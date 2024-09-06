В Вероника Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!

Р Раупов Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.

Р РАКОВИЧ Все секреты Калининграда за 3 часа Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.