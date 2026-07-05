33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки. А ведь это про нас: Калининград — 39 регион. В компании гида-чародея — меня — вы прикоснётесь к городским тайнам, увидите популярные и необычные локации, проникнетесь атмосферой романтики и непременно полюбите этот город!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7043 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

В центре Калининграда вы услышите зловещую легенду о кёнигсбергской волчице Герре. А улица композитора эпохи романтизма настроит вас на возвышенные чувства и заставит остановиться.

Мы выйдем на Мост Влюблённых, где я прочту стихи известного калининградского поэта. Нас ждут самая узкая средневековая улочка Кёнигсберга и — только т-с-с — настоящие масонские знаки! Шёпотом побеседуем об Ордене вольных каменщиков.

Дальше — встреча с медведем возле зоопарка. С ним связана одна из исключительно правдивых историй, приключившихся с бароном Мюнхгаузеном в здешних окрестностях.

На авто проедем по музыкальному району. Обсудим, чем отличаются композиторы от политиков. Обогнём уютный сквер Шопена и полюбуемся удивительными довоенными скульптурами.

В шумящей дубраве Шервудского леса нам придётся спешиться и искать защиты от Робина Гуда у «Барабанных собак». Я расскажу историю этого необычного памятника, о котором большинство местных жителей даже не догадываются.

В районе Амалиенау вы узнаете о прелестях довоенной архитектуры и воочию насладитесь музыкой, застывшей в камне.

А ещё мы увидим: озеро Поплавок, изумительные виллы, Центральный парк, грозные вальные укрепления, район с медицинским уклоном, Бауэрскую лестницу, чудеса архитектуры с явно зашифрованном смыслом и двуликий дом.

Наконец, выйдем к Центральной площади, где я расскажу вам о призраках Королевского замка и о советском «Зубе мудрости».

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная: 2/3 мы будем ходить пешком — вам понадобится удобная обувь.