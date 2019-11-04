33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как заявлено в описании экскурсии и как прошла сама экскурсия - две больших разницы. Было обещано начать от отеля (естественно я думала, что авто-пешеходная, значит сначала на авто). Но я ошиблась - мы бегали по скользкому мокрому льду под дождем, гид не учитывает погоду и время года. Его экскурсия рассчитана на летний период - но никак не на мокрую, скользкую погоду. Мы бегали за гидом, смотря под ноги, чтобы не упасть и половину не слышали, так как он шел все время впереди и рядом с дорогой, где ходят машины. Чтобы посмотреть "барабанных собак", мы вышли из машины и бежали через Шербурский лес по мокрой, скользкой дороге. Гиду необходимо учитывать вышеперечисленные пожелания и не позиционировать её - как авто-пешеходную. Она не стоит этих денег. И если это "Романтические прогулки", то и должны быть прогулки - а не история города, которая есть в других экскурсиях. Романтика - это совсем другое. Мы её не почувствовали. Особенно в конце экскурсии - романтическое посещение из-за забора загона в зоопарке с животными. Создалось впечатление, что экскурсовод должен протараторить всю имеющую у него инфу, не отделяя историю города от Романтических прогулок. Мы разочарованы, и поняли, что лучших гидов, чем девушек - нет, мужчинам до них ещё далеко.