33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов

Сергей
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Сергей – ваш гид
«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки.

Между тем это про нас, ведь Калининград является тридцать девятым регионом.

В компании гида-чародея — меня — вы прикоснетесь к городским тайнам немного в стороне от привычных туристических маршрутов, проникнитесь атмосферой романтики и таинственности, полюбите город за его непарадные символы и народные предания.
3640 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии33 отзыва
4.79
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Романтические прогулки по загадочному Калининграду

Программа

  • С любого удобного вам места я повезу вас по центру Калининграда и в качестве преамбулы расскажу зловещую легенду о кенигсбергской волчице Герре. А улица композитора эпохи романтизма настроит на возвышенные чувства и заставит остановиться.
  • Во время пешеходной прогулки мы выйдем на Мост Влюбленных, где я прочту стихи известного калининградского поэта. Нас ждут самая узкая средневековая улочка Кенигсберга и, только т-с-с, настоящие масонские знаки. Шепотом побеседуем об Ордене вольных каменщиков.
  • А дальше — встреча с медведем возле зоопарка. С ним связана одна из исключительно правдивых историй, приключившихся с бароном Мюнхгаузеном в здешних окрестностях. 
  • На авто мы проедем по музыкальному району. Обсудим, чем отличаются композиторы от политиков. Обогнем уютный сквер Шопена и полюбуемся на удивительные довоенные скульптурные композиции, в которых чувствуется очарование навсегда чего-то утраченного. 
  • В шумящей дубраве Шервудского леса нам придется спешиться и искать защиты от Робина Гуда у «Барабанных собак». Я расскажу историю этого необычного памятника, о котором большинство местных жителей даже не догадываются. 
  • В карете, вот-вот грозящей превратиться в тыкву, мы промчимся мимо бывшей Бург-школы и Лютеранской церкви к району-саду Амалиенау, где вы узнаете о прелестях довоенной архитектуры и сможете воочию насладиться музыкой, застывшей в камне. 
  • Как клубничная вишенка на торте, словно медленный танец с объектом страсти в разгар шумной дискотеки, — прогулка по променаду вдоль бликующе-волшебного озера Поплавок (бывшего пруда Близнецов). 
  • На железном коне мы поскачем вдоль изумительных вилл, Центрального парка, грозных вальных укреплений на кенигсбергские высоты. Я намекну о том, что наш город перекликается с древним Римом или Москвой. Ведь все они стоят на семи холмах. 
  • Во время заключительной части нашего путешествия вас ждет восхождение на Астрономический холм с могилой Бесселя. Мы осмотрим район с медицинским уклоном, Бауэрскую лестницу и чудеса архитектуры с явно зашифрованном смыслом. А в начале старинной улицы Коперника вашему взору предстанет двуликий дом. Мифы о подземном Кенигсберге здесь придутся как нельзя кстати.
  • Наконец, мы выйдем к советскому «Зубу мудрости», где я расскажу вам о призраках Королевского замка.

В результате вы поймете, что в стороне от туристических маршрутов Калининграда таится новый дивный мир прекрасных персонажей, символов и историй, которые не меньше (а, может, и больше) парадных могут влюбить вас в город.

Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Романтические прогулки по загадочному Калининграду

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Сергей - отличный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой город: местные городские легенды, курьезы, истории - данная экскурсия захватила нас полностью!
Цветана
10 сентября 2019
Это сложно назвать прогулкой. Это была большая, хорошая экскурсия. В Калининград я приехала во второй раз и стандартную обзорку уже видела. Ребята, я даже не подозревала, насколько может быть интересно на улочках, расположенных немного в стороне от красивого, вылизанного специально для туристов центра города. Я давно влюблена в Калининград, но Сергей показал мне родной город с другой стороны. И, как я люблю, дал массу разнообразной информации. Было ощущение, что я в гостях, а Сергей показывает свой невероятный дом. )) Уверена, что эту прогулку я буду вспоминать еще очень долго. )) Спасибо, Сергей!
28 июля 2019
Замечательная зкскурсия.
Прекрасный рассказчик- экскурсовод Сергей. Профессионал своего дела.
Советуем обязательно соединять общую экскурсионную программу с индивидуальным туром. Сергей показал чудесные места в городе, которые мы точно бы не увидели с общей экскурсией.
Спасибо.
Владимир и Татьяна.
15 июля 2019
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Знает свое дело и очень интересно рассказывает. Нам понравилось. Если еще раз поедем в Калининград, обязательно к нему еще не раз обратимся.
1 июля 2019
Сегодня с большим удовольствием слушали нашего гида Сергея. Он влюблён в свой город, рассказал много интересных фактов из его истории. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Калининградом, посетить эту экскурсию. Сергею желаем успехов и благодарных слушателей.
Екатерина
31 марта 2019
На экскурсии можно увидеть то, на что не обратишь внимание при самостоятельном осмотре.
17 марта 2019
Сергей - замечательный экскурсовод , прекрасно знающий свой город. А главное , со всей душой относящийся к делу, которым занимается . Спасибо большое .
14 января 2019
Как заявлено в описании экскурсии и как прошла сама экскурсия - две больших разницы. Было обещано начать от отеля (естественно я думала, что авто-пешеходная, значит сначала на авто). Но я ошиблась - мы бегали по скользкому мокрому льду под дождем, гид не учитывает погоду и время года. Его экскурсия рассчитана на летний период - но никак не на мокрую, скользкую погоду. Мы бегали за гидом, смотря под ноги, чтобы не упасть и половину не слышали, так как он шел все время впереди и рядом с дорогой, где ходят машины. Чтобы посмотреть "барабанных собак", мы вышли из машины и бежали через Шербурский лес по мокрой, скользкой дороге. Гиду необходимо учитывать вышеперечисленные пожелания и не позиционировать её - как авто-пешеходную. Она не стоит этих денег. И если это "Романтические прогулки", то и должны быть прогулки - а не история города, которая есть в других экскурсиях. Романтика - это совсем другое. Мы её не почувствовали. Особенно в конце экскурсии - романтическое посещение из-за забора загона в зоопарке с животными. Создалось впечатление, что экскурсовод должен протараторить всю имеющую у него инфу, не отделяя историю города от Романтических прогулок. Мы разочарованы, и поняли, что лучших гидов, чем девушек - нет, мужчинам до них ещё далеко.
Любовь
4 января 2019
Вежливый, интеллигентный экскурсовод. Рассказывал, показывал, читал стихи, задавал вопросы, шутил, расположил к себе и показал город. Отметила бы три момента, которые могли бы улучшить эскурсию: 1) не превышать время путешествия больше трёх часов (было прохладно, мы были с детьми, экскурсия продолжалась больше 3,5 часов и мы подустали) 2) не частить фактами и цифрами и стилями архитектуры и фамилиями, через два часа все смешалось в кучу и не воспринималось кто и чей родственник и кто кому кайзер 3) делать технические остановки (для туалета и кофе), это могло бы сделать формальную экскурсию приятной и уютной прогулкой. Всем приятных и познавательных экскурсий! Калининград чудесен! Экскурсоводу спасибо!
30 сентября 2018
Если хочется встретиться с городом в неформальной обстановке, так сказать без галстука, познакомиться с его вторым лицом, а также просто провести чудесно время, то эта экскурсия для Вас!!!
Осторожно, встречаются волшебники!
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Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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