Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники

Калининградская область - самая западная область России, не имеет сухопутной границы с другими регионами

5
3 отзыва
Калининградская область – самая западная область России, не имеет сухопутной границы с другими регионами и находится в окружении двух иностранных государств.

Средневековые рыцарские замки, форты, готическая атмосфера старинных кирх, Балтийский берег, Танцующий лес и солнечный янтарь ждут вас.

Наш тур – это уникальная возможность прикоснуться к истории, почувствовать запах моря и просто очень хорошо отдохнуть.
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Ближайшие даты:
11
июн

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • гастрономические изыски – дегустация марципана, янтарной настойки и обед в одном из старейших и лучших ресторанов Калининграда;
  • незабываемы красоты Калининградской области – за три дня Вы посетите замок Шаакен, прогуляетесь по "танцующему" лесу, побываете в пустыне на берегу Куршского залива и узнаете, где добывается 90% мировых запасов янтаря;
  • широкий выбор мест проживания – Вы можете получить консультацию нашего менеджера и забронировать понравившийся отель;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Перед длинным путешествием мы отправимся подкрепиться в кафе-музей «Русская Душа».

13:30 После комплексного обеда переезд в деревню викингов «Кауп».

15:00 Кауп — реконструкция раннесредневекового городища, основанная на археологии прусских и скандинавских поселений и фортов, которое выстроено по типу военной датской крепости IX-XI века.

В эпоху викингов этот протогородской центр в прусском ареале был одним из отправных пунктов Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю.

А сегодня в Каупе вас встретят энтузиасты, возродившие к жизни быт и культуру ушедших времен.

После экскурсии по городищу вы сможете освоить ремесло кузнеца, гончара, научиться метать топоры и стрелять из лука.

Самых смелых ждут средневековые игры и соревнования в ловкости.

17:30 Возвращение в Калининград, обзорная экскурсия.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 20:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (за доп.плату).

Станция кольцевания «Фрингилла». 

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.

Переезд в Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»
3 день
Экскурсия «Золото Балтики»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в Янтарный – единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. 

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. 

На смотровой площадке испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам и дегустация оздоравливающей янтарной настойки для туристов 18+!

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Балтийск.

Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп.плату).

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

Возвращение в Калининград к 17:00 с заездом в аэропорт.

Экскурсия «Золото Балтики»Экскурсия «Золото Балтики»Экскурсия «Золото Балтики»Экскурсия «Золото Балтики»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с человека в рублях
Отель "Золотая Бухта" 3*
(центральная часть города)

1 завтрак +450р

оплата на месте

(континентальный)

 

13 600 двухместный взрослый

13 000 двухместный детский

12 700 трехместный улучшенный взрослый

12 100 трехместный улучшенный детский

Гостевой дом "Параисо"

(центральная часть города)

2 завтрака

включены

(расширенный

континентальный)

13 700 двухместный стандарт взрослый

13 100 двухместный стандарт детский

18 700 одноместный

Отель «Калининград»

(центр)

1 завтрак +440 р

оплата на месте

(континентальный)

14 900 двухместный студио взрослый

14 300 двухместный студио детский

18 200 одноместный

14 000 трехместный взрослый

13 300 трехместный детский (на доп.месте)

*Детский до 14 лет (включительно). 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (3 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (3 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
  • Обед в кафе-музее «Русская Душа»
  • Завтраки (если указаны)
  • Дегустация марципанов
  • Дегустация янтарной настойки 18+
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт – 1 000 рублей машина
  • Обед в Балтийске – 500 руб. /чел.
  • Обед на Куршской косе – 600 руб. /чел. (меню рыбное)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Тур очень понравился. Попали в хорошую погоду, поэтому все поездки прошли с удовольствием, без каких-либо дождей, штормов. Всё было очень интересно и красиво, как сам Калининград и окружающие города, так и природа вокруг. Конечно, для купания в море вода была ещё холодной, но пойти и, что называется,"помочить ножки" - большое удовольствие. Интересными были рассказы экскурсовода - Тамары Константиновны Михайловой. Не сухой пересказ исторического пособия, а красивые рассказы с различными дополнениями (включая рассказы о жизни живших и бывавших здесь великих людей и стихи на различных языках). В общем, съездили с большим удовольствием. Большое спасибо всем и Тамаре Константиновне и обоим шофёрам Александрам персонально!
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!

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