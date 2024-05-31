Мосты Калининграда

Найдено 8 экскурсий в категории «Мосты» в Калининграде, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
«Мы начнем у памятника Морякам-балтийцам в сквере неподалеку от Дровяного моста и закончим у романтичного домика на Высоком мосту»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
«Гуляя по старинным кенигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Калининград: город с удивительной судьбой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
64 отзыва
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
«Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву»
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 10 чел.
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
«Железнодорожный арочный мост высотой 25 метров, построенный в 1901 году»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
«Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    По знаменитым мостам Кёнигсберга
    Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Профессиональный гид Евгений - рекомендуем
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Калининград: город с удивительной судьбой
    Спасибо большое Павел за отличную экскурсию. Все очень понравилось.
  • М
    Максим
    26 апреля 2024
    Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
    Прекрасная экскурсия! Много информации. Марига обладает энциклопедическими знаниями по истори Калинграда. Одназначная 5. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
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    которых мы еще ни раз не были. Было очень легко, доступно и понятно. В начале экскурсии Женя спросила о наших предпочтениях и исходя из этого построила маршрут. Три часа на великах пролетели не заметно, ни разу не устали, хотя редко катаемся на велосипедах. Я бы каталась еще и еще, по всему городу, но мы были сильно ограничены во времени. Было очень приятно познакомиться, я бы с удовольствием повторила нашу встречу еще раз по другому маршруту, я уверена, мы еще много всего не услышали и не увидели)

  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
    Были с Мариной на экскурсии "Этот город дышит морем". Это было наше знакомство с Калининградом. И Марина сделала все, чтобы
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    мы полюбили этот город. Экскурсия была очень информативной, мы увидели и узнали о самых интересных местах города, приобщились к его истории и культуре. Наша прогулка проходила в очень комфортном темпоритме и доставила нам огромное удовольствие. Большое спасибо, Марина! От души всем рекомендую!

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    «Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
    Невероятно интересный рассказ гида. Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мосты»

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  4. «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
  5. Путешествие по востоку Калининградской области
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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