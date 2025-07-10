История и легенды острова Вы узнаете:

историю промышленного района острова Ломзе;

о жизни людей в эпоху Тевтонского ордена и герцогства;

о том, почему остров получил название Кнайпхоф, а собор — Кафедральным, и куда ведут рельсы трамвая. Мы проникнем в самое сердце города и поймём, почему оно продолжает биться до сих пор. Три моста Мы пройдём по замечательному Деревянному мосту, который был построен в 1404 году. Этот мост стал пятым, соединяющим город Альтштадт с островом Ломзе, и был возведён из прочной древесины. Затем мы посетим Медовый мост, возведённый в 1542 году, и увидим Кафедральный собор — одну из самых ярких и старейших достопримечательностей Калининграда. Мы также узнаем, когда на острове Ломзе появилась Новая Синагога. После увидим уникальный Высокий мост — один из самых молодых мостов в городе, который был построен в 1520 году и соединил остров Ломзе с Форштадтом. В самое сердце города Кроме того, мы раскроем тайну Дома с ведьмочкой, построенного в 1937 году и украшенного скульптурой Эрнста Филитца «Ведьма с башни». А «Мостовой домик», также известный как Домик смотрителя Высокого моста, придаст нашей экскурсии особый колорит. Сегодня здесь находится замечательный музей открыток, где вы сможете купить красивые почтовые карточки, которые будут доставлены по указанному адресу. Важная информация:.

Экскурсанты должны быть одеты по погоде, в удобной обуви, желательно взять с собой воду.