Откройте для себя праздничное очарование Амалиенау — района с уникальной архитектурой модерна.
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка Луизенваль, увидите кирху королевы Луизы и сказочного хомлина. А я тем временем расскажу вам историю вилл, секреты местных жителей и о рождественских традициях.
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка Луизенваль, увидите кирху королевы Луизы и сказочного хомлина. А я тем временем расскажу вам историю вилл, секреты местных жителей и о рождественских традициях.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭкскурсия по Амалиенау — это не просто путешествие в прошлое, знакомство с архитектурой эпохи модерн, но и возможность ощутить теплоту и душевность этого уникального района, узнать о его культурном наследии и местных рождественских традициях. Наш маршрут пройдет через исторический парк Луизенваль XVIII века, кирху королевы Луизы, площадь Луизенплатц. Вы увидите сказочного жителя города — маленького хомлина Антошку. Также мы зайдем в виллу Арона, где вы сможете насладиться обстановкой XIX века и приобрести на память сувенир. А еще увидим дом знаменитого архитектора Фридриха Хайтмана, благодаря которому этот район появился! Мы изучим с вами изысканные фасады, витражи и кованые балконы, которые сохранили свою красоту на протяжении многих лет. Во время экскурсии вы сможете насладиться живописными видами на старинные виллы и особняки, каждая из которых рассказывает свою уникальную историю. Мы прогуляемся по тенистым аллеям, и вы почувствуете дух времени, когда этот район был излюбленным местом для отдыха и жизни аристократии. Я познакомлю вас с архитектурными особенностями Амалиенау, расскажу о жителях и о том, какими приспособлениями пользовались горожане, чтобы зайти в дом в чистой обуви, как спасали детей во время Хрустальной ночи. А еще вы узнаете, почему марципан продавали сначала только в аптеках, где находили клады жители Калининграда и какие решения нашли архитекторы, чтобы застроить район на болотистой местности!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический парк Луизенваль
- Кирха королевы Луизы и Святого Адальберта
- 20 самых красивых вилл района Амалиенау
- Хомлин Антошка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1
Завершение: Улица Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 15 чел.
Амалиенау - район для хорошей жизни
Прогулка по Амалиенау откроет вам секреты старого Кенигсберга. Увидите изящные виллы, услышите истории о жителях и насладитесь зеленью
Начало: В районе Центрального паркаа
Расписание: в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
1 янв в 14:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5680 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Начало: Ул. Комсомольская, д. 47
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.