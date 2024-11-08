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Приглашаем на необычное свидание для двоих! Мы сделаем для вас расслабляющие процедуры для ног, затем проведём мастер-класс по массажу выбранной зоны. Потренироваться вы сможете друг на друге — всё под чутким руководством профессионала. Завершит свидание чайная церемония или шампанское с лёгкими закусками.