнопрусского пивоварения и виноделия, а когда-то там было андеграундное кафе-бар. Узнав историю кёнигсбергского досуга, мы отправимся в самое загадочное заведение Алхимика, который воссоздаёт напитки разных времён и народов вплоть до «Сыворотки правды» и «Эликсира молодости». Посетим бастион, где проходят фаер-шоу, рок концерты и байк-шоу, а публика приветлива и доброжелательна. Посетим самые вкусные ворота Кёнигсберга-Калининграда. Вы узнаете, чем они славились на весь Калининград в советское время и попробуете угощение, которым ворота известны сейчас. Завершим наш тур в самом сказочном бастионе, или самом душевном баре калининграда.