Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)

Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря

4.9
57 отзывов
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Калининграде:
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
237 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
100008 500 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
11 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Павел
Павел
86 отзывов
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
у гостиницы «Калининград»
20 мар
21 мар
23 мар
27 мар
3 250 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Артем
Артем
12 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
в центре Калининграда
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
2 990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря, после которого вы будете знать всё о происхождении, добыче и обработке и свойствах янтаря.

Вы побываете на самом большом в мире месторождении солнечного камня, с обзорной площадки которого открывается прекрасный вид на окрестности и карьер Янтарного комбината.

В Светлогорске вас ждет чудесная природа, песчаный пляж с променадом, атмосфера швейцарских курортов, бювет с минеральной водой, а также прогулка по уютным улочкам со старинными зданиями.
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск)

Что вас ожидает 🤩

  • П. Янтарный
  • Площадь Мастеров
  • Парк Беккера
  • Шахта Анна
  • Памятник жертвам Холокоста
  • Променад
  • Г. Светлогорск
  • Солнечные часы
  • Органный зал «Макаров»
  • Лиственничный сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря в п. Янтарный. Со смотровой площадки Янтарного карьера можно будет увидеть, как ведётся добыча янтаря, посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы. В специальной «песочнице» поискать янтарь и всё, что будет найдено – можно забрать с собой. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад, парк Морица Беккера. На пешеходной экскурсии по самому красивому и уютному курорту калининградского побережья – Светлогорску вы узнаете легенды и историю этого городка, увидите основные достопримечательности: памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», башню Водолечебницы, променад, Лиственничный сквер, «Янтарь холл».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на смотровую площадку карьера Янтарного комбината
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (отводится свободное время)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 57 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
3
2
2
1
1
Н
24 окт 2020
Очень понравилась экскурсия.
В
13 окт 2020
Очень понравилось
А
2 сен 2020
Гид Ирина очень позитивный человек, очень много рассказов про янтарь, в целом всю дорогу до пос. Янтарный и Светлогорска.
А
25 авг 2020
Очень понравилась. Особенное спасибо нашему гиду Александру. Эрудиция, артистизм, талант.
А
19 авг 2020
Экскурсия оооочень понравилась. Экскурсовод Людмила - выше всяких похвал. Профессионализм, знание истории, юмор, не прекращающаяся информация, показы - Людмила сделала всё, чтобы мы при случае ещё вернулись сюда. Спасибо.
L
13 июля 2020
Впечатления замечательные….. На всю жизнь!
Е
4 авг 2020
Интересная экскурсия об образовании и жизни Куршской косы, о танцующем лесе. Гид Ирина смогла увлечь даже тех, кто не особенно интересуется природными явлениями.
Е
13 мар 2020
Замечательная экскурсия, поездка по красивейшим местам. Очень интересный экскурсовод Александр.
i
24 фев 2020
Отличная экскурсия, очень много интересных фактов, красивейшие места, а экскурсовод Александр - это верх артистизма, знаний и обаяния.
Т
18 фев 2020
Познавательная и прекрасно организованная экскурсия. Очень впечатлил гид Александр- настоящий профессионал! С этим гидом будет интересна и увлекательна любая экскурсия и просто беседа! Рекомендую!
А
12 фев 2020
Хорошая экскурсия
Г
10 фев 2020
Очень познавательная и прекрасно организованная экскурсия.
V
10 янв 2020
Все что было запланировано в описании тура мы увидели. Хочется отметить гида Александра, настоящего профессионала, без его интересных и запоминающихся историй всё было бы иначе. По больше таких специалистов, энтузиастов и любая экскурсия станет запоминающейся.
И
19 дек 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод Александр подробно рассказывал подробности и отвечал на все вопросы. С интересом и с душой.
Е
2 дек 2019
Время экскурсии не сбалансировано.
В этот день на улице было холодно и долгое пребывание на улице не очень приятно.
Так же мало времени на самостоятельное пребывание в Светлогорске, хотя обед включен именно в это время.
Ещё 42 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
На автобусе
Необычные
Выездные
На весь день
Янтарный комбинат
Популярные места
Балтийское море
Набережная
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ