В Балтийск, Янтарный, Светлогорск – экскурсии в Калининграде

Найдено 15 экскурсий в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Калининграде, цены от 2 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
24 отзыва
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за человека
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
238 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Мозаика прибрежных городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
128 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
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    давала советы, видно, что с душой подходит к работе. Счастливы, что попали к этой девушке. Жаль, что на Куршскую косу ездили не с ней.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • В
    Вероника
    4 июня 2024
    Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
    Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
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    все отлично слышно и видно. Галина эрудированный, интересный рассказчик и собеседник, без внимания никто не остался. В поселке Янтарный - очень вкусно и не дорого пооедали в столовой комбината.

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  2. Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
  3. Балтийское побережье - в поисках сокровищ
  4. Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
  5. «Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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