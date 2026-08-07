Этот маршрут идеально подходит для знакомства с атмосферой довоенной жизни региона. Мы проедем вдоль камерных поселений и малых городов, сохранивших очаровательных дух старины.
Краснокирпичные здания, малоэтажная застройка, архитектурные детали — здесь словно переносишься в начало прошлого столетия. А декорациями к такому путешествию станут природные богатства.
Краснокирпичные здания, малоэтажная застройка, архитектурные детали — здесь словно переносишься в начало прошлого столетия. А декорациями к такому путешествию станут природные богатства.
Описание экскурсии
Почему стоит поехать в Озёрск
Озёрск сохранил колорит малого восточно-прусского города. Та же планировка, малоэтажная городская застройка и виллы, ставшие сегодня частными или многосемейными жилыми домами. Здесь сохранилось много аутентичных элементов — резные деревянные двери и окна, лепной декор, фахверк. Город обладает интересным холмистым ландшафтом, что нечасто встретишь на территории Калининградской области. А дорога к нему проходит вдоль вечнозеленых лугов и маленьких поселений, сохранивших атмосферу Восточной Пруссии до войны.
Что увидим и узнаем в путешествии
- Выезжаем из Калининграда и первая точка маршрута — камерный Знаменск, в который мы попадём через изумительный семиарочный мост. Здесь познакомимся с величественной кирхой Святого Якоба, а затем остановимся в уютном кафе «Ферма Тюниных», чтобы насладиться видом слияниях двух рек — Преголи и Лава.
- По живописным дорогам региона доберёмся до чудесного Озёрска. Здесь мы увидим прекрасную краснокирпичную неоготику Восточной Пруссии, здания бывшего гарнизонного лазарета и руин евангелической кирхи Даркемена. Прогуляемся вокруг виллы Вихерт с сохранившимся резными элементами и погрузимся в атмосферу «маленькой Германии». Изучим архитектурные детали жилых домов и особняков начала 20 века, а заодно зарядимся размеренной уютной жизнью одного из самых удалённых уголков Калининградской области.
- Из Озёрска наш путь ляжет к гостеприимному туристическому комплексу «Грёза Хутор» с музеем. Он расположился в здании конюшни имения фон Заукен. Здесь нас ждёт неспешная прогулка по территории и при желании экскурсия по конюшне. А ещё обязательно познакомимся с обитателями этого уединённого места и сделаем небольшую кофе-паузу.
- На обратном пути проедем через Черняховск, где ненадолго задержимся, чтобы осмотреть памятник Барклаю-де-Толли и поговорить о прославленных военных страницах в истории города. Заодно немного прогуляемся по центральным городским улицам и рассмотрим прекрасные примеры сохранившейся гражданской застройки и, в том числе городских вилл, поражающих глаз великолепием своих исторических фасадов.
Организационные детали
- Начнём экскурсию от вашего места проживания в Калининграде или в любой другой удобной точки города. Встреча за пределами Калининграда возможна только по предварительной договорённости
- Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды
- Поедем на легковом автомобиле вместимостью 3-4 человека. У каждого гида своя машина
Дополнительные расходы
- Индивидуальная экскурсия по комплексу «Грёза Хутор» — 2000 ₽. В выходные дни есть возможность присоединиться к группе — 500 ₽ за чел.
- Еда и напитки в дороге. По предварительной договорённости можно заказать домашний обед в комплексе «Грёза Хутор»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7438 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
Входит в следующие категории Калининграда
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