Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга

Прогуляться от острова Кнайпхоф до вилл Марауненхофа и раскрыть тайну числа 13 в судьбе Калининграда
Это больше, чем просто экскурсия! Мой авторский маршрут охватывает семь исторических районов старого Кёнигсберга, а также самые красивые локации современного Калининграда.

Вы увидите Кафедральный собор, погуляете по Рыбной деревне, рассмотрите виллы в стиле модерн и баухаус. Узнаете о разбойниках, магии чисел и трискайдекафобии. И познакомитесь с четырьмя хомлинами.
5
67 отзывов
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга© Андрей
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга© Андрей
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга© Андрей

Описание экскурсии

  • Начнём наш путь с острова Кнайпхоф. Вы увидите Кафедральный собор с самым большим музыкальным органом в России и могилу знаменитого философа И. Канта.
  • Пройдёмся по загадочному острову Ломзе — здесь воссоздана Рыбная деревня и стоит удивительная кирха Креста.
  • Заглянем в Музей кёнигсбергских открыток: он порадует вас многообразием экспонатов.
  • Прокатимся по историческому Лёбенихту — когда-то в этом районе стояла пивоварня, а хозяйкой была прусская ведьма.
  • В районе Россгартен вас ждут одни из самых красивых городских ворот и Музей янтаря в башне Дона. Вы рассмотрите часть второго оборонительного кольца, башню Врангеля и кирасирские казармы в районе Трагхайма.
  • В завершение прогулки полюбуемся прекрасными виллами в стиле модерн и баухаус, построенными на берегу Верхнего пруда в тихом районе Марауненхоф.

Вы узнаете:

  • О былом Кёнигсберге и современном Калининграде.
  • Прусской ведьме и янтарных разбойниках.
  • Штурме Кёнигсберга и добыче янтаря.
  • Трискайдекафобии и магии числа 13 в судьбе города.
  • Амулете трезвости герцога Альбрехта.
  • Местах силы и мистики, легендах и реальных событиях недавних лет.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к 5 км. странствий и приключений.
  • Продолжительность экскурсии зависит от темпа передвижения.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим только в Музей открыток.
  • Отдельно оплачивается проезд на трамвае — 38 ₽ (при оплате картой). Также по желанию можем зайти за кофе и кренделем.
  • Закончим экскурсию у ТЦ «Акрополь», рядом с площадью Победы.
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате только для вашей компании, условия уточняйте в переписке.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2191 ₽
Школьники1750 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около кёнигсбергской биржи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Андрей
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 264 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской
косе, поэтому покажу больше, расскажу лучше и интереснее, чем многие мои коллеги. Никаких аудиогидов, только живое общение и позитивные эмоции. Если готовы к новым открытиям и приключениям, тогда поехали! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
5
67
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Д
Дмитрий
16 ноя 2025
Хорошая маленькая экскурсия, в которой покажут основные места Калининграда. По ходу маршрута будут даны рекомендации, как можно развлечься в городе и куда сходить.
А
Анна
14 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Андрей - замечательный экскурсовод! Нисколько не пожалели, что выбрали его и данную экскурсию. Несмотря на то, что целый день шел дождь, мы даже не заметили этого неудобства, настолько
увлекательной, динамичной и интересной была экскурсия. Прошли по всем 7 районам, Андрей очень увлеченный своим делом человек. Не было вопроса, на который он не ответил бы. Все с юмором, по делу и интересно. Все четко организовано.
Отправили открытки домой, унесли в карманах по камушку солнечного янтаря, и, конечно, получили массу впечатлений и прекрасное настроение.
Максимально осмотрели Калининград, нашли 4 из 7 хомлинов, попробовали марципан. Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям.

В
Виктория
13 ноя 2025
Очень классная получилась прогулка, много интересного и познавательного. 3 часа пролетели незаметно. Всем советую, точно всё понравится!
П
Паевская
13 ноя 2025
Андрей отличный экскурсовод! Наш маршрут проходил по самым знаковым местам Калининграда. Что понравилось: экскурсия не перенасыщена фактами, очень интересная и живая подача материала, дают время на фото/чай/открытки и прочие прелести.
Сразу видно, Андрей - опытный экскурсовод, тк подстраивается под желания и темп туристов, хочет их заинтересовать. После экскурсии захотелось пойти и изучить памятники и архитектуру поподробнее, посетить музей океана и музей изобразительных искусств и даже послушать органный концерт в кафедральном соборе.
Недостатки: возможно стоит попробовать добавить наушники, тк иногда хочется задержаться у какого-то места подольше, при этом не терять связь с гидом. Также хочется добавить немного акцентов в речь, тк некоторые важные факты терялись в общем контексте. Но это уже вкусовщина

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за высокую оценку и отличный отзыв!
Вы правильно заметили, стараюсь проводить красочные и живые экскурсии, где история мест
и событий переплетается с реальной жизнью Калининграда. Экскурсия в мини-группе до 8 человек, обзорная и динамичная - на одном месте долго не стоим, передвигаемся в темпе основной части группы. Когда гости переспрашивают, уточняют или задают вопрос, всегда повторяю информацию и даю более развёрнутый ответ или пояснение.

Спасибо за пожелания и рекомендации, они помогают делать экскурсию лучше! Теперь у гостей будет возможность заказать индивидуальную экскурсию с персональным вниманием и возможностью передвигаться в своём темпе.

З
Зоя
11 ноя 2025
Прекрасная обзорная экскурсия по Калининграду! Андрей показал все самое важное и интересное. Поразила его эрудиция и глубокое знание темы. При этом атмосфера была очень легкой и комфортной. Огромное спасибо!

P.S. - Привет из Стокгольма.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Зоя, благодарю за прекрасный отзыв! Рад, что ему удалось почти за три месяца преодолеть суровое Балтийское море, приплыть от шведского берега к российскому и украсить мою коллекцию отзывов).

Виват, Стокгольм!
Мария
Мария
10 ноя 2025
Экскурсия великолепная! Мы с мужем прилетали на выходные и искали гида, который смог бы рассказать и показать Калининград.
Андрей прекрасный гид, который не грузил историей, а рассказывал все понятным языком,чтобы мы могли максимально все запомнить) Он с радостью нас пофотографировал,где мы просили,а так же прекрасным подарком от него был кусочек янтаря ☺️
Ольга
Ольга
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик, исторические факты преподносил с юмором, живо отвечал на наши вопросы. В завершении экскурсии прислал дополнительно документальный материал, для полного погружения в историю Калининграда.
О
Ольга
9 ноя 2025
Экскурсия замечательная, нам все понравилось, Андрей - замечательный рассказчик, но дети немного устали)
И
Ирина
4 ноя 2025
Увлекательный рассказ об истории города. Неспешная пешая экскурсия. Спасибо экскурсоводу за сувенир и дополнительную информацию в телеграмм-канале.
Л
Любовь
4 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Андрей интересный рассказчик. Маршрут авторский и помогает составить свое впечатление от Калининграда. Спасибо вам за экскурсию. Привет из Твери.
А
Анастасия
3 ноя 2025
Благодарим Андрея за замечательную экскурсию по Калининграду! Эти три часа стали настоящим путешествием во времени — от старого Кёнигсберга до современного города. Истории, которые он рассказывал, оживали на глазах, а его подача и увлечённость делали каждую остановку особенной. Незабываемые впечатления! Обязательно еще приедем в Калининград))
М
Мария
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, ёмкая, очень содержательная и интересная. И прогулялись по самым интересным районам Калининграда пешком, и проехали на трамвае! А впридачу к экскурсии ещё узнали, где и что самое вкусное попробовать из балтийской кухни, и получили паспорт туриста.
Е
Екатерина
31 окт 2025
Спасибо, Андрею за интересную экскурсию по городу! В ходе экскурсии Андрей акцентировал внимание на интересных фактах и событиях, которые происходили и происходят в жизни замечательного города! А самое главное - отличное настроение Андрея и его прекрасный позитивный настрой располагают на приятное времяпрепровождение!
А
Александр
30 окт 2025
Спасибо Андрею за то, что был
с нами при знакомстве с Калиниградом, что подстроился под ритм нашей большой компании, узнали факты, о которых не узнаешь из интернета. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Рекомендую.
Пишу отзыв не потому что Андрей обещал рецепт строганины из скумбрии 😁
Марина
Марина
29 окт 2025
Несмотря на дождь и ветер, экскурсия оставила приятное впечатление. Умеренный темп, интересный рассказ, доброжелательная атмосфера сделали эту прогулку увлекательной и лёгкой. Мы узнали много интересного, побывали в красивейших локациях, собрали 4 из 7 хомлинов, сделали селфи с Кантом и получили паспорт туриста.
Всем советую!
