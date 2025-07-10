Это неторопливая экскурсия-прогулка по Калининграду, во время которой мы перенесёмся в эпоху, когда здесь жили великие мыслители — Иммануил Кант и Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Калининград — город молодой, но его предшественник, Кенигсберг, имеет богатую историю, которая насчитывает более 600 лет. В приятной компании мы пройдем по трем мостам и найдем самое сердце города.
Описание экскурсии
История и легенды острова Вы узнаете:
- историю промышленного района острова Ломзе;
- о жизни людей в эпоху Тевтонского ордена и герцогства;
о том, почему остров получил название Кнайпхоф, а собор — Кафедральным, и куда ведут рельсы трамвая. Мы проникнем в самое сердце города и поймём, почему оно продолжает биться до сих пор. Три моста Мы пройдём по замечательному Деревянному мосту, который был построен в 1404 году. Этот мост стал пятым, соединяющим город Альтштадт с островом Ломзе, и был возведён из прочной древесины. Затем мы посетим Медовый мост, возведённый в 1542 году, и увидим Кафедральный собор — одну из самых ярких и старейших достопримечательностей Калининграда. Мы также узнаем, когда на острове Ломзе появилась Новая Синагога. После увидим уникальный Высокий мост — один из самых молодых мостов в городе, который был построен в 1520 году и соединил остров Ломзе с Форштадтом. В самое сердце города Кроме того, мы раскроем тайну Дома с ведьмочкой, построенного в 1937 году и украшенного скульптурой Эрнста Филитца «Ведьма с башни». А «Мостовой домик», также известный как Домик смотрителя Высокого моста, придаст нашей экскурсии особый колорит. Сегодня здесь находится замечательный музей открыток, где вы сможете купить красивые почтовые карточки, которые будут доставлены по указанному адресу. Важная информация:.
Экскурсанты должны быть одеты по погоде, в удобной обуви, желательно взять с собой воду.
Четверг с 11 до 12-45, воскресенье с 15 до 16-45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревянный (Дровяной) мост
- Медовый мост
- Кафедральный собор
- Синагога
- Высокий мост
- Дом с ведьмочкой
- Мостовой домик
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало Экскурсии от Деревянного моста
Завершение: Окончание Экскурсии «Мостовой домик», Музей открыток, г. Калининград, Багратиона 4
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг с 11 до 12-45, воскресенье с 15 до 16-45
Экскурсия длится около 1 часа 27 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсанты должны быть одеты по погоде
- В удобной обуви
- Желательно взять с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 июл 2025
Мне было интересно узнать многовековую историю именно от жителя, который родился в Калининграде. Мария провела индивидуальную экскурсию) т. к. группа не набралась. Я очень рада что именно она рассказала и показала все достопримечательности центра города в районе 3х мостов! Было очень познавательно,увлекательно, и я с удовольствием схожу к ней на ее другие экскурсии! Всем советую!
