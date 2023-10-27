Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга

Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
В туре дети почувствуют себя настоящими рыцарями, бродя по средневековому замку, сражаясь на мечах и стреляя из арбалета.

зУнают, как капитаны бороздили океаны и моря на судне «Витязь», и раскроют удивительные тайны в музее «Фридландские ворота».

Вас ждут экскурсии по главным достопримечательностям Калининграда, прогулки по Куршской или Балтийской косе, море легенд и открытий. Проживание в отеле 3*, завтраки и обеды уже включены в стоимость.
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Ближайшие даты:
27
окт
10
ноя
24
ноя
15
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможна иная комбинация экскурсий и квестов (по запросу).

Если группа едет на поезде, то питание в поезде оплачивается самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океана

Встретим вас в аэропорту Храброво или на Южном ж. -д. вокзале, после чего отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите главные достопримечательности города: атмосферные европейские улочки, роскошные особняки в стиле модерн и знаменитый Кафедральный собор.

После обеда в кафе заглянем в Музей Мирового океана — на научно-исследовательское судно «Витязь». Когда-то оно бороздило просторы морей и океанов, а теперь здесь создан музей с воссозданными каютами капитана и кают-компаниями.

Отвезём вас в отель, а затем — свободное время.

Экскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океана
2 день

Программа на выбор

Вы сможете выбрать подходящую вам программу дня.

Вариант 1. Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу. В период весны-осени побываем на орнитологической станции, где экскурсию нам проведёт профессиональный орнитолог! А в осенне-весенний период станция будет закрыта, поэтому мы отправимся знакомиться с историей Куршской косы в визит-центр «Музейный комплекс».

Любоваться панорамным видом будем со смотровой площадки высоты Эфа — это песчаная дюна Ореховая высотой 60 метров! Отсюда откроется живописная панорама Куршского залива. Пообедаем в местном ресторане.

Вариант 2. Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска. Вы увидите военные корабли, а затем мы переправимся на пароме и рассмотрим форты.

В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки. Пообедаем в Балтийске и поедем назад в отель.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Музей «Фридландские ворота» и замок Шаакен

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в музей «Фридландские ворота». В формате командной квест-игры дети будут разгадывать загадки и знакомиться с историей форта 19 века.

Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии. А ещё школьники попробуют себя в стрельбе из арбалета, сразятся на мечах и примерят рыцарские доспехи для самых эффектных кадров. Пообедаем в таверне замка и поедем в аэропорт Храброво или на Южный ж. -д. вокзал.

Музей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок Шаакен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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