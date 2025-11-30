Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя праздничное очарование Амалиенау — района с уникальной архитектурой модерна.



Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка Луизенваль, увидите кирху королевы Луизы и сказочного хомлина. А я тем временем расскажу вам историю вилл, секреты местных жителей и о рождественских традициях. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Елена Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 1200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Экскурсия по Амалиенау — это не просто путешествие в прошлое, знакомство с архитектурой эпохи модерн, но и возможность ощутить теплоту и душевность этого уникального района, узнать о его культурном наследии и местных рождественских традициях. Наш маршрут пройдет через исторический парк Луизенваль XVIII века, кирху королевы Луизы, площадь Луизенплатц. Вы увидите сказочного жителя города — маленького хомлина Антошку. Также мы зайдем в виллу Арона, где вы сможете насладиться обстановкой XIX века и приобрести на память сувенир. А еще увидим дом знаменитого архитектора Фридриха Хайтмана, благодаря которому этот район появился! Мы изучим с вами изысканные фасады, витражи и кованые балконы, которые сохранили свою красоту на протяжении многих лет. Во время экскурсии вы сможете насладиться живописными видами на старинные виллы и особняки, каждая из которых рассказывает свою уникальную историю. Мы прогуляемся по тенистым аллеям, и вы почувствуете дух времени, когда этот район был излюбленным местом для отдыха и жизни аристократии. Я познакомлю вас с архитектурными особенностями Амалиенау, расскажу о жителях и о том, какими приспособлениями пользовались горожане, чтобы зайти в дом в чистой обуви, как спасали детей во время Хрустальной ночи. А еще вы узнаете, почему марципан продавали сначала только в аптеках, где находили клады жители Калининграда и какие решения нашли архитекторы, чтобы застроить район на болотистой местности!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату