Мои заказы

В атмосферный Черняховск - из Калининграда

Увидеть замок Инстербург, посетить старинный кинотеатр и познакомиться с символами города
Эта экскурсия для тех, кто уже открыл для себя Калининград и побережье Балтики и готов отправиться дальше. Настоящий дух Восточной Пруссии сохранился в Черняховске — бывшем Инстербурге.

За один день вы перенесётесь на полтора столетия назад и погрузитесь в историю региона, узнаете об архитектуре, Тевтонском ордене и замках на землях древней Надровии.
В атмосферный Черняховск - из Калининграда© Екатерина
В атмосферный Черняховск - из Калининграда© Екатерина
В атмосферный Черняховск - из Калининграда© Екатерина

Описание экскурсии

Визитные карточки Черняховска

Преодолев около 80 километров на восток, вы прибудете на место захоронения сердца знаменитого генерала Барклая де Толли. А знакомство с Черняховском начнёте с прогулки по уютным улочкам, которые помнят Александра I и Наполеона, марши русской, французской и немецкой армий.

Вы увидите:

  • памятник генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Барклаю де Толли
  • элегантные виллы зажиточных горожан прошлого
  • храм Архангела Михаила с самым высоким шпилем в Калининградской области
  • костёл Святого Бруно с сохранившимися фрагментами витражей и органом
  • водонапорную башню 19 века в форме шахматной ладьи
  • ремесленную школу для девочек — известную в народе как «тефтелька»

Немецкий кинотеатр 1920-х

Вы заглянете в старинный кинотеатр, бережно восстановленный владельцем. Посмотрите ретро-фильм и по желанию попробуете фирменный ромовый горшочек, приготовленный по старинному немецкому рецепту.

Сердце Старого города

Завершится экскурсия посещением главной достопримечательности Черняховска — замка Инстербург, основанного рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Дорога занимает около 1 часа 45 минут в одну сторону
  • Отдельно оплачивается обед по желанию — 650 ₽
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Дети до 12 лет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У бывшего Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 31 туриста
Я — представитель команды лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Легенды Черняховска: старинный Инстербург
На машине
7 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие во времени по Черняховску
Откройте для себя уникальные артефакты и архитектуру Черняховска. Узнайте истории о рыцарях и тевтонском ордене, насладитесь прогулкой по старинным улочкам
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Старинные замки близ Калининграда
На машине
6 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
17 дек в 09:00
19 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
166 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде