Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»

От кирпичных башен до Кенигсбергского собора и могилы Канта - вас ждет знакомство с городом в группе до 45 человек. Вы услышите его историю от 13 до 21 века и

узнаете, чем сегодня живет Калининград. Во время фотопауз полюбуетесь Биржевой площадью и Королевскими воротами, а после прогуляетесь по острову Кнайпхоф. Автобусная экскурсия включает посещение главных достопримечательностей города: Биржевой сквер, Королевские ворота, Росгартенские ворота, Башня дона, Музей янтаря, Верхнее озеро, Башня Врангеля, площадь Победы, Собор Христа Спасителя, район особняков Амалиенау, набережная реки Преголя, Рыбная Деревня, мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта. Во время экскурсии предусмотрены фотопаузы на Биржевой площади, возле дома Советов, у Королевских ворот и на площади Победы. Прогулка по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф завершит ваш вечер, подарив незабываемые впечатления от вечернего Калининграда

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Так как летом световой день длиннее, иллюминация включается позже, поэтому мы не увидим её во время экскурсии.

Автобусная экскурсия, во время которой вы увидите главные достопримечательности города:

Биржевой сквер

Королевские ворота

Росгартенские ворота, Башня дона, Музей янтаря и Верхнее озеро

Башня Врангеля

площадь Победы и Собор Христа Спасителя

район особняков Амалиенау

набережная реки Преголя

Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф

Кёнигсбергский собор и могила Канта

Фотопаузы. Мы также сделаем несколько остановок: на Биржевой площади; возле дома Советов, построенного на месте Кенигсбергского замка; у Королевских ворот и на площади Победы.

Прогулка по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор. У могилы Канта мы поговорим о жизни и идеях великого философа, а после прогуляемся по набережной реки Преголя, наслаждаясь атмосферой ночного города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия