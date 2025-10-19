Узнать всё о «балтийском золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску
Познакомьтесь с солнечным брендом Калининграда поближе! Для этого мы отправимся в приморский поселок Янтарный: посмотрим на карьер, где добывают камень, на его обработку и готовые изделия. Вы научитесь разбираться в многообразии янтаря и находить свой.
Вторая часть экскурсии — город Светлогорск со старинными виллами, интересными памятниками и дивными видами.
Этот поселок назван так неслучайно — здесь таится 90% мировых запасов янтаря. Вы побываете на смотровой площадке карьера, где добывают ценную смолу, и на производстве. Увидите процесс обработки янтаря и найдете свое украшение в одном из магазинов местных мастеров. В музее рассмотрите самородки. А я расскажу, почему добыча янтаря возможна не круглый год, как отличить подделку и какими полезными свойствами обладает янтарь. В конце прогулки через старинный парк выйдем на лучший в стране пляж!
Светлогорск, сохранивший аристократизм Раушена
Вас встретит город-курорт с маленькими домами, утопающими в лесу. Мы неспешно погуляем по его узким улочкам и поговорим о жизни, которая текла здесь век назад, о развитии курортов в Восточной Пруссии и Калининградской области. Не пропустим Янтарь-холл, где проходит КВН, органный зал, глиняный макет Кенигсберга и знаменитую башню водолечебницы. Пройдем по променаду и по желанию поднимемся на панорамном лифте.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Янтарном (посещение по желанию): смотровая площадка карьера (1000 ₽ взр., 400 ₽ дет.) и музей (750 ₽ взр., 400 ₽ дет.) либо общий билет (1500 ₽ взр., 800 ₽ дет.)
Экскурсию можно продлить за доплату (1500 ₽/час) — например, чтобы отдохнуть на чистейшем пляже Янтарного. Либо для посещения всех объектов Янтарного комбината.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Центральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3723 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой читать дальшеуменьшить
и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
Экскурсия восхитительна! Гид Галина просто умничка, учла все наши пожелания и мы на экскурсию потратили 8 часов вместо 6 без доплаты! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Nadezhda
Экскурсия содержательная, динамичная, многогранная: много мест успели посетить и многое узнать. Галина очень бережно сопровождала нас: заботливо забрала и доставила до дома, покупала сама везде билеты, оплачивала парковки, развлекала историями дорогой, а нам оставалось только впитывать и наслаждаться. Надо отметить широкий кругозор и знания гида - на все вопросы ответила, все темы поддержала. Насыщенный интересный день. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Анастасия с душой подошла к проведению экскурсии. Очень много и интересно рассказывала, мы посетили, наверное, всё, что только можно из интересного для меня. По дороге мы с Анастасией поговорили, что читать дальшеуменьшить
мне самой хотелось бы узнать и посетить, о том, какие еще планируются у меня экскурсии, что я уже знаю и что мне интересно в отношении Калининграда и области. И исходя из этого она даже скорректировала маршрут, чтобы мои впечатления были полнее, и чтобы я как можно больше и лучше познакомилась с Калининградской областью, при этом оптимизировав его исходя именно из моих интересов: все корректировки маршрута мы обсуждали. Кроме того, Анастасия посоветовала. что мне еще можно посмотреть и куда поехать в дальнейшем, в том числе и самой. СПАСИБО за замечательную поездку замечательному гиду.
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Галина провела с моей семьей день, ездили на машине в Светлогорск и по окрестностям, в частности на янтарный завод. Галина молодчина, и отличный знаток и веселый позитивный попутчик. Отметили ее глубокое знание истории и интересных фактов по Калининградской области. В общем, отлично время провели, однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Экскурсия прошла великолепно. Галина отличный экскурсовод. Знает много интересных фактов. Посетили частное производство по обработке янтаря, на котором был умопомрачительный экскурсовод. Побывали на карьере по добыче янтаря. Прогулялись по Светлогорску. Экскурсия проходила в комфортном для всех режиме. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Прекрасный гид Галина проводила экскурсию для пожилой пары, построила маршрут с учётом пожеланий, вовремя встретила на автомобиле и вовремя же привезла к отелю. Экскурсия была познавательной, интересной и – главное – по-настоящему индивидуальной. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Янтарное Эльдорадо Калининграда»