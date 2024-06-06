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маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!