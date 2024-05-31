1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
«Мы начнем у памятника Морякам-балтийцам в сквере неподалеку от Дровяного моста и закончим у романтичного домика на Высоком мосту»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
«Гуляя по старинным кенигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
«Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву»
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
«Железнодорожный арочный мост высотой 25 метров, построенный в 1901 году»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
«Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ЮЮлия27 мая 2024Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
- ООлег14 мая 2024Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Профессиональный гид Евгений - рекомендуем
- ИИрина30 апреля 2024Спасибо большое Павел за отличную экскурсию. Все очень понравилось.
- ММаксим26 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Много информации. Марига обладает энциклопедическими знаниями по истори Калинграда. Одназначная 5. Спасибо.
- ТТатьяна24 апреля 2024Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
- ТТатьяна16 апреля 2024Были с Мариной на экскурсии "Этот город дышит морем". Это было наше знакомство с Калининградом. И Марина сделала все, чтобы
- ААлексей14 апреля 2024Невероятно интересный рассказ гида. Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мосты»
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