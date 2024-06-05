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Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Черняховск
Познакомиться с наследием прусского города и проникнуться их историей в аутентичном музее
Начало: у гостиницы «Калининград»
Расписание: в четверг в 09:20
13 июня в 09:20
20 июня в 09:20
2 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Отправиться на восток Калининградской области и погрузиться в атмосферу «маленькой Германии»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
17 340₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ДДмитрий5 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
- ККарина4 июня 2024Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек, пошел навстречу во всех моментах, даже помог с чемоданами. Время пролетело незаметно, с радостью советуем посетить экскурсию по замкам всем любителям истории и архитектуры!
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ММаргарита30 мая 2024Очень довольны экскурсией и гидом Ириной. Отличное знание материала, тактичность, приятный тембр голоса и правильная речь характеризуют Ирину как высоко квалификационного гида. Огромное спасибо!
- ККсения30 мая 2024Уникальный маршрут, своим ходом вряд-ли когда-нибудь смогли бы посетить такие отдаленные, скрытые от посторонних глаз места. Спасибо!
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ООксана30 мая 20241. По таким местам, лучше ездить с человеком, который расскажет и покажет на что обратить внимание. Павел очень интересно рассказывал.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Черняховск»
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