33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В центре Калининграда вы услышите зловещую легенду о кёнигсбергской волчице Герре. А улица композитора эпохи романтизма настроит вас на возвышенные чувства и заставит остановиться.
Мы выйдем на Мост Влюблённых, где я прочту стихи известного калининградского поэта. Нас ждут самая узкая средневековая улочка Кёнигсберга и — только т-с-с — настоящие масонские знаки! Шёпотом побеседуем об Ордене вольных каменщиков.
Дальше — встреча с медведем возле зоопарка. С ним связана одна из исключительно правдивых историй, приключившихся с бароном Мюнхгаузеном в здешних окрестностях.
На авто проедем по музыкальному району. Обсудим, чем отличаются композиторы от политиков. Обогнём уютный сквер Шопена и полюбуемся удивительными довоенными скульптурами.
В шумящей дубраве Шервудского леса нам придётся спешиться и искать защиты от Робина Гуда у «Барабанных собак». Я расскажу историю этого необычного памятника, о котором большинство местных жителей даже не догадываются.
В районе Амалиенау вы узнаете о прелестях довоенной архитектуры и воочию насладитесь музыкой, застывшей в камне.
А ещё мы увидим: озеро Поплавок, изумительные виллы, Центральный парк, грозные вальные укрепления, район с медицинским уклоном, Бауэрскую лестницу, чудеса архитектуры с явно зашифрованном смыслом и двуликий дом.
Наконец, выйдем к Центральной площади, где я расскажу вам о призраках Королевского замка и о советском «Зубе мудрости».
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в драмтеатр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6343 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
5
3
1
2
–
1
1
Иевкова
Замечательная экскурсия. Мы местные жители и я специально заказала "романтическую экскурсию по загадочному Калининграду". И романтика и загадки - все в этой экскурсии есть. И Сергей просто чудесный рассказчик. Мы проходим каждый день и не замечаем насколько интересен наш город. Любая экскурсия с Сергеем - просто шикарное времяпровождение. Заказывайте, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Еленв
Добрый день! Если вы желаете не стандартную, комфортную прогулку по аутентичным улочкам, паркам Калининграда, то это к Сергею! Он покажет и расскажет историю мест, домов, скульптурных творений, о которых знает далеко не каждый местный житель. Я получила огромное удовольствие от общения с этим разносторонним, образованным, увлечённым мужчиной. Спасибо, Сергей!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Калининград - красивый город с уникальной историей. На экскурсии узнали много интересных фактов о городе, получили массу впечатлений, хотя погода немного подвела. Сергей - знающий и профессиональный гид. Спасибо огромное за положительные эмоции.
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Огромное спасибо Сергею за потрясающую экскурсию. Видно, что Сергей любит свой город. Потрясающий рассказчик. Четко, интересно построен маршрут. Время пролетело интересно и незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсия очень понравилась, даже очень жаркий день не испортил впечатлений. Тенистые улочки вдали от городского шума и суеты, интересные локации, любопытные истории, замечательный гид Сергей.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Отличная небанальная экскурсия по Центральному району Калининграда, интересные истории о жителях и жизни города. Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Романтическая прогулка по загадочному Калининграду»