1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 июня 2024Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
- ТТатьяна6 июня 2024Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ВВероника4 июня 2024Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
- ННиколай4 июня 2024Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
- ААлександр3 июня 2024Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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