Увидеть город во всей его красе: от средневековых стен и старинных башен до современных проспектов
Калининград — город, где переплетаются средневековая мощь Тевтонского ордена, дух старого Кёнигсберга и советское наследие.
На этой экскурсии вы окунётесь в атмосферу прошлого, погуляете по Рыбной деревне и рассмотрите старинные виллы Амалиенау. Увидите ключевые достопримечательности центра и почувствуете, как история оживает на каждом шагу.
Описание экскурсии
Площадь Победы и храм Христа Спасителя — символ новой эпохи города. Белокаменные стены и золотые купола собора сияют в центре Калининграда.
Кафедральный собор и остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь, под сводами готического храма 14 века, звучит один из лучших органов Европы, а рядом покоится философ Иммануил Кант.
Музей Мирового океана — собрание морских легенд. Вы увидите подводную лодку «Б-413», исследовательское судно «Витязь» и корабль космической связи «Виктор Пацаев».
Бастионы Литовского вала и Королевские ворота. Вы услышите истории рыцарей, коронаций и прусских монархов.
Площадь Василевского и Музей Янтаря. В башне Дона, где расположен музей, живёт «солнечный камень»: от прозрачных крошек до шедевров из янтаря.
Район Амалиенау и атмосферные улочки. Вы насладитесь очарованием старого города. Среди тенистых аллей притаились особняки в стиле модерн, когда-то принадлежавшие прусской знати.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
В программе будут остановки у достопримечательностей, а также прогулка по Рыбной деревне и острову Канта (около 40–50 мин.)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 10:00 и 14:00, во вторник, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1000 ₽
Дети 8-18 лет
900 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00 и 14:00, во вторник, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальше
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.