Калининградская область – самая западная область России, не имеет сухопутной границы с другими регионами и находится в окружении двух иностранных государств. Средневековые рыцарские замки, форты, готическая атмосфера старинных кирх, Балтийский берег, Танцующий лес и солнечный янтарь ждут вас. Наш тур – это уникальная возможность прикоснуться к истории, почувствовать запах моря и просто очень хорошо отдохнуть.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия «В гости к викингам» и обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Перед длинным путешествием мы отправимся подкрепиться в кафе-музей «Русская Душа». 13:30 После комплексного обеда переезд в деревню викингов «Кауп». 15:00 Кауп — реконструкция раннесредневекового городища, основанная на археологии прусских и скандинавских поселений и фортов, которое выстроено по типу военной датской крепости IX-XI века. В эпоху викингов этот протогородской центр в прусском ареале был одним из отправных пунктов Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю. А сегодня в Каупе вас встретят энтузиасты, возродившие к жизни быт и культуру ушедших времен. После экскурсии по городищу вы сможете освоить ремесло кузнеца, гончара, научиться метать топоры и стрелять из лука. Самых смелых ждут средневековые игры и соревнования в ловкости. 17:30 Возвращение в Калининград, обзорная экскурсия. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации. В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов. «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города. Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства. Окончание экскурсии в 20:00 у гостиницы «Калининград».

2 день Экскурсия «Золотые дюны – архитектурные изыски»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря. Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива. В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы. Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом. Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация. Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (за доп.плату). Станция кольцевания «Фрингилла». На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц. Переезд в Светлогорск. Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений. Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику. Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

3 день Экскурсия «Золото Балтики»