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На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу

Выйти под парусами в открытое море или же пройти вдоль берегов и островов
Добро пожаловать на борт! Калининград, этот город-порт на берегу Балтики, располагает к водным прогулкам.

А наша крейсерско-парусная яхта превратит прогулку в настоящее приключение, ведь на ней можно выйти в залив или море, поймать ветер и мчаться по волнам.

Или же устроить более спокойную и романтичную поездку вдоль берегов, мимо островов, прибрежных городков и эллингов.
5
70 отзывов
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу

Описание экскурсии

В чём особенности вашей яхты?

Наша яхта сконструирована по французскому проекту «Beneteau» и оборудована всем необходимым для вашего комфорта: салон с диванами и две отдельные каюты, стол на палубе и круги для купания, кухня, где можно разогреть еду, гальюн (туалет) и даже душ. Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇

Чем на ней можно заняться?

  • Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море;
  • Отметить день рождения, свадьбу или любой другой праздник;
  • Встретить закат на воде и полюбоваться Калининградом в лучах заходящего солнца;
  • Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа).

А куда мы поплывём?

Всё зависит от продолжительности (минимум — 2 часа) и ваших пожеланий.

1️⃣ Если вы хотите драйва, сильного ветра, скорости — то мы выйдем в открытые воды залива или дальше, в Балтийское море. И под парусом помчимся по волнам!

2️⃣ Если вас укачивает от сильных волн или же вам по душе более спокойное путешествие, то мы отправимся вдоль берегов и островов морского канала по такому маршруту: Калининград — посёлок Взморье с яхт-клубом, где можно остановиться и купить морепродукты, — город Светлый — Балтийск.

По пути вы увидите набережные, уютные эллинги, дамбы, на которых растёт густой лес, мёртвые стволы деревьев, где обитают зловещие колонии бакланов. Вас будут сопровождать фотогеничные морские чайки и прекрасные лебеди-шипуны.

➕ Если захотите, то можно поучаствовать в постановке и уборке парусов и даже постоять за штурвалом! Игорь, капитан яхты, расскажет, почему и как берут рифы, поделится фактами из жизни яхтсмена на воде и своим опытом.

Организационные детали

  • Вместимость парусной яхты — до 7 отдыхающих
  • Рекомендованный возраст детей — от 8 лет
  • Стоимость — 13000 ₽/час до 4 человек. Для компаний более 4 человек доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽/час. Минимальное время прогулки — 2 часа.
  • Вы можете перенести или отменить прогулку не позднее чем за сутки
  • Экипаж яхты предложит вам чай, кофе, минеральную воду
  • Гости в нетрезвом состоянии на борт не допускаются

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 521 туриста
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
3
1
2
1
С
Очень красивая лодка, замечательный экипаж. Великолепная экскурсия, очень интересные собеседники. При составлении плана команда учла все наши пожелания. Прекрасно провели время. Очень рекомендую!
Очень красивая лодка, замечательный экипаж. Великолепная экскурсия, очень интересные собеседники. При составлении плана команда учла все
Очень красивая лодка, замечательный экипаж. Великолепная экскурсия, очень интересные собеседники. При составлении плана команда учла все
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С
Три часа на яхте с парусами - и незабываемые впечатления вам гарантированы!
Организаторы учли все наши пожелания: прошли под парусами по бухте, по Преголе, искупались в тёплой воде залива, угостились вкусным чаем с печеньем, сами управляли яхтой. Сын-подросток - в восторге!
Погода, как и организаторы, была в этот вечер безупречна)
Всем желаем получить такие эмоции!
Три часа на яхте с парусами - и незабываемые впечатления вам гарантированы!
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Оксана
Незабываемое путешествие! Яхта, ветер, солнце и бескрайняя вода — идеальное сочетание для отдыха. Каждая минута приносила удовольствие: красивые виды, уютная атмосфера и внимательная команда сделали прогулку по-настоящему особенной. Остались только самые тёплые воспоминания и желание вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать вкус настоящей свободы и насладиться отдыхом на воде.
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А
Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид и капитан, прекрасное судно. Все очень понравилось
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Г
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария, член команды - Алия, капитан яхты - Игорь Леонидович. С самого начала на яхте
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была создана доброжелательная атмосфера, предложена бутилированная вода, Игорь Леонидович провёл небольшую экскурсию по каюте, объяснил, как и чем пользоваться. Погода во время прогулки была и солнечная и ветреная, на яхте для гостей имелся запас солнечных очков, кепок, ветровок и курток, которыми мы и воспользовались, поскольку были легко одеты. Нам были предложены чай с конфетами и печеньем. Игорь Леонидович мастерски управлял яхтой, мы ходили и на моторе и под парусом (сделали замечательные фотографии). Ход под парусом завораживает. Ария, Алия и Игорь Леонидович во время прогулки рассказывали нам интересные факты о близлежащих местах, нам даже удалось постоять за штурвалом. Всем рекомендуем!

Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария,
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария,
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария,
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария,
Замечательная прогулка на яхте «Афродита» по Калининградскому заливу 23.05.2023, продолжительностью 4,5 часа. Организатор прогулки - Ария,
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Ф
Экскурсия на яхте была потрясающей!
Мы отлично отдохнули и получили массу удовольствия. Организаторы учли все наши пожелания и погода не подвела: и под парусами поплавали, и закат словили.

Очень рекомендуем разнообразить отдых
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в Калининграде такой экскурсией! Не пожалеете.

Большое спасибо Арии за участливость и внимание: рассказала много интересных историй и легенд о крае; задала легкий и приятный тон общения. А так же большой честью было познакомиться с капитаном судна Игорем Леонидовичем. Живая легенда!

Экскурсия на яхте была потрясающей!
Экскурсия на яхте была потрясающей!
Экскурсия на яхте была потрясающей!
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