Янтарное Эльдорадо Калининграда

Узнать всё о «северном золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску

5
3 отзыва
Познакомьтесь с солнечным брендом Калининграда поближе! Для этого мы отправимся в приморский поселок Янтарный: посмотрим на карьер, где добывают камень, на его обработку и готовые изделия.

Вы научитесь разбираться в многообразии янтаря и находить свой.

Вторая часть экскурсии — город Светлогорск со старинными виллами, интересными памятниками и дивными видами.
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Янтарное Эльдорадо Калининграда

Что вас ожидает

Секреты солнечного камня в Янтарном

Этот поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря. Вы побываете на смотровой площадке карьера, где добывают ценную смолу, и на производстве. Увидите процесс обработки янтаря и найдете свое украшение в одном из магазинов местных мастеров. В музее рассмотрите самородки. А я расскажу, почему добыча янтаря возможна не круглый год, как отличить подделку и какими полезными свойствами обладает янтарь. В конце прогулки через старинный парк выйдем на лучший в стране пляж.

Светлогорск, сохранивший аристократизм Раушена

Вас встретит город-курорт с маленькими домами, утопающими в лесах. Мы неспешно погуляем по его узким улочкам и поговорим о жизни, которая текла здесь век назад, о развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области. Не пропустим Янтарь-холл, где проходит КВН, органный зал, глиняный макет Кенигсберга и знаменитую башню водолечебницы. Пройдем по променаду и по желанию поднимемся на мини-фуникулере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Янтарном (по желанию): смотровая площадка карьера (350/200 руб. ) и музей (350/200 руб. ) либо общий билет (500/300 руб. )
  • Экскурсию можно продлить за доплату (1000 руб. /час) — например, чтобы отдохнуть на чистейшем пляже Янтарного

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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3 настоящих отзыва от туристов

С
10 окт 2021
Благодарим гида Наталью и Александра за чудесную экскурсию и интересное знакомство с Вашим регионом! Незабываемые впечатления от Янтарного, Светлогорска, Балтийского моря и солнечной погоды!
А
28 авг 2021
Просто чудесный гид Анастасия! Реально рекомендую всем, уже записал контакты для рекомендации детям, друзьям и знакомым.
О
15 июля 2021
День прошёл изумительно. Что-то улучшать, только портить. У Оленьки все гармонично продумано, она воплотила все мои желания. Удачи тебе девочка. И советом твоим я воспользовалась👍😍

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