Эта экскурсия для тех, кто уже открыл для себя Калининград и побережье Балтики и готов отправиться дальше. Настоящий дух Восточной Пруссии сохранился в Черняховске — бывшем Инстербурге. За один день вы перенесётесь на полтора столетия назад и погрузитесь в историю региона, узнаете об архитектуре, Тевтонском ордене и замках на землях древней Надровии.

Описание экскурсии

Визитные карточки Черняховска

Преодолев около 80 километров на восток, вы прибудете на место захоронения сердца знаменитого генерала Барклая де Толли. А знакомство с Черняховском начнёте с прогулки по уютным улочкам, которые помнят Александра I и Наполеона, марши русской, французской и немецкой армий.

Вы увидите:

памятник генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Барклаю де Толли

элегантные виллы зажиточных горожан прошлого

храм Архангела Михаила с самым высоким шпилем в Калининградской области

костёл Святого Бруно с сохранившимися фрагментами витражей и органом

водонапорную башню 19 века в форме шахматной ладьи

ремесленную школу для девочек — известную в народе как «тефтелька»

Немецкий кинотеатр 1920-х

Вы заглянете в старинный кинотеатр, бережно восстановленный владельцем. Посмотрите ретро-фильм и по желанию попробуете фирменный ромовый горшочек, приготовленный по старинному немецкому рецепту.

Сердце Старого города

Завершится экскурсия посещением главной достопримечательности Черняховска — замка Инстербург, основанного рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году.

Организационные детали