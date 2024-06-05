Экскурсии в музей Янтаря

Найдено 14 экскурсий в категории «Музей янтаря» в Калининграде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Янтарное солнце Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Янтарное солнце Калининграда
Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 10 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
119 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
Начало: в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
История Кенигсберга и Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Калининград: от Кенигсберга до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 500 за всё до 8 чел.
Янтарное Эльдорадо Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Узнать всё о «северном золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску
Начало: Площадь Центральная
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 3 чел.
Янтарная душа Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Янтарная душа Калининграда
Познакомиться с судьбой солнечного камня и разгадать его тайны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Янтарный город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Янтарный город: эксклюзивное путешествие по Калининградской области
Погрузитесь в мир древнего камня с экскурсией в Янтарный, где история и природа переплетаются
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 11 340 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    Глубочайшее знание материала, интересная и увлекательная подача информации, замечательный, любящий свое дело, человек!
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
    Все отлично, соответствует описанию Единственное но, что нас так в аккурат усадили в Балтийске прокатится на катерочке почти на час и только там уже сообщили стоимость отдельную и потом чутка гнали по времени в остальных местах за счет этого часа
  • Н
    Николай
    30 мая 2024
    Семь ворот Калининграда
    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
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    интересных фактов про любимый город, отвечала на любые вопросы и подстраивалась под нас. Наверняка это было не просто при подачи информации для четверых разных по возрасту и своим интересам туристам, но Ирина блестяще справилась с этой задачей. При необходимости давала необходимую паузу для фиксации фантастических кадров и обсуждения полученной информации. Рекомендую к обязательному знакомству с городом в сопровождении с замечательным гидом и человеком Ириной!!!

    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    все очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические города. очень много исторических фактов
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    и рассказов. гид Игорь смог заинтересовать, отвечал на все интересующие вопросы. обедали в неплохом ресторане с очень красивым видом с веранды. однозначно рекомендуем данного гида!! при следующем посещении Кёнигсберга точно обратимся к Вам!!

    все очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические городавсе очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические городавсе очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические городавсе очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические городавсе очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические города
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
    Добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметно. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым!!!
    Добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметноДобрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметноДобрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметно
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    Только что вернулись с экскурсии с Игорем. В полном восторге. Игорь знает огромное количество информации о Калиненградской области, в различных отраслях. Ответит на любой вопрос.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей янтаря»

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  4. Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
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