1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы, путешествуя по Балтийской косе и городу Балтийск
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ВВероника4 июня 2024Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
- ННиколай4 июня 2024Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
- ССергей3 июня 2024Рекомендую
- ААлександр3 июня 2024Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
- ЕЕлена2 июня 2024Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
- Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
- По акватории Балтийска - на скоростном катере
- На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
- Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
- Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Балтийск" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 1 690 до 19 984 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 46 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Балтийск», 3274 ⭐ отзыва, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август