1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Янтарное солнце Калининграда
Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
Начало: в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кенигсберга до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Узнать всё о «северном золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску
Начало: Площадь Центральная
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарная душа Калининграда
Познакомиться с судьбой солнечного камня и разгадать его тайны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Янтарный город: эксклюзивное путешествие по Калининградской области
Погрузитесь в мир древнего камня с экскурсией в Янтарный, где история и природа переплетаются
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 11 340₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ААлексей31 мая 2024Глубочайшее знание материала, интересная и увлекательная подача информации, замечательный, любящий свое дело, человек!
- ННаталия30 мая 2024Все отлично, соответствует описанию Единственное но, что нас так в аккурат усадили в Балтийске прокатится на катерочке почти на час и только там уже сообщили стоимость отдельную и потом чутка гнали по времени в остальных местах за счет этого часа
- ННиколай30 мая 2024Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
- ААнна22 мая 2024все очень понравилось!! было очень интересно, экскурсия прошла легко. на комфортабельном авто проехали основные исторические города. очень много исторических фактов
- ИИрина20 мая 2024Добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметно. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым!!!
- ННаталья20 мая 2024Только что вернулись с экскурсии с Игорем. В полном восторге. Игорь знает огромное количество информации о Калиненградской области, в различных отраслях. Ответит на любой вопрос.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей янтаря»
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