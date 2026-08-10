Наша яхта сконструирована по французскому проекту «Beneteau» и оборудована всем необходимым для вашего комфорта: салон с диванами и две отдельные каюты, стол на палубе и круги для купания, кухня, где можно разогреть еду, гальюн (туалет) и даже душ. Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇
Чем на ней можно заняться?
Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море;
Отметить день рождения, свадьбу или любой другой праздник;
Встретить закат на воде и полюбоваться Калининградом в лучах заходящего солнца;
Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа).
А куда мы поплывём?
Всё зависит от продолжительности (минимум — 2 часа) и ваших пожеланий.
1️⃣ Если вы хотите драйва, сильного ветра, скорости — то мы выйдем в открытые воды залива или дальше, в Балтийское море. И под парусом помчимся по волнам!
2️⃣ Если вас укачивает от сильных волн или же вам по душе более спокойное путешествие, то мы отправимся вдоль берегов и островов морского канала по такому маршруту: Калининград — посёлок Взморье с яхт-клубом, где можно остановиться и купить морепродукты, — город Светлый — Балтийск.
По пути вы увидите набережные, уютные эллинги, дамбы, на которых растёт густой лес, мёртвые стволы деревьев, где обитают зловещие колонии бакланов. Вас будут сопровождать фотогеничные морские чайки и прекрасные лебеди-шипуны.
➕ Если захотите, то можно поучаствовать в постановке и уборке парусов и даже постоять за штурвалом! Игорь, капитан яхты, расскажет, почему и как берут рифы, поделится фактами из жизни яхтсмена на воде и своим опытом.
Организационные детали
Вместимость парусной яхты — до 7 отдыхающих
Рекомендованный возраст детей — от 8 лет
Стоимость — 13000 ₽/час до 4 человек. Для компаний более 4 человек доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽/час. Минимальное время прогулки — 2 часа.
Вы можете перенести или отменить прогулку не позднее чем за сутки
Экипаж яхты предложит вам чай, кофе, минеральную воду
Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 521 туриста
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
–
3
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2
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1
–
С
Светлана
Очень красивая лодка, замечательный экипаж. Великолепная экскурсия, очень интересные собеседники. При составлении плана команда учла все наши пожелания. Прекрасно провели время. Очень рекомендую!
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С
Светлана
Три часа на яхте с парусами - и незабываемые впечатления вам гарантированы! Организаторы учли все наши пожелания: прошли под парусами по бухте, по Преголе, искупались в тёплой воде залива, угостились вкусным чаем с печеньем, сами управляли яхтой. Сын-подросток - в восторге! Погода, как и организаторы, была в этот вечер безупречна) Всем желаем получить такие эмоции!
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Оксана
Незабываемое путешествие! Яхта, ветер, солнце и бескрайняя вода — идеальное сочетание для отдыха. Каждая минута приносила удовольствие: красивые виды, уютная атмосфера и внимательная команда сделали прогулку по-настоящему особенной. Остались только самые тёплые воспоминания и желание вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать вкус настоящей свободы и насладиться отдыхом на воде.
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А
АРТЕМ
Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид и капитан, прекрасное судно. Все очень понравилось
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Г
Горшков.
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария, член команды - Алия, капитан яхты - Игорь Леонидович. С самого начала на яхте читать дальшеуменьшить
была создана доброжелательная атмосфера, предложена бутилированная вода, Игорь Леонидович провёл небольшую экскурсию по каюте, объяснил, как и чем пользоваться. Погода во время прогулки была и солнечная и ветреная, на яхте для гостей имелся запас солнечных очков, кепок, ветровок и курток, которыми мы и воспользовались, поскольку были легко одеты. Нам были предложены чай с конфетами и печеньем. Игорь Леонидович мастерски управлял яхтой, мы ходили и на моторе и под парусом (сделали замечательные фотографии). Ход под парусом завораживает. Ария, Алия и Игорь Леонидович во время прогулки рассказывали нам интересные факты о близлежащих местах, нам даже удалось постоять за штурвалом. Всем рекомендуем!
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Ф
Фаина
Экскурсия на яхте была потрясающей! Мы отлично отдохнули и получили массу удовольствия. Организаторы учли все наши пожелания и погода не подвела: и под парусами поплавали, и закат словили.
Очень рекомендуем разнообразить отдых читать дальшеуменьшить
в Калининграде такой экскурсией! Не пожалеете.
Большое спасибо Арии за участливость и внимание: рассказала много интересных историй и легенд о крае; задала легкий и приятный тон общения. А так же большой честью было познакомиться с капитаном судна Игорем Леонидовичем. Живая легенда!
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