Преимущества этого путешествия:
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Перед длинным путешествием мы отправимся подкрепиться в кафе-музей «Русская Душа».
13:30 После комплексного обеда переезд в деревню викингов «Кауп».
15:00 Кауп — реконструкция раннесредневекового городища, основанная на археологии прусских и скандинавских поселений и фортов, которое выстроено по типу военной датской крепости IX-XI века.
В эпоху викингов этот протогородской центр в прусском ареале был одним из отправных пунктов Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю.
А сегодня в Каупе вас встретят энтузиасты, возродившие к жизни быт и культуру ушедших времен.
После экскурсии по городищу вы сможете освоить ремесло кузнеца, гончара, научиться метать топоры и стрелять из лука.
Самых смелых ждут средневековые игры и соревнования в ловкости.
17:30 Возвращение в Калининград, обзорная экскурсия.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.
Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.
Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.
Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.
Окончание экскурсии в 20:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (за доп.плату).
Станция кольцевания «Фрингилла».
На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.
Переезд в Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Вы отправитесь в Янтарный – единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
На смотровой площадке испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край.
Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам и дегустация оздоравливающей янтарной настойки для туристов 18+!
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Переезд в Балтийск.
Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп.плату).
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
Возвращение в Калининград к 17:00 с заездом в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
|Отель "Золотая Бухта" 3*
(центральная часть города)
1 завтрак +450р
оплата на месте
(континентальный)
13 600 двухместный взрослый
13 000 двухместный детский
12 700 трехместный улучшенный взрослый
12 100 трехместный улучшенный детский
Гостевой дом "Параисо"
(центральная часть города)
2 завтрака
включены
(расширенный
континентальный)
13 700 двухместный стандарт взрослый
13 100 двухместный стандарт детский
18 700 одноместный
Отель «Калининград»
(центр)
1 завтрак +440 р
оплата на месте
(континентальный)
14 900 двухместный студио взрослый
14 300 двухместный студио детский
18 200 одноместный
14 000 трехместный взрослый
13 300 трехместный детский (на доп.месте)
*Детский до 14 лет (включительно).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.