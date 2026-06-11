Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
От крестовых походов — до Второй мировой: вы совершите прогулку по старому центру длиной в 8 веков. Представите, какой была жизнь бывшей столицы Восточной Пруссии. Я помогу вам не запутаться в личностях и событиях из кенигсбергской хроники. Каждая история должна быть рассказана!
Мы начнем с момента основания города: побываем на руинах Королевского замка, возведенного в 13 веке. Прогуляемся по живописным набережным прудов — самых старых рукотворных сооружений в городе. Вы увидите внешний оборонительный вал 19 века, встретите две башни-сестры и городские ворота — а закончим экскурсию на самой немецкой площади в городе.
8 веков истории
Доступно и с интересом я раскрою перед вами хроники Кенигсберга. Расскажу, как зародился Тевтонский орден и какую роль он сыграл в истории города. О том, как повлиял последний Великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн на жизнь страны в 16 веке. Предложу вам «решить» задачу о семи мостах Кёнигсберга и напомню о великих именах, связанных с Кенигсбергом.
Как создавалось королевство Пруссия? Каковы были последствия Семилетней войны и Наполеоновских войн? К чему привела буржуазная революция 19 века? Будут ответы на эти и другие вопросы.
Приближаясь к нашему веку, поговорим о становлении Германской империи и о Веймарской республике. А завершится мой рассказ на моменте подписания акта капитуляции. Так, шаг за шагом вы воссоздадите события ушедших веков и поймете, что стоит за сегодняшним Калининградом.
Организационные детали
Возможно увеличить группу до 4-5 человек, доплата за дополнительного путешественника — 500 ₽
При желании можно остановиться на чашку кофе (около 200-300 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я — калининградец. Прошлое Калининграда-Кёнигсберга увлекло очень давно. А сейчас оно перекликается с основной, издательской деятельностью. Экскурсии провожу для популяризации уникального наследия города: знакомлю путешественников с интересными местами и их историей, особое внимание уделяя периоду XIX — XX веков, старому городу и его оборонительным сооружениям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 193 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Максиму огромное спасибо за экскурсию и погружение в эпоху этого края. Для фанатов истории будет очень познавательно! Максим в этом плане в’едливый и эрудированный.
Для детей до 12 лет будет тяжеловато, исторический бэкграунд необходим. Если вы хотите легкого рассказа о городе, то тоже будет скорее всего разочарованы.
Максим
Ответ организатора:
Ирина! Благодарю Вас за путь длиной в восемь веков, что мы проделали вместе. Мне было приятно рассказывать про историю родного читать дальшеуменьшить
края столь внимательным, насмотренным и интеллигентным слушателям! Отмечу, что прогулка предназначена для детей всех возрастов от четырнадцати лет… Ох, я и правда въедливый =) Большое спасибо за отзыв!
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Елизавета
Бесподобно! Максим рассказал всё подробно, что, кто, откуда, когда. Мы в восторге. Хочу отдельно отметить, эьо не экскурсия в формате «посмотрите направо, посмотрите налево…», это очень подробный и ненавязчивый рассказ, читать дальшеуменьшить
своего рода экскурс в историю в формате дружеской прогулки. отдельно про прогулку. если бы не Максим, мы бы просто не увидели половину города. стол по красивых и интересных мест, куда сами и не подумали бы пойти!
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Е
Екатерина
Экскурсия понравилась невероятно. Интересная, информативная. Очень знающий, внимательный экскурсовод. Подача материала, логика построения экскурсии впечатлила как и сам Калининград. Спасибо.
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Елена
Была бы возможность поставить 10 звезд - поставила бы)) Экскурсия и экскурсовод - выше всех похвал. Максим очень увлеченный и вовлеченный гид, при этом легкий и комфортный собеседник. Столько всего за одну экскурсию! Мы в полном восторге. Узнали очень много интересного про Калининград и историю региона в целом, и даже о местах, где можно вкусно покушать, что тоже бесценно! Однозначно рекомендуем!
Максим
Ответ организатора:
У нас еще много вкусного и интересного! =) Прилетайте, есть еще много историй про наши края, буду рад новым встречам!
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Светлана
Это просто потрясающий гид!!! Мы были с подругой и нам было очень интересно на протяжении всей экскурсии! Иныормации очень много, но так как у экскурсовода очень хорошая и выразительная речь, не утомляешься, а наоборот, хочется еще и еще! Мы остались очень довольны! Спасибо;))
Максим
Ответ организатора:
Светлана! Я очень рад, что наша прогулка вам понравилась! Прилетайте снова, красоты города и историй о нем еще много! Благодарю за отзыв!
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Е
Екатерина
У нас была очень непростая экскурсия - по жаре с 2месячным малышом. Максим все организовал в лучшем виде - специально подобрал маршрут удобный для коляски, терпеливо ждал, когда ребенок требовал внимания. И хотя некоторыми интересными участками маршрута пришлось пожертвовать, мы остались очень довольны. Большое спасибо.
Максим
Ответ организатора:
Екатерина! В Калининград нужно возвращаться снова и снова, так что все можно будет наверстать, как подрастете =))