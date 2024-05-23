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экскурсии в октябре. Ирина учла все пожелания и так как мы были с двумя детьми, организовала потрясающую экскурсию по городу. Дети были вовлечены в сам процесс экскурсии и с огромным интересом все 5 часов принимали непосредственное участие. Очень внимательная, учтивая. Продумано все было до мелочей. На следующей день мы с Ириной посещали три города: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск. Были на производстве янтаря, искали янтарь, любовались Балтийским морем и потрясающей природой этой местности. В Светлогорске проходили мастер-класс по обработке янтаря, дети получили именные сертификаты и подвеску из янтаря на память. Ирина заранее забронировала обед в ресторане, с потрясающим видом на море и очень вкусным обедом. В Зеленоградск приехали вечером, когда зажглись все огни в городе. Это потрясающее зрелище!!! И все это благодаря Ирине! Самый лучший экскурсов и потрясающий человек:добрый и внимательный. Ирина огромное Вам спасибо за все! Очень хотим еще вернуться летом и обязательно посетить с вами еще не один город!!!