Познакомьтесь с солнечным брендом Калининграда поближе! Для этого мы отправимся в приморский поселок Янтарный: посмотрим на карьер, где добывают камень, на его обработку и готовые изделия. Вы научитесь разбираться в многообразии янтаря и находить свой. Вторая часть экскурсии — город Светлогорск со старинными виллами, интересными памятниками и дивными видами.

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня в Янтарном

Этот поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря. Вы побываете на смотровой площадке карьера, где добывают ценную смолу, и на производстве. Увидите процесс обработки янтаря и найдете свое украшение в одном из магазинов местных мастеров. В музее рассмотрите самородки. А я расскажу, почему добыча янтаря возможна не круглый год, как отличить подделку и какими полезными свойствами обладает янтарь. В конце прогулки через старинный парк выйдем на лучший в стране пляж!

Светлогорск, сохранивший аристократизм Раушена

Вас встретит город-курорт с маленькими домами, утопающими в лесу. Мы неспешно погуляем по его узким улочкам и поговорим о жизни, которая текла здесь век назад, о развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области. Не пропустим Янтарь-холл, где проходит КВН, органный зал, глиняный макет Кенигсберга и знаменитую башню водолечебницы. Пройдем по променаду и по желанию поднимемся на панорамном лифте.

Организационные детали