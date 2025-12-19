Мои заказы

Волшебный свиток Кёнигсберга: новогодняя история для всей семьи

Отправиться по следам праздничных традиций города
Приглашаю вас в путешествие, где атмосфера старого Кёнигсберга встречается с тёплым духом советского Калининграда. Вас ждут увлекательные истории и весёлые задания для детей.

Мы пройдём по нарядным местам, где переплелись прусское прошлое, имперское величие и советская эпоха, и поймём, как менялось праздничное настроение города на протяжении столетий.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • площадь Победы — современный центр города
  • скульптуры мощных зубров и памятник Петру I
  • драматический театр в праздничных огнях
  • калининградский зоопарк
  • легендарный кинотеатр «Заря»
  • бывшую Хуфенскую гимназию
  • памятник Космонавтам
  • сказочную кирху королевы Луизы
  • уютную кофейню с ароматом марципана
  • домик хомлинов — жилище маленьких хранителей новогодних чудес

Вы узнаете о рождественских обычаях Кёнигсберга:

  • почему лучшим подарком была свинья
  • чем мазали полено
  • что продавали на улицах

И новогодних традициях советского Калининграда:

  • чем украшали ёлки
  • во что наряжались
  • как были связаны консервные банки и бархатные занавески

Организационные детали

Возможна кофе-пауза по вашему желанию в одном из кафе на маршруте. Напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 373 туристов
Я гид с историческим образованием, несколько лет назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В Калининградской
читать дальше

области история поджидает нас буквально на каждом шагу. Здесь происходили события, которые знакомы вам по урокам истории или кинофильмам. Здесь, в центре Европы, пересекались люди и судьбы разных эпох и государств, и я помогу вам это увидеть.

