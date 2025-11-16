Это больше, чем просто экскурсия! Мой авторский маршрут охватывает семь исторических районов старого Кёнигсберга, а также самые красивые локации современного Калининграда.
Вы увидите Кафедральный собор, погуляете по Рыбной деревне, рассмотрите виллы в стиле модерн и баухаус. Узнаете о разбойниках, магии чисел и трискайдекафобии. И познакомитесь с четырьмя хомлинами.
Описание экскурсии
- Начнём наш путь с острова Кнайпхоф. Вы увидите Кафедральный собор с самым большим музыкальным органом в России и могилу знаменитого философа И. Канта.
- Пройдёмся по загадочному острову Ломзе — здесь воссоздана Рыбная деревня и стоит удивительная кирха Креста.
- Заглянем в Музей кёнигсбергских открыток: он порадует вас многообразием экспонатов.
- Прокатимся по историческому Лёбенихту — когда-то в этом районе стояла пивоварня, а хозяйкой была прусская ведьма.
- В районе Россгартен вас ждут одни из самых красивых городских ворот и Музей янтаря в башне Дона. Вы рассмотрите часть второго оборонительного кольца, башню Врангеля и кирасирские казармы в районе Трагхайма.
- В завершение прогулки полюбуемся прекрасными виллами в стиле модерн и баухаус, построенными на берегу Верхнего пруда в тихом районе Марауненхоф.
Вы узнаете:
- О былом Кёнигсберге и современном Калининграде.
- Прусской ведьме и янтарных разбойниках.
- Штурме Кёнигсберга и добыче янтаря.
- Трискайдекафобии и магии числа 13 в судьбе города.
- Амулете трезвости герцога Альбрехта.
- Местах силы и мистики, легендах и реальных событиях недавних лет.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к 5 км. странствий и приключений.
- Продолжительность экскурсии зависит от темпа передвижения.
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим только в Музей открыток.
- Отдельно оплачивается проезд на трамвае — 38 ₽ (при оплате картой). Также по желанию можем зайти за кофе и кренделем.
- Закончим экскурсию у ТЦ «Акрополь», рядом с площадью Победы.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате только для вашей компании, условия уточняйте в переписке.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2191 ₽
|Школьники
|1750 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около кёнигсбергской биржи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 264 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
16 ноя 2025
Хорошая маленькая экскурсия, в которой покажут основные места Калининграда. По ходу маршрута будут даны рекомендации, как можно развлечься в городе и куда сходить.
А
Анна
14 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Андрей - замечательный экскурсовод! Нисколько не пожалели, что выбрали его и данную экскурсию. Несмотря на то, что целый день шел дождь, мы даже не заметили этого неудобства, настолько
В
Виктория
13 ноя 2025
Очень классная получилась прогулка, много интересного и познавательного. 3 часа пролетели незаметно. Всем советую, точно всё понравится!
П
Паевская
13 ноя 2025
Андрей отличный экскурсовод! Наш маршрут проходил по самым знаковым местам Калининграда. Что понравилось: экскурсия не перенасыщена фактами, очень интересная и живая подача материала, дают время на фото/чай/открытки и прочие прелести.
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за высокую оценку и отличный отзыв!
Вы правильно заметили, стараюсь проводить красочные и живые экскурсии, где история мест
З
Зоя
11 ноя 2025
Прекрасная обзорная экскурсия по Калининграду! Андрей показал все самое важное и интересное. Поразила его эрудиция и глубокое знание темы. При этом атмосфера была очень легкой и комфортной. Огромное спасибо!
P.S. - Привет из Стокгольма.
Андрей
Ответ организатора:
Зоя, благодарю за прекрасный отзыв! Рад, что ему удалось почти за три месяца преодолеть суровое Балтийское море, приплыть от шведского берега к российскому и украсить мою коллекцию отзывов).
Виват, Стокгольм!
Мария
10 ноя 2025
Экскурсия великолепная! Мы с мужем прилетали на выходные и искали гида, который смог бы рассказать и показать Калининград.
Андрей прекрасный гид, который не грузил историей, а рассказывал все понятным языком,чтобы мы могли максимально все запомнить) Он с радостью нас пофотографировал,где мы просили,а так же прекрасным подарком от него был кусочек янтаря ☺️
Ольга
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик, исторические факты преподносил с юмором, живо отвечал на наши вопросы. В завершении экскурсии прислал дополнительно документальный материал, для полного погружения в историю Калининграда.
О
Ольга
9 ноя 2025
Экскурсия замечательная, нам все понравилось, Андрей - замечательный рассказчик, но дети немного устали)
И
Ирина
4 ноя 2025
Увлекательный рассказ об истории города. Неспешная пешая экскурсия. Спасибо экскурсоводу за сувенир и дополнительную информацию в телеграмм-канале.
Л
Любовь
4 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Андрей интересный рассказчик. Маршрут авторский и помогает составить свое впечатление от Калининграда. Спасибо вам за экскурсию. Привет из Твери.
А
Анастасия
3 ноя 2025
Благодарим Андрея за замечательную экскурсию по Калининграду! Эти три часа стали настоящим путешествием во времени — от старого Кёнигсберга до современного города. Истории, которые он рассказывал, оживали на глазах, а его подача и увлечённость делали каждую остановку особенной. Незабываемые впечатления! Обязательно еще приедем в Калининград))
М
Мария
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, ёмкая, очень содержательная и интересная. И прогулялись по самым интересным районам Калининграда пешком, и проехали на трамвае! А впридачу к экскурсии ещё узнали, где и что самое вкусное попробовать из балтийской кухни, и получили паспорт туриста.
Е
Екатерина
31 окт 2025
Спасибо, Андрею за интересную экскурсию по городу! В ходе экскурсии Андрей акцентировал внимание на интересных фактах и событиях, которые происходили и происходят в жизни замечательного города! А самое главное - отличное настроение Андрея и его прекрасный позитивный настрой располагают на приятное времяпрепровождение!
А
Александр
30 окт 2025
Спасибо Андрею за то, что был
с нами при знакомстве с Калиниградом, что подстроился под ритм нашей большой компании, узнали факты, о которых не узнаешь из интернета. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Рекомендую.
Пишу отзыв не потому что Андрей обещал рецепт строганины из скумбрии 😁
с нами при знакомстве с Калиниградом, что подстроился под ритм нашей большой компании, узнали факты, о которых не узнаешь из интернета. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Рекомендую.
Пишу отзыв не потому что Андрей обещал рецепт строганины из скумбрии 😁
Марина
29 окт 2025
Несмотря на дождь и ветер, экскурсия оставила приятное впечатление. Умеренный темп, интересный рассказ, доброжелательная атмосфера сделали эту прогулку увлекательной и лёгкой. Мы узнали много интересного, побывали в красивейших локациях, собрали 4 из 7 хомлинов, сделали селфи с Кантом и получили паспорт туриста.
Всем советую!
