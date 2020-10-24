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Описание
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря в п. Янтарный. Со смотровой площадки Янтарного карьера можно будет увидеть, как ведётся добыча янтаря, посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы. В специальной «песочнице» поискать янтарь и всё, что будет найдено – можно забрать с собой. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад, парк Морица Беккера. На пешеходной экскурсии по самому красивому и уютному курорту калининградского побережья – Светлогорску вы узнаете легенды и историю этого городка, увидите основные достопримечательности: памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», башню Водолечебницы, променад, Лиственничный сквер, «Янтарь холл».
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты на смотровую площадку карьера Янтарного комбината
Что не входит
Личные расходы
Питание (отводится свободное время)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
А остальные деньги — в офисе туроператора
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 57 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
3
2
2
–
1
1
Н
Нестеренко Лариса
24 окт 2020
Очень понравилась экскурсия.
В
Владислав Черных
13 окт 2020
Очень понравилось
А
Ананникова Анна
2 сен 2020
Гид Ирина очень позитивный человек, очень много рассказов про янтарь, в целом всю дорогу до пос. Янтарный и Светлогорска.
А
Анна Парфенова
25 авг 2020
Очень понравилась. Особенное спасибо нашему гиду Александру. Эрудиция, артистизм, талант.
А
Анжелла Викторовна Юдина
19 авг 2020
Экскурсия оооочень понравилась. Экскурсовод Людмила - выше всяких похвал. Профессионализм, знание истории, юмор, не прекращающаяся информация, показы - Людмила сделала всё, чтобы мы при случае ещё вернулись сюда. Спасибо.
L
Larisa Kharko
13 июля 2020
Впечатления замечательные….. На всю жизнь!
Е
Елена
4 авг 2020
Интересная экскурсия об образовании и жизни Куршской косы, о танцующем лесе. Гид Ирина смогла увлечь даже тех, кто не особенно интересуется природными явлениями.
Е
Елена
13 мар 2020
Замечательная экскурсия, поездка по красивейшим местам. Очень интересный экскурсовод Александр.
i
itan4a
24 фев 2020
Отличная экскурсия, очень много интересных фактов, красивейшие места, а экскурсовод Александр - это верх артистизма, знаний и обаяния.
Т
Татьяна Ильичева
18 фев 2020
Познавательная и прекрасно организованная экскурсия. Очень впечатлил гид Александр- настоящий профессионал! С этим гидом будет интересна и увлекательна любая экскурсия и просто беседа! Рекомендую!
А
Альфия Резепова
12 фев 2020
Хорошая экскурсия
Г
Гупалова Наталья
10 фев 2020
Очень познавательная и прекрасно организованная экскурсия.
V
VLADIMIR PODLIPNYI
10 янв 2020
Все что было запланировано в описании тура мы увидели. Хочется отметить гида Александра, настоящего профессионала, без его интересных и запоминающихся историй всё было бы иначе. По больше таких специалистов, энтузиастов и любая экскурсия станет запоминающейся.
И
Илья Андреев
19 дек 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод Александр подробно рассказывал подробности и отвечал на все вопросы. С интересом и с душой.
Е
Елена
2 дек 2019
Время экскурсии не сбалансировано. В этот день на улице было холодно и долгое пребывание на улице не очень приятно. Так же мало времени на самостоятельное пребывание в Светлогорске, хотя обед включен именно в это время.
Ещё 42 отзыва
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