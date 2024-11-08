Приглашаем на необычное свидание для двоих! Мы сделаем для вас расслабляющие процедуры для ног, затем проведём мастер-класс по массажу выбранной зоны. Потренироваться вы сможете друг на друге — всё под чутким руководством профессионала. Завершит свидание чайная церемония или шампанское с лёгкими закусками.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание мастер-класса
- Расслабляющая ванна для ног с натуральными маслами (15 мин.)
- Уход за ногами: скрабирование, маска и крем (15 мин.)
- Мастер-класс по массажу одной зоны: голова, шея и плечи, спина или ноги (60 мин.)
- Чайная церемония или шампанское с лёгкими закусками (30 мин.)
Организационные детали
В стоимость всё включено.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Калининграде
Здравствуйте! Мы — дружная команда спа-салона в Калининграде. У нас работают опытные сертифицированные массажисты. Мы используем только натуральные масла и косметику премиум-класса, что способствует максимальному расслаблению и оздоровлению. Учитываем индивидуальные пожелания и особенности здоровья каждого гостя.Задать вопрос
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