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Балтийск,Янтарный,Светлогорск, Филинская бухта, производство янтаря в группе

За один день вы посетите три главных приморских города Балтийского побережья, абсолютно не похожих друг на друга, но каждый из которых по-своему интересен и неповторим.

Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Балтийск,Янтарный,Светлогорск, Филинская бухта, производство янтаря в группе
Балтийск,Янтарный,Светлогорск, Филинская бухта, производство янтаря в группе
Балтийск,Янтарный,Светлогорск, Филинская бухта, производство янтаря в группе
Ближайшие даты:
17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл23
июл
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Путешествие по западному побережью России

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на комфортабельном автобусе, которое начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Здесь мы сможем насладиться красотой военно-морской гавани, где пришвартованы различные корабли, и осмотреть Шведскую крепость Пиллау, а также маяк, построенный в середине 19 века.

Исторические достопримечательности

Вы также посетите Елизаветинский форт — самую западную точку нашей страны. Узнаете, что связывает русского царя Петра I и его знаменитую дочь, императрицу Елизавету Петровну, с Прусской приморской провинцией. Мы раскроем секреты нобелевского лауреата Иосифа Бродского и его связи с гостиницей «Золотой якорь». Кроме того, вас ждет удивительная история об основателе бранденбургского военно-морского флота Бенджамине Рауле.

Янтарный — центр солнечного камня

Следующей остановкой станет уютный городок Янтарный, известный как мировой центр добычи солнечного камня. Здесь вы сможете увидеть процесс добычи и переработки янтаря, а также посетить янтарную пирамиду, созданную из 800 кг застывшей смолы, находящуюся на карьере Янтарного комбината. Говорят, что пять минут пребывания в ней могут помочь излечиться от многих недугов.

Уникальные места и достопримечательности

  • Осмотр кирхи Пальмникена и её удивительной судьбы.
  • Посещение янтарной мануфактуры с натуральной янтарной косметикой.
  • Прогулка по дворцу янтарного магната Мориса Беккера, расположенному в живописном усадебном парке на берегу моря.

Филинская бухта и Светлогорск

Наша следующая остановка — Филинская бухта, виды которой впечатляют даже самых искушенных путешественников. Затем мы отправимся в «королевский» курорт Светлогорск, знаменитый своими зелеными, уютными и живописными улицами, окруженными 100-летним сосновым бором. Здесь вы сможете вдохнуть целебный воздух, насыщенный морской солью и хвойными ароматами.

Прогулка по Светлогорску

Во время прогулки по центральному парку и променаду мы обсудим причины популярности этого города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и рассмотрим архитектурные особенности водонапорной башни 1908 года. Вы влюбитесь в эту обитель спокойствия и не захотите уезжать.

Важная информация

При бронировании без предоплаты подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Мы обязательно оставим места за вами. Забираем из Зеленоградска!

ежедневно 8.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск
  • Янтарный
  • Филинская бухта
  • Светлогорск
  • Янтарное производство
Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается:
  • Обед в кафе по меню.
  • Прогулка по акватории на катере в Балтийске. От 1000р/чел
Место начала и завершения?
Центр Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет гид-экскурсовод нашей компании
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, мы обязательно ответим в вечернее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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