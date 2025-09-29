Не Кантом единым: пройти по спрятанным уголкам Калининграда-Кёнигсберга и услышать о великих учёных
Современный Калининград всё ещё хранит в себе кусочки Кёнигсберга, как драгоценные камни, спрятанные от посторонних глаз. Мы поможем вам их отыскать! Расскажем о научном рассвете 18–20 веков: знаменитых учёных и медиках.

Заглянем в камерный ландшафтный парк и докажем, что маленькие улочки подчас таят в себе больше интересных историй, чем парадные.
Мы оценим культурный код Кёнигсберга — увидим памятный знак университету Альбертина, подарившему миру множество великих учёных.

Далее — место, где стояла первая обсерватория города. Её основал Фридрих Вильгельм Бессель — человек, положивший начало астрономии и астрометрии.

Заглянем в ландшафтный парк — уютный уголок в центре Калининграда и первый ботанический сад Кёнигсберга. Вы узнаете, кто стоял у истоков его создания и какие необычные растения скрываются в его зелёных аллеях. Это место легко может стать вашим любимым в городе!

Увидим здание клиники, где зародилось одно из самых востребованных направлений медицины и косметологии.

Пройдём по старым улочкам с сохранившимися немецкими надписями на стенах.

И, наконец, почти незаметно из Кёнигсберга 19 века окажемся в центре современного Калининграда.

Вы услышите:

  • о великих учёных — астрономах, ботаниках, хирургах и других профессорах легендарного университета Альбертина
  • событиях, которые прокатились не по главным улочкам и оставили след в истории города
  • самоотверженных врачах и исследователях, стоявших у истоков разных направлений медицины
  • музыкантах, мыслителях и даже ведьмах, вписанных в культуру города
  • где спрятался кусочек Петербурга и почему о нём не знают даже местные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Астрономического бастиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Любовь и Станислав
Любовь и Станислав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 73 туристов
Хотите влюбиться в Калининград? Не знаете, с чего начать? Обращайтесь, подскажем! Погуляем вместе по городу тайн, загадок и легенд, по городу великих людей и исторических событий! Для брутальных Рыцарей и утончённых Леди! Два гида с
разным взглядом на историю и события. С радостью сопроводим увлекательными рассказами, покажем красоты и достопримечательности янтарного края. Хочется замков, кирх и готики? Или пощекотать нервы мистикой средневековых тайн и древних языческих капищ? Воинственных фортов города-крепости? Welcome! Гарантируем, ваше знакомство с Калининградом будет невероятно интересным!

Основано на 4 отзывах
А
Алина
29 сен 2025
Алина, Казань, 2 сентября

Потрясающая экскурсия, и вот почему:
- нестандартный маршрут, можно побывать на антуражных улицах, которые не увидишь на обычных экскурсиях
- увлекательные истории о прекрасных ученых, живших в этом городе.
Просто невероятная россыпь выдающихся людей, благодаря которым развивалась астрономия, медицина, физика и многие другие науки! Была приятно поражена их количеством и вкладом, которые они сделали в науку
- связанный рассказ, ни минуты не было скучно, каждый следующий этап экскурсии захватывал все больше и больше
- интересные и приятные экскурсоводы: своим внешним видом, манерой общения, вдохновением от материала, профессиональным погружением в тему они прекрасно дополнили атмосферу экскурсии

Любовь и Станислав, спасибо за ваш талант и любовь к Калининграду!

Анастасия
24 сен 2025
От экскурсии в восторге, очень понравилась!
Необычная экскурсия, прошла на одном дыхании
Елизавета
25 июн 2025
Потрясающая экскурсия, большое спасибо экскурсоводам! Получилось по-настоящему влюбиться в город, научиться замечать детали и узнать о важном в каждой из них
Елена
16 мая 2025
Необычная экскурсия, интересно рассказали про улочки, парк и дома города, про его жителей, мало известных сейчас. Обязательно загляните в Детский центр экологии, там фантастически приятный парк

