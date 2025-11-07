На этой экскурсии вы увидите Калининград иным, чем при дневном свете.
В огнях ночной подсветки вы услышите сюжеты из жизни сказочника Гофмана и философа Канта, романтичные легенды и рассказ о событиях мировой истории, которые отразились на судьбе и облике города. Поездка будет комфортной и неутомительной и подарит ощущение тёплой душевности.
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание экскурсии
- Знаменитые и загадочные ворота, башни и бастионы второго вального кольца Кёнигсберга, таящие в себе секреты некогда самой мощной крепости Европы
- Архитектурный ансамбль площади Победы, который в свете вечерних огней создаёт особую атмосферу торжества и величия
- Парадный проспект Мира, который украшают здания довоенной эпохи, живописные парки и скверы
- Сияющая после реставрации старинная церковь, посвящённая королеве сердец Пруссии — Луизе. Сейчас здесь находится кукольный театр
- Уютный и романтичный район вилл Амалиенау, знаменитый изящными особняками и старомодными аллеями
- Торговый порт и историческая набережная, у которой стоят на якоре величавые суда
- Рыбная деревня, живописные домики которой отражаются в тёмных водах реки Преголи
- Мосты Кёнигсберга, загадка которых несколько сотен лет волновала умы жителей, путешественников, учёных и государственных деятелей
- Остров Канта и Кафедральный собор, хранящий тайны прошлых веков, — прекрасное место для вечерних фотографий
Мы будем перемещаться между локациями на машине и делать остановки, чтобы погулять по городу, фотографироваться и рассматривать самые интересные объекты.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто ценит возможность увидеть город вне дневной суеты и многолюдных туристических групп
- Тем, чей день занят деловыми встречами или другими экскурсиями
- Тем, кто хотел бы сделать фотографии в свете фонарей — я беру с собой мощный камерофон, чтобы открыточные снимки сохранили память об этом путешествии
Экскурсия может не подойти путешественникам с маленькими детьми из-за позднего времени её начала. Тем не менее при необходимости в машине можно установить автокресло.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле Toyota Sienta
- При необходимости я предоставлю дождевики, пледы, зонтики и питьевую воду
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Петра Великого или любом месте в городе по вашему запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 570 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
7 ноя 2025
Все было супер. Елена профи своего дела, увидели много красивых мест, узнали очень много о городе. Спасибо Вам Елена, будем советовать Ваши экскурсии друзьям
Е
Екатерина
24 сен 2025
Елена, благодарим за интересный рассказ и приятно проведённое время. Если приедем в Калининград снова, обязательно обратимся к Вам. Нам было очень приятно с Вами познакомиться.
Ольга
17 сен 2025
Елена прекрасный рассказчик, очень позитивная, с юмором. Очень мобильная экскурсия, Елена показала нам все не только вживую, но и из окна машины, также демонстрировала фото на планшете, показывала какие-то места на карте, подкрепляя это историческими фактами и какими-то современными историями. За время экскурсии посмотрели очень много! Всем советую на вечернюю экскурсию сходить, в этом своя магия!
марина
12 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания, огромное спасибо Елене за интересную, содержательную и креативную подачу материала. Чувствуется,что Елена любит свою профессию,свой город и знает его историю. Огромное спасибо. Рады встрече с таким профессионалом,как Елена.
Ю
Юлия
4 сен 2025
Самые хорошие впечатления! Елена с юмором и легкостью провела экскурсию. Знание истории и любовь к городу, большой объём полезной и интересной информации о прошлом и настоящем, все это сделало наш вечер незабываемым!
Е
Елена
23 авг 2025
Эта экскурсия была первой в нашем путешествии по Калининграду. Знакомство с городом было чудесным, он был прекрасен в свете ночных фонарей. Гид Елена увлеченный, любящий свой город, человек показала нам
В
Валерий
16 июл 2025
Экскурсия "Магия вечернего Калининграда" прошла отлично. Елена превосходный экскурсовод, влюблëнный в свой город, обладающая обширными знаниями по истории, прекрасный рассказчик. В общем от экскурсии получили новую информацию и превосходное впечатление.
А
Александра
5 июл 2025
Потрясающая, увлеченная Елена заворожила не только меня, что не сложно, но и моего подростка в наушниках!! Наушники были вынуты и мы обе наперебой задавали вопросы - так все было интересно!!
Л
Людмила
18 июн 2025
Экскурсия отличная. От всей души рекомендую. Елена очень позитивная,эрудированная,коммуникабельная и шустрая)Узнали много нового,интересные детали,что скрыты для глаза обычного туриста.
Посчитали милых хомлинов,теперь у нас коллекция фото)
О
Оксана
23 янв 2025
Восторг! Восторг! Восторг!
Входит в следующие категории Калининграда
