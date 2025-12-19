Приглашаю вас в путешествие, где атмосфера старого Кёнигсберга встречается с тёплым духом советского Калининграда. Вас ждут увлекательные истории и весёлые задания для детей.
Мы пройдём по нарядным местам, где переплелись прусское прошлое, имперское величие и советская эпоха, и поймём, как менялось праздничное настроение города на протяжении столетий.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Победы — современный центр города
- скульптуры мощных зубров и памятник Петру I
- драматический театр в праздничных огнях
- калининградский зоопарк
- легендарный кинотеатр «Заря»
- бывшую Хуфенскую гимназию
- памятник Космонавтам
- сказочную кирху королевы Луизы
- уютную кофейню с ароматом марципана
- домик хомлинов — жилище маленьких хранителей новогодних чудес
Вы узнаете о рождественских обычаях Кёнигсберга:
- почему лучшим подарком была свинья
- чем мазали полено
- что продавали на улицах
И новогодних традициях советского Калининграда:
- чем украшали ёлки
- во что наряжались
- как были связаны консервные банки и бархатные занавески
Организационные детали
Возможна кофе-пауза по вашему желанию в одном из кафе на маршруте. Напитки оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 373 туристов
Я гид с историческим образованием, несколько лет назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В Калининградской
