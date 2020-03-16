255 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Полюбить Калининград за 3 часа

Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру

Владимир
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Владимир – ваш гид
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты.

Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители.

Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
830 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Главный вход гостиница Калининград.
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У этой экскурсии255 отзывов
4.87
Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа

Что вас ожидает

Калининград сквозь века
Мы начнем экскурсию у входа в гостиницу «Калининград», где вы увидите облик современного города. Следом переместимся к бункеру Отто Ляша на Университетской площади, — именно здесь завершилась многовековая германская история Калининграда. Я расскажу, как развивался город с момента, когда рыцари заложили крепость, до наших дней. Вы посетите памятник и могилу Канта и узнаете, как он связан с Калининградом. Увидите «Дом Советов» и руины Королевского замка, где началась жизнь города.

Остров Кнайпхоф и семь мостов
Я покажу вам Нижний пруд и раскрою тайну старейшего рукотворного объекта в Калининграде. Вы увидите знаменитые мосты, исследуете остров Кнайпхоф и прогуляетесь у стен Кафедрального собора. Узнаете, кто такая Альбертина и почему в городе установили памятник герцогу Альбрехту. Я расскажу о современной жизни Калининграда и менталитете местных, дам ценные рекомендации: где погулять в свободное время, какие сувениры купить и где самая вкусная еда.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная — пожалуйста, наденьте удобную обувь.

Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа

Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Главный вход гостиница Калининград..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир, мне 30 лет. Я живу в Калининграде 5 лет, люблю путешествовать, увлекаюсь историей и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями об одном из самых необычных русских городов.
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255 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Маршрут не длинный, но за это время и расстояние Владимиру удалось вместить огромное количество информации с древних времн до наших дней, коснуться войн и побед, архитектуры, философии. Наверное, к этому и сам город располагает - древний и стойкий, где короновались короли и подписывались капитуляции.
Юлия
14 марта 2020
Экскурсия прошла хорошо! Даже Балтийский ветер нас не испугал) материала много, материал хороший, но мне не хватило каких-то объектов более примечательных : здесь не вина Владимира , как экскурсовода, а скорее просто в городе в центре больше ничего помимо того, о чем рассказывал Владимир и не находится
11 марта 2020
Spasibo, vse zamecatelno.
9 марта 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия. Полюбить Калининград за 3 часа удалось, спасибо Владимиру.
8 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Действительно, за 3 часа удалось узнать столько о городе, истории, современных реалиях. Владимир прекрасный гид, умеет заинтересовать группу абсолютно разных возрастов, владеет обширной информацией, разносторонне знакомит с городом. Рекомендую
8 марта 2020
Очень познавательная экскурсия, узнали очень много из истории города. Отдельное спасибо экскурсоводу Владимиру, поддерживал интерес всей группы на протяжении всего рассказа.
8 марта 2020
Ожидала увидеть больше; некоторые объекты вычеркнула бы совсем из экскурсии. Очень грамотный в истории Калининграда экскурсовод. Спасибо
7 марта 2020
Замечательный экскурсовод Владимир. Легко, интересно, неутомительно по времени. Глубокое знание истории, чувство юмора и любовь к городу. Очень рекомендую.
7 марта 2020
Владимир прекрасный гид, рассказал очень много интересной информации. Экскурсию советую, не пожалеете)
4 марта 2020
Владимир, прекрасный экскурсовод. Историю и цифры знает на отлично! Поражает, как он все эти даты запоминает. Мне не хватило движения, тк люблю все время экскурсий проводить в пути. Калининград город своеобразный и с ветреным характером - одевайтесь теплее.
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