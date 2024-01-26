Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу андеграунда самого западного региона России, где ещё живы хиппи на мультивенах. Безумный Макс мчится на своём грузовике. Алхимик в подземельях варит «Эликсир молодости». Рок пробирает до костей, а акустика бастионов и кирх XIX века проникает в самую душу.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Башня Врангель
- Бастион Прегель
- Бранденбургские ворота
- Королевские ворота
- Замковый пруд
- Секретные подземелья
- Бастион Астрономический
- Самый западный клуб России
- Музей пивоварения
Описание
Что вас ждетМы начнём экскурсию с одной из бывалых концертных площадок Калининграда, которая расположилась в одном из мощнейших объектов обороны Кёнигсберга, — с Башни Врангель. Узнав историю этого места и проникнувшись его духом, мы отправимся к бомбоубежищу, в котором располагался крутой бар, а рядом находится заброшенный спиртзавод, продукция которого экспортировалась даже в США. Возможно, в старых винных складах мы найдём пару легендарных бутылочек. Мы посетим здание середины ХIX века, где расположен Музей восточнопрусского пивоварения и виноделия, а когда-то там было андеграундное кафе-бар. Узнав историю кёнигсбергского досуга, мы отправимся в самое загадочное заведение Алхимика, который воссоздаёт напитки разных времён и народов вплоть до «Сыворотки правды» и «Эликсира молодости». Посетим бастион, где проходят фаер-шоу, рок концерты и байк-шоу, а публика приветлива и доброжелательна. Посетим самые вкусные ворота Кёнигсберга-Калининграда. Вы узнаете, чем они славились на весь Калининград в советское время и попробуете угощение, которым ворота известны сейчас. Завершим наш тур в самом сказочном бастионе, или самом душевном баре калининграда.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Врангель
- Бастион Прегель
- Бранденбургские ворота
- Королевские ворота
- Замковый пруд
- Секретные подземелья
- Бастион Астрономический
- Самый западный клуб России
- Музей пивоварения
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный Автомобиль
Что не входит в цену
- Еда, напитки
- Билет на концерт (стоимость зависит от мероприятия и даты экскурсии)
- Дегустации настоек алхимика
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башня Врангель, ул. Профессора Баранова, 2А
Завершение: Улица Дзержинского 31в
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
26 янв 2024
Посетили необычную вечернюю экскурсию с гидом Семёном. Было увлекательно. Семён с удовольствием отвечал на наши вопросы. Экскурсия закончилась в настоящем рок-баре.
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