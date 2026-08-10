Добро пожаловать на борт! Калининград, этот город-порт на берегу Балтики, располагает к водным прогулкам. А наша крейсерско-парусная яхта превратит прогулку в настоящее приключение, ведь на ней можно выйти в залив или море, поймать ветер и мчаться по волнам. Или же устроить более спокойную и романтичную поездку вдоль берегов, мимо островов, прибрежных городков и эллингов.

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Описание экскурсии

В чём особенности вашей яхты?

Наша яхта сконструирована по французскому проекту «Beneteau» и оборудована всем необходимым для вашего комфорта: салон с диванами и две отдельные каюты, стол на палубе и круги для купания, кухня, где можно разогреть еду, гальюн (туалет) и даже душ. Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇

Чем на ней можно заняться?

Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море;

Отметить день рождения, свадьбу или любой другой праздник;

Встретить закат на воде и полюбоваться Калининградом в лучах заходящего солнца;

Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа).

А куда мы поплывём?

Всё зависит от продолжительности (минимум — 2 часа) и ваших пожеланий.

1️⃣ Если вы хотите драйва, сильного ветра, скорости — то мы выйдем в открытые воды залива или дальше, в Балтийское море. И под парусом помчимся по волнам!

2️⃣ Если вас укачивает от сильных волн или же вам по душе более спокойное путешествие, то мы отправимся вдоль берегов и островов морского канала по такому маршруту: Калининград — посёлок Взморье с яхт-клубом, где можно остановиться и купить морепродукты, — город Светлый — Балтийск.

По пути вы увидите набережные, уютные эллинги, дамбы, на которых растёт густой лес, мёртвые стволы деревьев, где обитают зловещие колонии бакланов. Вас будут сопровождать фотогеничные морские чайки и прекрасные лебеди-шипуны.

➕ Если захотите, то можно поучаствовать в постановке и уборке парусов и даже постоять за штурвалом! Игорь, капитан яхты, расскажет, почему и как берут рифы, поделится фактами из жизни яхтсмена на воде и своим опытом.

Организационные детали