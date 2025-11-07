Мои заказы

Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей

Почувствовать очарование пустынного города в сумерках и исследовать его культурное наследие
На этой экскурсии вы увидите Калининград иным, чем при дневном свете.

В огнях ночной подсветки вы услышите сюжеты из жизни сказочника Гофмана и философа Канта, романтичные легенды и рассказ о событиях мировой истории, которые отразились на судьбе и облике города. Поездка будет комфортной и неутомительной и подарит ощущение тёплой душевности.
5
10 отзывов
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей© Елена
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей© Елена
Магия вечернего Калининграда: история в свете фонарей© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание экскурсии

  • Знаменитые и загадочные ворота, башни и бастионы второго вального кольца Кёнигсберга, таящие в себе секреты некогда самой мощной крепости Европы
  • Архитектурный ансамбль площади Победы, который в свете вечерних огней создаёт особую атмосферу торжества и величия
  • Парадный проспект Мира, который украшают здания довоенной эпохи, живописные парки и скверы
  • Сияющая после реставрации старинная церковь, посвящённая королеве сердец Пруссии — Луизе. Сейчас здесь находится кукольный театр
  • Уютный и романтичный район вилл Амалиенау, знаменитый изящными особняками и старомодными аллеями
  • Торговый порт и историческая набережная, у которой стоят на якоре величавые суда
  • Рыбная деревня, живописные домики которой отражаются в тёмных водах реки Преголи
  • Мосты Кёнигсберга, загадка которых несколько сотен лет волновала умы жителей, путешественников, учёных и государственных деятелей
  • Остров Канта и Кафедральный собор, хранящий тайны прошлых веков, — прекрасное место для вечерних фотографий

Мы будем перемещаться между локациями на машине и делать остановки, чтобы погулять по городу, фотографироваться и рассматривать самые интересные объекты.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто ценит возможность увидеть город вне дневной суеты и многолюдных туристических групп
  • Тем, чей день занят деловыми встречами или другими экскурсиями
  • Тем, кто хотел бы сделать фотографии в свете фонарей — я беру с собой мощный камерофон, чтобы открыточные снимки сохранили память об этом путешествии

Экскурсия может не подойти путешественникам с маленькими детьми из-за позднего времени её начала. Тем не менее при необходимости в машине можно установить автокресло.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле Toyota Sienta
  • При необходимости я предоставлю дождевики, пледы, зонтики и питьевую воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Петра Великого или любом месте в городе по вашему запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 570 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Алексей
7 ноя 2025
Все было супер. Елена профи своего дела, увидели много красивых мест, узнали очень много о городе. Спасибо Вам Елена, будем советовать Ваши экскурсии друзьям
Е
Екатерина
24 сен 2025
Елена, благодарим за интересный рассказ и приятно проведённое время. Если приедем в Калининград снова, обязательно обратимся к Вам. Нам было очень приятно с Вами познакомиться.
Ольга
Ольга
17 сен 2025
Елена прекрасный рассказчик, очень позитивная, с юмором. Очень мобильная экскурсия, Елена показала нам все не только вживую, но и из окна машины, также демонстрировала фото на планшете, показывала какие-то места на карте, подкрепляя это историческими фактами и какими-то современными историями. За время экскурсии посмотрели очень много! Всем советую на вечернюю экскурсию сходить, в этом своя магия!
Елена прекрасный рассказчик, очень позитивная, с юмором. Очень мобильная экскурсия, Елена показала нам все не только
марина
марина
12 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания, огромное спасибо Елене за интересную, содержательную и креативную подачу материала. Чувствуется,что Елена любит свою профессию,свой город и знает его историю. Огромное спасибо. Рады встрече с таким профессионалом,как Елена.
Ю
Юлия
4 сен 2025
Самые хорошие впечатления! Елена с юмором и легкостью провела экскурсию. Знание истории и любовь к городу, большой объём полезной и интересной информации о прошлом и настоящем, все это сделало наш вечер незабываемым!
Самые хорошие впечатления! Елена с юмором и легкостью провела экскурсию. Знание истории и любовь к городу,
Е
Елена
23 авг 2025
Эта экскурсия была первой в нашем путешествии по Калининграду. Знакомство с городом было чудесным, он был прекрасен в свете ночных фонарей. Гид Елена увлеченный, любящий свой город, человек показала нам
читать дальше

достопримечательности города и рассказала их историю интересно, с юмором. Мы до сих пор находимся под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Елене. На память осталось много фотографий.
Однозначно рекомендуем экскурсию и года Елену.

В
Валерий
16 июл 2025
Экскурсия "Магия вечернего Калининграда" прошла отлично. Елена превосходный экскурсовод, влюблëнный в свой город, обладающая обширными знаниями по истории, прекрасный рассказчик. В общем от экскурсии получили новую информацию и превосходное впечатление.
А
Александра
5 июл 2025
Потрясающая, увлеченная Елена заворожила не только меня, что не сложно, но и моего подростка в наушниках!! Наушники были вынуты и мы обе наперебой задавали вопросы - так все было интересно!!
читать дальше

Были учтены все мои пожелания, и сама экскурсия открыла нам много нового - неизвестные, интересные аспекты жизни этого прекрасного города - Калининграда.
Просто удивительно как один талантливый человек может из симпатии к городу превратить за несколько часов это чувство в сильнейшую влюблённость!
Спасибо, Лена!!
Спасибо, Калининград!
Мои подружки уже знают с кем они непременно встретиться в Калининграде)))

Потрясающая, увлеченная Елена заворожила не только меня, что не сложно, но и моего подростка в наушниках!!
Л
Людмила
18 июн 2025
Экскурсия отличная. От всей души рекомендую. Елена очень позитивная,эрудированная,коммуникабельная и шустрая)Узнали много нового,интересные детали,что скрыты для глаза обычного туриста.
Посчитали милых хомлинов,теперь у нас коллекция фото)
Экскурсия отличная. От всей души рекомендую. Елена очень позитивная,эрудированная,коммуникабельная и шустрая)Узнали много нового,интересные детали,что скрыты для
О
Оксана
23 янв 2025
Восторг! Восторг! Восторг!

