1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
Начало: Ваш адрес в Калининграде
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Вечерний Калининград с дегустацией пива и марципана
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова, 34
Расписание: По субботам в 17:30
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь23 мая 2024Гид Олег отлично провёл экскурсию на комфортном автомобиле, рассказал о прошлом и настоящем города. Ответы на вопросы были с глубоким знанием материала, все наши пожелания были учтены. Большое спасибо!
- ЕЕлена26 апреля 2024Хорошо продуманная, спланированная экскурсия. Гид грамотный, рассказ интересный. Впечатлений после поездки масса, удовольствия еще больше. \всем рекомендую такую поездку и именно с Олегом. Спасибо!
- ААлексей24 апреля 2024Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьераМы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Обзорная экскурсия по КалининградуУвидели Калининград глазами местного жителя. Вме понравилось.
- ААнастасия16 апреля 2024Обзорная по Калининграду: для больших и маленькихИрина, спасибо большое за экскурсии, очень интересно было как мне, так и детям🌻! Обзорная с поиском хомлинов в разных частях
- ЛЛия9 апреля 2024Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия отличная. С учетом того, что объять необъятное за такое время практически невозможно, Максим рассказал нам основу, на которой
- AAnastasiya4 марта 2024Провели с Олегом экскурсию по Калининграду и побережью. Это было незабываемо! Потрясающие виды, очень интересный рассказ экскурсовода. Нам все очень понравилось
- ВВероника26 января 2024Рок-н-ролл этой ночиПосетили необычную вечернюю экскурсию с гидом Семёном. Было увлекательно. Семён с удовольствием отвечал на наши вопросы. Экскурсия закончилась в настоящем рок-баре.
- ААнна7 января 2024Обзорная по Калининграду: для больших и маленькихДобрый вечер! Хотела бы оставить отзыв об экскурсии с Ириной. Экскурсия была на новогодние праздники, а договорились с Ириной об
- ССветлана1 ноября 2023Обзорная по Калининграду: для больших и маленькихИрине хочу выразить благодарность за отличную экскурсию. Понравилось всё: заботливое отношение к нам (особенно к детям), продуманный маршрут, увлекательный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «ворота»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «ворота», 17 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август