Выйти под парусами в открытое море или же пройти вдоль берегов и островов
А наша крейсерско-парусная яхта превратит прогулку в настоящее приключение, ведь на ней можно выйти в залив или море, поймать ветер и мчаться по волнам.
Или же устроить более спокойную и романтичную поездку вдоль берегов, мимо островов, прибрежных городков и эллингов.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
В чём особенности вашей яхты?
Наша яхта сконструирована по французскому проекту «Beneteau» и оборудована всем необходимым для вашего комфорта: салон с диванами и две отдельные каюты, стол на палубе и круги для купания, кухня, где можно разогреть еду, гальюн (туалет) и даже душ. Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇
Чем на ней можно заняться?
- Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море;
- Отметить день рождения, свадьбу или любой другой праздник;
- Встретить закат на воде и полюбоваться Калининградом в лучах заходящего солнца;
- Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа).
А куда мы поплывём?
Всё зависит от продолжительности (минимум — 2 часа) и ваших пожеланий.
1️⃣ Если вы хотите драйва, сильного ветра, скорости — то мы выйдем в открытые воды залива или дальше, в Балтийское море. И под парусом помчимся по волнам!
2️⃣ Если вас укачивает от сильных волн или же вам по душе более спокойное путешествие, то мы отправимся вдоль берегов и островов морского канала по такому маршруту:
Калининград — посёлок Взморье с яхт-клубом, где можно остановиться и купить морепродукты, — город Светлый — Балтийск
По пути вы увидите набережные, уютные эллинги, дамбы, на которых растёт густой лес, мёртвые стволы деревьев, где обитают зловещие колонии бакланов. Вас будут сопровождать фотогеничные морские чайки и прекрасные лебеди-шипуны.
➕ Если захотите, то можно поучаствовать в постановке и уборке парусов и даже постоять за штурвалом! Капитан расскажет, почему и как берут рифы, поделится фактами из жизни яхтсмена на воде и своим опытом.
Организационные детали
- Вместимость парусной яхты — до 8 отдыхающих
- Рекомендованный возраст детей — от 8 лет
- Стоимость — 5000 руб. /час до 4 человек, 6300 руб. /час до 8 человек (минимальное время прогулки — 2 часа)
- Вы можете перенести или отменить прогулку не позднее чем за сутки
- Экипаж яхты предложит вам чай, кофе, минеральную воду
- Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.