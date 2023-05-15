На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу

Выйти под парусами в открытое море или же пройти вдоль берегов и островов

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Добро пожаловать на борт! Калининград, этот город-порт на берегу Балтики, располагает к водным прогулкам.

А наша крейсерско-парусная яхта превратит прогулку в настоящее приключение, ведь на ней можно выйти в залив или море, поймать ветер и мчаться по волнам.

Или же устроить более спокойную и романтичную поездку вдоль берегов, мимо островов, прибрежных городков и эллингов.
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В чём особенности вашей яхты?

Наша яхта сконструирована по французскому проекту «Beneteau» и оборудована всем необходимым для вашего комфорта: салон с диванами и две отдельные каюты, стол на палубе и круги для купания, кухня, где можно разогреть еду, гальюн (туалет) и даже душ. Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇

Чем на ней можно заняться?

  • Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море;
  • Отметить день рождения, свадьбу или любой другой праздник;
  • Встретить закат на воде и полюбоваться Калининградом в лучах заходящего солнца;
  • Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа).

А куда мы поплывём?

Всё зависит от продолжительности (минимум — 2 часа) и ваших пожеланий.

1️⃣ Если вы хотите драйва, сильного ветра, скорости — то мы выйдем в открытые воды залива или дальше, в Балтийское море. И под парусом помчимся по волнам!

2️⃣ Если вас укачивает от сильных волн или же вам по душе более спокойное путешествие, то мы отправимся вдоль берегов и островов морского канала по такому маршруту:

Калининград — посёлок Взморье с яхт-клубом, где можно остановиться и купить морепродукты, — город Светлый — Балтийск

По пути вы увидите набережные, уютные эллинги, дамбы, на которых растёт густой лес, мёртвые стволы деревьев, где обитают зловещие колонии бакланов. Вас будут сопровождать фотогеничные морские чайки и прекрасные лебеди-шипуны.

➕ Если захотите, то можно поучаствовать в постановке и уборке парусов и даже постоять за штурвалом! Капитан расскажет, почему и как берут рифы, поделится фактами из жизни яхтсмена на воде и своим опытом.

Организационные детали

  • Вместимость парусной яхты — до 8 отдыхающих
  • Рекомендованный возраст детей — от 8 лет
  • Стоимость — 5000 руб. /час до 4 человек, 6300 руб. /час до 8 человек (минимальное время прогулки — 2 часа)
  • Вы можете перенести или отменить прогулку не позднее чем за сутки
  • Экипаж яхты предложит вам чай, кофе, минеральную воду
  • Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вечерние
Ночные
Летние
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