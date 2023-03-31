Озёрск сохранил колорит малого восточно-прусского города. Та же планировка, малоэтажная городская застройка и виллы, ставшие сегодня частными или многосемейными жилыми домами. Здесь сохранилось много аутентичных элементов — резные деревянные двери и окна, лепной декор, фахверк. Город обладает интересным холмистым ландшафтом, что нечасто встретишь на территории Калининградской области. А дорога к нему проходит вдоль вечнозеленых лугов и маленьких поселений, сохранивших атмосферу Восточной Пруссии до войны.