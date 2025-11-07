На этой экскурсии вы увидите Калининград иным, чем при дневном свете. В огнях ночной подсветки вы услышите сюжеты из жизни сказочника Гофмана и философа Канта, романтичные легенды и рассказ о событиях мировой истории, которые отразились на судьбе и облике города. Поездка будет комфортной и неутомительной и подарит ощущение тёплой душевности.

Описание экскурсии

Знаменитые и загадочные ворота, башни и бастионы второго вального кольца Кёнигсберга, таящие в себе секреты некогда самой мощной крепости Европы

второго вального кольца Кёнигсберга, таящие в себе секреты некогда самой мощной крепости Европы Архитектурный ансамбль площади Победы , который в свете вечерних огней создаёт особую атмосферу торжества и величия

, который в свете вечерних огней создаёт особую атмосферу торжества и величия Парадный проспект Мира , который украшают здания довоенной эпохи, живописные парки и скверы

, который украшают здания довоенной эпохи, живописные парки и скверы Сияющая после реставрации старинная церковь , посвящённая королеве сердец Пруссии — Луизе. Сейчас здесь находится кукольный театр

, посвящённая королеве сердец Пруссии — Луизе. Сейчас здесь находится кукольный театр Уютный и романтичный район вилл Амалиенау , знаменитый изящными особняками и старомодными аллеями

, знаменитый изящными особняками и старомодными аллеями Торговый порт и историческая набережная , у которой стоят на якоре величавые суда

, у которой стоят на якоре величавые суда Рыбная деревня , живописные домики которой отражаются в тёмных водах реки Преголи

, живописные домики которой отражаются в тёмных водах реки Преголи Мосты Кёнигсберга , загадка которых несколько сотен лет волновала умы жителей, путешественников, учёных и государственных деятелей

, загадка которых несколько сотен лет волновала умы жителей, путешественников, учёных и государственных деятелей Остров Канта и Кафедральный собор, хранящий тайны прошлых веков, — прекрасное место для вечерних фотографий

Мы будем перемещаться между локациями на машине и делать остановки, чтобы погулять по городу, фотографироваться и рассматривать самые интересные объекты.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит возможность увидеть город вне дневной суеты и многолюдных туристических групп

Тем, чей день занят деловыми встречами или другими экскурсиями

Тем, кто хотел бы сделать фотографии в свете фонарей — я беру с собой мощный камерофон, чтобы открыточные снимки сохранили память об этом путешествии

Экскурсия может не подойти путешественникам с маленькими детьми из-за позднего времени её начала. Тем не менее при необходимости в машине можно установить автокресло.

Организационные детали

Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле Toyota Sienta