Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря, после которого вы будете знать всё о происхождении, добыче и обработке и свойствах янтаря.



Вы побываете на самом большом в мире месторождении солнечного камня, с обзорной площадки которого открывается прекрасный вид на окрестности и карьер Янтарного комбината.



В Светлогорске вас ждет чудесная природа, песчаный пляж с променадом, атмосфера швейцарских курортов, бювет с минеральной водой, а также прогулка по уютным улочкам со старинными зданиями.