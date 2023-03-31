Восточные пасторали: Озёрск и окрестности

Отправиться на восток Калининградской области и погрузиться в атмосферу «маленькой Германии»

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Этот маршрут идеально подходит для знакомства с атмосферой довоенной жизни региона. Мы проедем вдоль аутентичных городков, сохранивших восточно-прусский колорит.

Краснокирпичные здания, малоэтажная застройка, архитектурные детали — здесь словно переносишься во времени в начало 20 века.

А декорациями к такому дорожному путешествию послужат вечнозеленые луга и необычный для нашего региона холмистый ландшафт.
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Почему стоит поехать в Озёрск

Озёрск сохранил колорит малого восточно-прусского города. Та же планировка, малоэтажная городская застройка и виллы, ставшие сегодня частными или многосемейными жилыми домами. Здесь сохранилось много аутентичных элементов — резные деревянные двери и окна, лепной декор, фахверк. Город обладает интересным холмистым ландшафтом, что нечасто встретишь на территории Калининградской области. А дорога к нему проходит вдоль вечнозеленых лугов и маленьких поселений, сохранивших атмосферу Восточной Пруссии до войны.

Что увидим и узнаем в путешествии

  • Выезжаем из Калининграда и первая точка маршрута — камерный Знаменск, в который мы попадем через изумительный семиарочный мост. Здесь познакомимся с величественной кирхой Святого Якоба, а затем остановимся в уютном кафе «Ферма Тюниных», чтобы насладиться живописным видом слияниях двух рек — Преголи и Лава.
  • По живописным дорогам региона доберёмся до гостеприимной «Грёзы хутор», где в здании конюшни имения фон Заукен разместился музей и рекреационный туристический комплекс. Здесь нас ждёт волшебная экскурсия по комплексу конюшни, знакомство с обитателями этого уединенного места, а также небольшая чайная пауза.
  • По дороге остановимся на конезаводе Веедерн и поговорим об истории знаменитой Тракененской породы лошадей.
  • Вот и прибыли в Озёрск. Здесь мы увидим прекрасную краснокирпичную неоготику Восточной Пруссии в лице католической капеллы и почтамта, здания бывшего гарнизонного лазарета и руин евангелической кирхи Даркемена. Прогуляемся вокруг виллы Вихерт с сохранившимся резными элементами и погрузимся в атмосферу «маленькой Германии». Изучим архитектурные детали жилых домов и особняков начала 20 века, а заодно зарядимся размеренной уютной жизнью одного из самых удаленных уголков Калининградской области.
  • На обратном пути проедем через Черняховск, где ненадолго задержимся, чтобы осмотреть памятник Барклаю-де-Толли и поговорить о прославленных военных страницах в истории города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле вместимостью 3-4 человека. Автомобили разные, у каждого гида своя машина.

Дополнительные расходы

  • Полноценный обед на территории «Грёзы Хутор» (по желанию) — 700 руб. /чел.
  • Отдельно оплачивается посещение конезавода «Веедерн» — 250 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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