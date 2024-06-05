Экскурсии в Балтийск из Калининграда

Найдено 46 экскурсий в категории «Балтийск» в Калининграде, цены от 1 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
90 отзывов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400 за всё до 6 чел.
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
20 отзывов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Балтийская коса - узкая полоска суши
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Балтийская коса: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы, путешествуя по Балтийской косе и городу Балтийск
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
119 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
24 отзыва
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
13 500 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
238 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Мозаика прибрежных городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
128 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500 за всё до 5 чел.
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
🚗 На машине
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
12 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
    читать дальше

    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • В
    Вероника
    4 июня 2024
    Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
    Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
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    все отлично слышно и видно. Галина эрудированный, интересный рассказчик и собеседник, без внимания никто не остался. В поселке Янтарный - очень вкусно и не дорого пооедали в столовой комбината.

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Рекомендую
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  2. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  3. На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
  4. Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
  5. Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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