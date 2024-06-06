Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»

От кирпичных башен до Кенигсбергского собора и могилы Канта - вас ждет знакомство с городом в группе до 45 человек. Вы услышите его историю от 13 до 21 века и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера Калининграда
- 🚌 Комфортная автобусная экскурсия
- 📸 Фотопаузы у ключевых достопримечательностей
- 🏰 Прогулка по историческим местам
- 🕯️ Вечерняя подсветка Рыбной деревни и Кенигсбергского собора
- 📚 Интересные рассказы о жизни и идеях Канта
- 🌉 Прогулка по набережной реки Преголя
Что можно увидеть
- Биржевой сквер
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота
- Башня дона
- Музей янтаря
- Верхнее озеро
- Башня Врангеля
- Площадь Победы
- Собор Христа Спасителя
- Район особняков Амалиенау
- Набережная реки Преголя
- Рыбная Деревня
- Мосты острова Кнайпхоф
- Кёнигсбергский собор
- Могила Канта
Ближайшие даты:
Время начала: 15:55, 16:30, 18:00, 18:40
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Так как летом световой день длиннее, иллюминация включается позже, поэтому мы не увидим её во время экскурсии.
Автобусная экскурсия, во время которой вы увидите главные достопримечательности города:
- Биржевой сквер
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота, Башня дона, Музей янтаря и Верхнее озеро
- Башня Врангеля
- площадь Победы и Собор Христа Спасителя
- район особняков Амалиенау
- набережная реки Преголя
- Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф
- Кёнигсбергский собор и могила Канта
Фотопаузы. Мы также сделаем несколько остановок: на Биржевой площади; возле дома Советов, построенного на месте Кенигсбергского замка; у Королевских ворот и на площади Победы.
Прогулка по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор. У могилы Канта мы поговорим о жизни и идеях великого философа, а после прогуляемся по набережной реки Преголя, наслаждаясь атмосферой ночного города.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на автобусе и предполагает остановки для фото у главных мест притяжения города, а также прогулку по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф
- В июне и июле подсветка локаций в Калининграде включается позже времени экскурсии и её во время экскурсии нет
- Дополнительных расходов не предвидится
- Место посадки в автобус — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей)
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 85 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
|Дети 4-18 лет
|900 ₽
|Дети до 3 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Студенты
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
одна из 6 точек на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 71140 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 462 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Андрей
6 июня 2024
Отлично великолепно
М
Мария
31 мая 2024
Очень понравилось. Антону спасибо за интересный рассказ, рекомендуем! Хорошо провели вечер, атмосферно и познавательно👍🏼
Е
Елена
30 мая 2024
Побывала на потрясающей экскурсии «Вечерний Калининград»! Особую атмосферу создала замечательный экскурсовод Алена, большое спасибо ей! Было интересно, познавательно, ни один вопрос не остался без ответа! Спасибо за хороший проведённый вечер.
Н
Наталья
30 мая 2024
Все понравилось. Экскурсовод Антон, все доходчиво и с интересом рассказал. Сложилось общее восприятие города Калининград. Отметила для себя места которые стоит посетить отдельно.
Николай
30 мая 2024
Алёна отличный гид.
К
Карина
29 мая 2024
Насыщенная программа.
Комфортный автобус.
Позитивный гид
Комфортный автобус.
Позитивный гид
К
Кирилл
28 мая 2024
Были на экскурсии с гидом Акимом. Это был наш первый день в Калининграде, и мы хотели как следует познакомиться с городом. Очень понравилось, Аким большой молодец, рассказывает интересно и весело и искренне любит свой город. Получилась отличная обзорная экскурсия:)
Екатерина
28 мая 2024
Спасибо, Антону. Интересно, познавательно. Рекомендую.
О
Оксана
28 мая 2024
Впервые приехали в Калининград и конечно хотелось получить информацию о городе от знающих людей. Выбор пал на экскурсию "Вечерний Калининград". Всё было отлично: и организация и сама экскурсия. Антон (наш гид) очень доступно и интересно преподносил информацию о истории города и о людях, сыгравших важную роль в его развитии. В общем экскурсия 10 из 10. Советуем к посещению.
Елена
27 мая 2024
Побывала на вечерней обзорной экскурсии с гидом Акимом!!
Очень эрудированный и грамотный молодой человек!!!
К каждому отдыхающему относился очень вежливо и аккуратно!
Отвечал на множество вопросов, которые ему задавали!!
С ним, на маршруте, был водитель!!!
Прекрасный мастер вождения!! Работал с нами, в свой день рождения)), за что ему огромное спасибо!!
Очень эрудированный и грамотный молодой человек!!!
К каждому отдыхающему относился очень вежливо и аккуратно!
Отвечал на множество вопросов, которые ему задавали!!
С ним, на маршруте, был водитель!!!
Прекрасный мастер вождения!! Работал с нами, в свой день рождения)), за что ему огромное спасибо!!
И
Игорь
26 мая 2024
Отличный вариант на день прилёта в Калининград! Охватываются все основные достопримечательности, остановки на пофотографироваться и гулять дальше уже по ночному городу.
Аким - лучший гид)
Аким - лучший гид)
О
Ольга
25 мая 2024
Очень понравился рассказ экскурсовода. Все было интересно и познавательно
И
Ирина
22 мая 2024
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию,особенная благодарность экскурсоводу Антону
Т
Татьяна
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с гидом Антоном. Интересная подача материала, комфортабельный автобус, четкая организация. Рекомендую!
Любовь
15 мая 2024
Отличная экскурсия.
Гид-чудесный!!! Антон.
Огромная ему благодарность. Экскурсия прошла "на одном дыхании". Никакой монотонности. С чудесным чувством юмора и такта!
Ответил на все возникшие вопросы.
Озвучил доя желающих дополнительные экскурсии.
Гид-чудесный!!! Антон.
Огромная ему благодарность. Экскурсия прошла "на одном дыхании". Никакой монотонности. С чудесным чувством юмора и такта!
Ответил на все возникшие вопросы.
Озвучил доя желающих дополнительные экскурсии.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.