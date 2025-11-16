Д Дмитрий Хорошая маленькая экскурсия, в которой покажут основные места Калининграда. По ходу маршрута будут даны рекомендации, как можно развлечься в городе и куда сходить.

А Анна читать дальше увлекательной, динамичной и интересной была экскурсия. Прошли по всем 7 районам, Андрей очень увлеченный своим делом человек. Не было вопроса, на который он не ответил бы. Все с юмором, по делу и интересно. Все четко организовано.

Отправили открытки домой, унесли в карманах по камушку солнечного янтаря, и, конечно, получили массу впечатлений и прекрасное настроение.

Максимально осмотрели Калининград, нашли 4 из 7 хомлинов, попробовали марципан. Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Прекрасная экскурсия! Андрей - замечательный экскурсовод! Нисколько не пожалели, что выбрали его и данную экскурсию. Несмотря на то, что целый день шел дождь, мы даже не заметили этого неудобства, настолько

В Виктория Очень классная получилась прогулка, много интересного и познавательного. 3 часа пролетели незаметно. Всем советую, точно всё понравится!

П Паевская читать дальше Сразу видно, Андрей - опытный экскурсовод, тк подстраивается под желания и темп туристов, хочет их заинтересовать. После экскурсии захотелось пойти и изучить памятники и архитектуру поподробнее, посетить музей океана и музей изобразительных искусств и даже послушать органный концерт в кафедральном соборе.

Недостатки: возможно стоит попробовать добавить наушники, тк иногда хочется задержаться у какого-то места подольше, при этом не терять связь с гидом. Также хочется добавить немного акцентов в речь, тк некоторые важные факты терялись в общем контексте. Но это уже вкусовщина Андрей отличный экскурсовод! Наш маршрут проходил по самым знаковым местам Калининграда. Что понравилось: экскурсия не перенасыщена фактами, очень интересная и живая подача материала, дают время на фото/чай/открытки и прочие прелести. Андрей Ответ организатора:

Вы правильно заметили, стараюсь проводить красочные и живые экскурсии, где история мест читать дальше и событий переплетается с реальной жизнью Калининграда. Экскурсия в мини-группе до 8 человек, обзорная и динамичная - на одном месте долго не стоим, передвигаемся в темпе основной части группы. Когда гости переспрашивают, уточняют или задают вопрос, всегда повторяю информацию и даю более развёрнутый ответ или пояснение.



Спасибо за пожелания и рекомендации, они помогают делать экскурсию лучше! Теперь у гостей будет возможность заказать индивидуальную экскурсию с персональным вниманием и возможностью передвигаться в своём темпе. Анастасия, большое спасибо за высокую оценку и отличный отзыв!Вы правильно заметили, стараюсь проводить красочные и живые экскурсии, где история мест

З Зоя Прекрасная обзорная экскурсия по Калининграду! Андрей показал все самое важное и интересное. Поразила его эрудиция и глубокое знание темы. При этом атмосфера была очень легкой и комфортной. Огромное спасибо!



P.S. - Привет из Стокгольма. Андрей Ответ организатора: Зоя, благодарю за прекрасный отзыв! Рад, что ему удалось почти за три месяца преодолеть суровое Балтийское море, приплыть от шведского берега к российскому и украсить мою коллекцию отзывов).



Виват, Стокгольм!

Мария Экскурсия великолепная! Мы с мужем прилетали на выходные и искали гида, который смог бы рассказать и показать Калининград.

Андрей прекрасный гид, который не грузил историей, а рассказывал все понятным языком,чтобы мы могли максимально все запомнить) Он с радостью нас пофотографировал,где мы просили,а так же прекрасным подарком от него был кусочек янтаря ☺️

Ольга Отличная экскурсия! Андрей прекрасный рассказчик, исторические факты преподносил с юмором, живо отвечал на наши вопросы. В завершении экскурсии прислал дополнительно документальный материал, для полного погружения в историю Калининграда.

О Ольга Экскурсия замечательная, нам все понравилось, Андрей - замечательный рассказчик, но дети немного устали)

И Ирина Увлекательный рассказ об истории города. Неспешная пешая экскурсия. Спасибо экскурсоводу за сувенир и дополнительную информацию в телеграмм-канале.

Л Любовь Экскурсия прошла на одном дыхании. Андрей интересный рассказчик. Маршрут авторский и помогает составить свое впечатление от Калининграда. Спасибо вам за экскурсию. Привет из Твери.

А Анастасия Благодарим Андрея за замечательную экскурсию по Калининграду! Эти три часа стали настоящим путешествием во времени — от старого Кёнигсберга до современного города. Истории, которые он рассказывал, оживали на глазах, а его подача и увлечённость делали каждую остановку особенной. Незабываемые впечатления! Обязательно еще приедем в Калининград))

М Мария Отличная экскурсия, ёмкая, очень содержательная и интересная. И прогулялись по самым интересным районам Калининграда пешком, и проехали на трамвае! А впридачу к экскурсии ещё узнали, где и что самое вкусное попробовать из балтийской кухни, и получили паспорт туриста.

Е Екатерина Спасибо, Андрею за интересную экскурсию по городу! В ходе экскурсии Андрей акцентировал внимание на интересных фактах и событиях, которые происходили и происходят в жизни замечательного города! А самое главное - отличное настроение Андрея и его прекрасный позитивный настрой располагают на приятное времяпрепровождение!

А Александр Спасибо Андрею за то, что был

с нами при знакомстве с Калиниградом, что подстроился под ритм нашей большой компании, узнали факты, о которых не узнаешь из интернета. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Рекомендую.

Пишу отзыв не потому что Андрей обещал рецепт строганины из скумбрии 😁