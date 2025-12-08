Эта экскурсия для тех, кто уже открыл для себя Калининград и побережье Балтики и готов отправиться дальше. Настоящий дух Восточной Пруссии сохранился в Черняховске — бывшем Инстербурге.
За один день вы перенесётесь на полтора столетия назад и погрузитесь в историю региона, узнаете об архитектуре, Тевтонском ордене и замках на землях древней Надровии.
Описание экскурсии
Визитные карточки Черняховска
Преодолев около 80 километров на восток, вы прибудете на место захоронения сердца знаменитого генерала Барклая де Толли. А знакомство с Черняховском начнёте с прогулки по уютным улочкам, которые помнят Александра I и Наполеона, марши русской, французской и немецкой армий.
Вы увидите:
- памятник генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Барклаю де Толли
- элегантные виллы зажиточных горожан прошлого
- храм Архангела Михаила с самым высоким шпилем в Калининградской области
- костёл Святого Бруно с сохранившимися фрагментами витражей и органом
- водонапорную башню 19 века в форме шахматной ладьи
- ремесленную школу для девочек — известную в народе как «тефтелька»
Немецкий кинотеатр 1920-х
Вы заглянете в старинный кинотеатр, бережно восстановленный владельцем. Посмотрите ретро-фильм и по желанию попробуете фирменный ромовый горшочек, приготовленный по старинному немецкому рецепту.
Сердце Старого города
Завершится экскурсия посещением главной достопримечательности Черняховска — замка Инстербург, основанного рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Дорога занимает около 1 часа 45 минут в одну сторону
- Отдельно оплачивается обед по желанию — 650 ₽
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У бывшего Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 31 туриста
Я — представитель команды лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!
