Едем в путешествие по побережью Калининградской области — вы побываете в самой западной точке России, поищете янтарь у моря и разберётесь в его видах. Уютные улочки, свежий воздух и дух старого Прибалтийского края — пора отправляться.
Описание экскурсии
Вы посетите Балтийск, Янтарный, Светлогорск — Пиллау, Пальмникен, Раушен. Увидите архитектурные памятники, прогуляетесь по живописным паркам и набережным и насладитесь морским воздухом.
И узнаете:
- как развивалась Восточная Пруссия
- какие виды янтаря существуют, как его добывают и обрабатывают
- какой город в России считается самым медленным и спокойным
Примерный тайминг
- Путь от Калининграда до Балтийска — 1 ч
- Экскурсия в Балтийске — 1 ч
- Путь до Янтарного — 40 мин
- Экскурсия в Янтарном — 3 часа (здесь по желанию можно пообедать — оплачивается дополнительно)
- Путь до Светлогорска — 30 мин
- Экскурсия в Светлогорске — 1,5 ч
- Путь от Светлогорска до Калининграда — 1 ч
Организационные детали
- Едем на минивэне, есть детское кресло и бустер. Также в салоне — питьевая вода, влажные салфетки, зонт
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы — команда гидов, организуем и проводим экскурсии с 2019 года. Любим свой край и знаем его историю. Прошли профильное обучение в БФУ им. Канта по специальности «Экскурсоведение». С удовольствием расскажем вам обо всех красотах нашего янтарного побережья и покажем самые интересные места, куда не возят большие группы путешественников.
