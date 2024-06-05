Экскурсии в Черняховск из Калининграда

Найдено 14 экскурсий в категории «Черняховск» в Калининграде, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
46 отзывов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600 за человека
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
104 отзыва
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335 за всё до 3 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Черняховск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия в Черняховск
Познакомиться с наследием прусского города и проникнуться их историей в аутентичном музее
Начало: у гостиницы «Калининград»
Расписание: в четверг в 09:20
13 июня в 09:20
20 июня в 09:20
2 500 за человека
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673 за всё до 3 чел.
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340 за всё до 4 чел.
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Отправиться на восток Калининградской области и погрузиться в атмосферу «маленькой Германии»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
17 340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
    Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
    читать дальше

    области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!!

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Рыцарские замки Восточной Пруссии
    Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек, пошел навстречу во всех моментах, даже помог с чемоданами. Время пролетело незаметно, с радостью советуем посетить экскурсию по замкам всем любителям истории и архитектуры!
    Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек
  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
  • М
    Маргарита
    30 мая 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
    Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Уникальный маршрут, своим ходом вряд-ли когда-нибудь смогли бы посетить такие отдаленные, скрытые от посторонних глаз места. Спасибо!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    1. По таким местам, лучше ездить с человеком, который расскажет и покажет на что обратить внимание. Павел очень интересно рассказывал.
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    Подробно, увлечённо. Мне понравилось. 2. Организационный вопрос. ДО экскурсии я предупредила Павла, что мне вечером уезжать из Калининграда. Вернёмся ли мы в обозначенное время? Если бы Павел сказал:"Нет," то я бы отказалась от экскурсии. Он сказал как то обиженно "постараемся","я что, на часы должен смотреть?" По итогу мы закончили на час позже, и я опоздала на последнюю электричку. Если бы ещё были пробки, то я бы опоздала и на последний автобус и пришлось бы ехать на такси (Яндекс такси в тот момент показывал цену 1700р). Не слишком ли?? Экскурсия хорошая, но на ней жизнь туриста не заканчивается! 3. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто в этот день ночует в Калининграде и мысленно увеличивать время окончания на 1-2-3часа.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Черняховск»

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  1. На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
  2. «Территория Надровии»: рыцарские замки
  3. Рыцарские замки Восточной Пруссии
  4. Легенды Черняховска: старинный Инстербург
  5. Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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