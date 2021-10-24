Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе

5
54 отзыва
От крестовых походов — до Второй мировой: вы совершите прогулку по старому центру длиной в 8 веков.

Представите, какой была жизнь бывшей столицы Восточной Пруссии.

Я помогу вам не запутаться в личностях и событиях из кенигсбергской хроники.

Каждая история должна быть рассказана!
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга
Шесть эпох Кёнигсберга

Что вас ожидает

Черты Кенигсберга в Калининграде

Мы начнем с момента основания города: побываем на руинах Королевского замка, возведенного в 13 веке. Прогуляемся по живописным набережным прудов — самых старых рукотворных сооружений в городе. Вы увидите внешний оборонительный вал 19 века, встретите две башни-сестры и городские ворота — а закончим экскурсию на самой немецкой площади в городе.

8 веков истории

Доступно и с интересом я раскрою перед вами хроники Кенигсберга. Расскажу, как зародился Тевтонский орден и какую роль он сыграл в истории города. О том, как повлиял последний Великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн на жизнь страны в 16 веке. Предложу вам «решить» задачу о семи мостах Кёнигсберга и напомню о великих именах, связанных с Кенигсбергом.

Как создавалось королевство Пруссия? Каковы были последствия Семилетней войны и Наполеоновских войн? К чему привела буржуазная революция 19 века? Будут ответы на эти и другие вопросы.

Приближаясь к нашему веку, поговорим о становлении Германской империи и о Веймарской республике. А завершится мой рассказ на моменте подписания акта капитуляции. Так, шаг за шагом вы воссоздадите события ушедших веков и поймете, что стоит за сегодняшним Калининградом.

Организационные детали

  • Возможно увеличить группу до четырех человек, доплата за дополнительного путешественника — 500 руб.
  • При желании можно остановиться на чашку кофе (около 100-200 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Центральной площади Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Максим
Максим
Я — калининградец. Прошлое Калининграда-Кёнигсберга увлекло очень давно. А сейчас оно перекликается с основной, издательской деятельностью. Экскурсии провожу для популяризации уникального наследия города: знакомлю путешественников с интересными местами и их историей, особое внимание уделяя периоду XIX — XX веков, старому городу и его оборонительным сооружениям.
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54 настоящих отзыва от туристов

Д
24 окт 2021
Сегодня у нас была обзорная экскурсия с Максимом. Замечательная вышла прогулка - узнали много интересных фактов, от встречи остались одни положительные эмоции. Интересный рассказчик, отличный гид, экскурсовод, рекомендуем. Максим, спасибо вам.
О
11 окт 2021
Максим хороший рассказчик. Держит в голове много дат, имён. Интересно построил маршрут. Любит свой город, а это очень важно.
А
5 окт 2021
Это самая лучшая экскурсия в Калининграде. Для тех, кто интересуется историей и хочет узнать побольше о Кенингсберге и его различных исторических этапах! Конечно все запомнить сложно из рассказанного, но зато складывается общая картина и знакомишься с разными именами и фактами. Максим отличный гид, доброжелательный, с хорошим чувством юмора, с очень хорошо поставленной речью. С удовольствием сходили бы еще на экскурсию с ним на другую тему.
В
4 окт 2021
Очень приятный, эрудированный специалист - мастер своего дела. Максим всего вам самого хорошего. Удачи.
О
1 окт 2021
Спасибо Максиму за увлекательное путешествие не только по городу но и через века. Экскурсия для тех кто любит историю, кто любит слушать.
К
23 сен 2021
Все прошло отлично! Рекомердую!
Е
21 сен 2021
Увлекательная пешеходная экскурсия как по широко известным местам, так и по заповедным уголкам старинного Кенигсберга - Калининграда. Достопримечательности города гид вписывает в широкий, многовековой исторический контекст, демонстрируя отличные знания европейской и всемирной истории. И всё это живо, в увлекательной форме - интересно будет слушать как историку-медиевисту (мой случай), так и человеку совсем другой специальности, впервые знакомящемуся со связанной с Кенигсбергом цепочкой исторических событий. Вы увидите посреди современного российского города уголки бывшей Пруссии, в том числе те, которые не менялись десятилетиями, узнаете историю развития города, участвовавших в его жизни знаменитых людей и даже целых династий. Гид вежлив, доброжелателен, учитывает интересы и склонности слушателей. Радует, что в нынешнем Калининграде есть такие энтузиасты-краеведы! Очень рекомендую всем интересующимся историей.
М
21 сен 2021
Очень интересно и познавательно, приятный для прогулки маршрут, приятный гид
Я
21 сен 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия! Прекрасная подача материала и умение удерживать внимание экскурсантов. Крайне рекомендую!
Максим, спасибо огромное за Вашу экскурсию и ценные советы.
С уважением,
Ярослав
О
20 сен 2021
Большое спасибо Максиму за экскурсию. Великолепный рассказчик, знаток истории Калининграда от основания. Ушли с экскурсии с ощущением, насколько не просто и замысловато складывалась история города. Очень понравились ремарки со сравнением зданий разных эпох. Пеший формат экскурсии позволяет охватить те улицы, которые не увидишь на обзорной автобусной экскурсии. Т. к. исторические места в Калининграде разбросаны по городу, для нас это тоже было важно. В конце экскурсии Максим дал рекомендации, что еще можно посмотреть. Однозначно рекомендую! Однако детям, возможно, будет тяжеловато.
И
19 сен 2021
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Экскурсовод, Максим Ликин, полностью владеет материалом. Рассказывает хорошим литературным языком. Профессионал своего дела! Подкупает его любовь к городу, которая чувствуется на протяжении всей экскурсии. Много прошли, много увидели и узнали. Очень понравилось. В следующий приезд будем знать к кому обращаться. Посоветуем друзьям и знакомым.,
О
17 сен 2021
Максим-прекрасный экскурсовод и знаток своего любимого города от его основания до современности! Тем, кто хочет пройтись по живописным местам старого Кенигсберга, услышать историю города, задать множество вопросов и получить ответы на них-это для вас.
Е
17 сен 2021
Огромное спасибо за фантастическую экскурсию! Максим увлекательно рассказывает, отвечает на все вопросы, экскурсия очень содержательна, но не утомительна. Спасибо!
В
17 сен 2021
Экскурсия прошла отлично несмотря на дождь☺️ Максим очень интересно рассказал историю города, провел по живописным местам. Дал полную информацию по городу. Очень рекомендую всем☺️
Е
14 сен 2021
Максим проводил нам экскурсию Три эпохи Кёнигсберга 12.09.2021. Нам очень понравилось. Отвечал на вопросы по ходу экскурсии. Дал советы куда сходить и что посмотреть.
Ещё 39 отзывов

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