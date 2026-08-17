Что может быть романтичнее прогулки под алым парусом? Правильно выбранное место и время. Например, живописный Калининградский залив и золотые утренние или предзакатные часы.
Впрочем, вы можете отдохнуть на нашей яхте и ярким солнечным днём — удовольствие гарантировано в любом случае!
Впрочем, вы можете отдохнуть на нашей яхте и ярким солнечным днём — удовольствие гарантировано в любом случае!
Описание экскурсии
- Двухмачтовая яхта под алыми парусами со всеми удобствами.
- На маршруте — просторы акватории, Зелёные острова, живописные рыбацкие домики на побережье.
Организационные детали
- Яхта оснащена спасжилетами и всеми средствами безопасности. Перед посадкой — инструктаж.
- С собой можно приносить еду и напитки.
- При штормовом предупреждении прогулка отменяется или переносится.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мамоновском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 26 туристов
Занимаемся организацией отдыха и рыбалки на парусных и моторных яхтах много лет. У нас собственный флот яхт и своя служба кейтеринга. За плечами огромный опыт по организации парусных регат, свадеб, дней рождения, предложений руки и сердца, мальчишников и девичников, экскурсионных маршрутов, фотосессий, корпоративных мероприятий и многого другого. Наши яхты ждут своих гостей в нескольких городах и курортных посёлках Калининградской области.
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