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Подробно, увлечённо. Мне понравилось. 2. Организационный вопрос. ДО экскурсии я предупредила Павла, что мне вечером уезжать из Калининграда. Вернёмся ли мы в обозначенное время? Если бы Павел сказал:"Нет," то я бы отказалась от экскурсии. Он сказал как то обиженно "постараемся","я что, на часы должен смотреть?" По итогу мы закончили на час позже, и я опоздала на последнюю электричку. Если бы ещё были пробки, то я бы опоздала и на последний автобус и пришлось бы ехать на такси (Яндекс такси в тот момент показывал цену 1700р). Не слишком ли?? Экскурсия хорошая, но на ней жизнь туриста не заканчивается! 3. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто в этот день ночует в Калининграде и мысленно увеличивать время окончания на 1-2-3часа.