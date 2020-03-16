255 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калининград сквозь века

Мы начнем экскурсию у входа в гостиницу «Калининград», где вы увидите облик современного города. Следом переместимся к бункеру Отто Ляша на Университетской площади, — именно здесь завершилась многовековая германская история Калининграда. Я расскажу, как развивался город с момента, когда рыцари заложили крепость, до наших дней. Вы посетите памятник и могилу Канта и узнаете, как он связан с Калининградом. Увидите «Дом Советов» и руины Королевского замка, где началась жизнь города.

Остров Кнайпхоф и семь мостов

Я покажу вам Нижний пруд и раскрою тайну старейшего рукотворного объекта в Калининграде. Вы увидите знаменитые мосты, исследуете остров Кнайпхоф и прогуляетесь у стен Кафедрального собора. Узнаете, кто такая Альбертина и почему в городе установили памятник герцогу Альбрехту. Я расскажу о современной жизни Калининграда и менталитете местных, дам ценные рекомендации: где погулять в свободное время, какие сувениры купить и где самая вкусная еда.