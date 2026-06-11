От крестовых походов — до Второй мировой: вы совершите прогулку по старому центру длиной в 8 веков. Представите, какой была жизнь бывшей столицы Восточной Пруссии. Я помогу вам не запутаться в личностях и событиях из кенигсбергской хроники. Каждая история должна быть рассказана!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Черты Кенигсберга в Калининграде

Мы начнем с момента основания города: побываем на руинах Королевского замка, возведенного в 13 веке. Прогуляемся по живописным набережным прудов — самых старых рукотворных сооружений в городе. Вы увидите внешний оборонительный вал 19 века, встретите две башни-сестры и городские ворота — а закончим экскурсию на самой немецкой площади в городе.

8 веков истории

Доступно и с интересом я раскрою перед вами хроники Кенигсберга. Расскажу, как зародился Тевтонский орден и какую роль он сыграл в истории города. О том, как повлиял последний Великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн на жизнь страны в 16 веке. Предложу вам «решить» задачу о семи мостах Кёнигсберга и напомню о великих именах, связанных с Кенигсбергом.

Как создавалось королевство Пруссия? Каковы были последствия Семилетней войны и Наполеоновских войн? К чему привела буржуазная революция 19 века? Будут ответы на эти и другие вопросы.

Приближаясь к нашему веку, поговорим о становлении Германской империи и о Веймарской республике. А завершится мой рассказ на моменте подписания акта капитуляции. Так, шаг за шагом вы воссоздадите события ушедших веков и поймете, что стоит за сегодняшним Калининградом.

Организационные детали