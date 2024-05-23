ворота – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «ворота» в Калининграде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
Начало: Ваш адрес в Калининграде
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 1 000 за человека
Вечерний Калининград с дегустацией пива и марципана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Вечерний Калининград с дегустацией пива и марципана
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова, 34
Расписание: По субботам в 17:30
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
    Гид Олег отлично провёл экскурсию на комфортном автомобиле, рассказал о прошлом и настоящем города. Ответы на вопросы были с глубоким знанием материала, все наши пожелания были учтены. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
    Хорошо продуманная, спланированная экскурсия. Гид грамотный, рассказ интересный. Впечатлений после поездки масса, удовольствия еще больше. \всем рекомендую такую поездку и именно с Олегом. Спасибо!
  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
    Мы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
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    решили поехать с гидом. Выбрали экскурсию у Сергея по 2-м параметрам: вариатив программ и отзывы. Изначально выбрали 3 города: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Но буквально накануне сын заявил, что без Куршской косы он не уедет … Позвонили Сергею и ДОГОВОРИЛИСЬ! Такая лояльность и открытость заранее вызвали уважение и благодарность. Ну, а далее утром всё началось и продолжилось прекрасно! Новый минивэн, начало без опозданий, располагающее знакомство, тайминг и периметр экскурсионного дня. И, конечно, Сергей показал нам все красоты региона, самое сердце! И даже договорился с погодой 🙃 Мы успели и погулять по Куршской косе, и попробовать местные специалитеты, и погулять по ВСЕМ городам. А сколько всего интересного нам рассказал Сергей, причём для детей в формате интересных вопросов. Моя любовь к региону стала просто безграничной!! И особенная радость - Сергей завёз нас на частное производство янтарных изделий - и это абсолютный восторг и восхищение! Мы с детьми сами шлифовали самородки, делали отверстия, придавали форму! Незабываемые впечатления. В общем и целом, огромное спасибо! 13 часов пролетели насыщенно, но совершенно незаметно! Рекомендуем услуги Сергея однозначно и будем делиться контактом с друзьями

  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду
    Увидели Калининград глазами местного жителя. Вме понравилось.
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Обзорная по Калининграду: для больших и маленьких
    Ирина, спасибо большое за экскурсии, очень интересно было как мне, так и детям🌻! Обзорная с поиском хомлинов в разных частях
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    города - супер идея, весело, интересно, не успеваешь устать, включается азарт😄! Пока ездили по городу, Ирина посоветовала разные места/музеи/рестораны, которые мы с удовольствием посетили самостоятельно в другие дни отдыха👍. Вторая экскурсия у нас была в Зеленоградск и на Куршскую косу, и это совсем другие эмоции! Красивейшая природа, изобилие животных, мощь балтийского моря😍На обед мы ходили в рыбный ресторан на Косе, где была вкуснейшая свежая рыба. Обязательно в следующий раз посетим эти места с остановкой на несколько дней. Мы влюбились в Калининград, благодаря Ирине, очень рекомендуем и при возможности обязательно еще встретимся 😊!

  • Л
    Лия
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду
    Обзорная экскурсия отличная. С учетом того, что объять необъятное за такое время практически невозможно, Максим рассказал нам основу, на которой
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    строится общее прекрасное впечатление о городе. Мы проехали/прошлись по всем местам, которые рекомендованы к посещению гостям города, в сопровождении интересных рассказов. Плюс сам Максим интересный собеседник. Время пролетело максимально незаметно. На этапе согласования экскурсии посоветовал скорректировать время, чтоб комфортно посмотреть все в дневное время,что тоже немаловажно, когда ты впервые в городе, чтоб не упустить все места.

  • A
    Anastasiya
    4 марта 2024
    Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
    Провели с Олегом экскурсию по Калининграду и побережью. Это было незабываемо! Потрясающие виды, очень интересный рассказ экскурсовода. Нам все очень понравилось
  • В
    Вероника
    26 января 2024
    Рок-н-ролл этой ночи
    Посетили необычную вечернюю экскурсию с гидом Семёном. Было увлекательно. Семён с удовольствием отвечал на наши вопросы. Экскурсия закончилась в настоящем рок-баре.
  • А
    Анна
    7 января 2024
    Обзорная по Калининграду: для больших и маленьких
    Добрый вечер! Хотела бы оставить отзыв об экскурсии с Ириной. Экскурсия была на новогодние праздники, а договорились с Ириной об
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    экскурсии в октябре. Ирина учла все пожелания и так как мы были с двумя детьми, организовала потрясающую экскурсию по городу. Дети были вовлечены в сам процесс экскурсии и с огромным интересом все 5 часов принимали непосредственное участие. Очень внимательная, учтивая. Продумано все было до мелочей. На следующей день мы с Ириной посещали три города: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск. Были на производстве янтаря, искали янтарь, любовались Балтийским морем и потрясающей природой этой местности. В Светлогорске проходили мастер-класс по обработке янтаря, дети получили именные сертификаты и подвеску из янтаря на память. Ирина заранее забронировала обед в ресторане, с потрясающим видом на море и очень вкусным обедом. В Зеленоградск приехали вечером, когда зажглись все огни в городе. Это потрясающее зрелище!!! И все это благодаря Ирине! Самый лучший экскурсов и потрясающий человек:добрый и внимательный. Ирина огромное Вам спасибо за все! Очень хотим еще вернуться летом и обязательно посетить с вами еще не один город!!!

  • С
    Светлана
    1 ноября 2023
    Обзорная по Калининграду: для больших и маленьких
    Ирине хочу выразить благодарность за отличную экскурсию. Понравилось всё: заботливое отношение к нам (особенно к детям), продуманный маршрут, увлекательный рассказ
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    об истории Калининграда. Проехали и посмотрели все знаковые достопримечательности города. Все четыре часа прошли на одном дыхании, было очень интересно. По сути, это была не совсем экскурсия, а квест, в котором участвовала вся наша семья: я с мужем и обе дочери (8-ми и 5-ти лет).

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
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  1. Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
  2. Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
  3. Вечерний Калининград с дегустацией пива и марципана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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