Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный

Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по морской набережной и узнать о «солнечном камне»

4.9
10 отзывов
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! За один день вы побываете на пляже с Голубым флагом, понаблюдаете за добычей янтаря и посетите военно-морскую базу Балтийского флота.

Подышите свежим воздухом, рассмотрите очаровательные старинные дома и раскроете Калининградскую область по-новому!
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный

Что вас ожидает

Янтарное побережье

Вы увидите три самобытных и очень интересных места. В программе:

  • Балтийск — самый западный город России. Вы рассмотрите военные корабли, полюбуетесь изящными немецкими постройками и покормите лебедей. А также услышите, какие события здесь происходили и почему долгое время Балтийск был закрыт.
  • Янтарный — поселок, где в промышленных масштабах добывают янтарь. Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера. Погуляете по чистейшим пляжам и променаду из сибирской лиственницы.
  • Светлогорск — утопающий в зелени городок со сказочными домиками и канатной дорогой, ведущей прямо к морю. Я покажу водонапорную башню и солнечные часы, расскажу, какие известные фильмы здесь снимали.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): музей Балтийского флота — 200 р, канатная дорога — 50 р, карьер в Янтарном — 350 р.

🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я люблю путешествовать и узнавать новое. В 2009-м переехал в Янтарный край и продолжаю активно изучать его по сей день. С радостью поделюсь своими открытиями.
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10 реальных отзывов от туристов

И
22 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Очень хороший и приятный гид, который рассказывал много интересный историй как про Калининград, без лишней воды, так и из жизни. Показал самые интересные места Светлогорска и Янтарного. Даже не ощущали себя на экскурсии, а как будто приехали погулять со старым знакомым) Если вернёмся в Калининград, то обязательно ещё куда-нибудь с ним съездим)
А
17 июля 2021
Экскурсия интересная разноплановая немного не повезло с погодой. В БАлтийске попали под ливень. Но у экскурсовода были плащи и зонтики. Большое ему спасибо. Андрей
Е
15 июня 2021
Благодаря Егору познакомились с Балтийском, Янтарным и Светлогорском! Во-первых, Егор максимально располагает к себе.
Во-вторых, рассказывает интересные факты о местах, где мы были.
В-третьих, слушает гостей и готов показать что-то ещё или поменять ход экскурсии, если этого хотят гости.
В-четвёртых, мы просто все остались в восторге от мест, куда нас возили! Да и нам было максимально комфортно)
Егору спасибо за компанию и интересное путешествие, Вам привет от всей нашей компании.
Рекомендую!
Е
10 июня 2021
Большое спасибо Егору за прекрасную экскурсию. Однозначно рекомендую этого гида.
Н
9 июня 2021
Егор внимательный и вежливый. Не перегружает информацией. Может для кого-то это недостаток, для кого-то достоинство. Удалось посмотреть все достопремичательности. Вождение машины по Питерски (плавное), а поверьте у иных гидов может быть совсем не так! А это для многих важно так как в машине проводим много времени.
Ну и главное цена за экскурсию.
Не заезжали на консервный завод "За Родину", который по маршруту. Купили в аэропорту, но там намного дороже. Если кого-то это интересует, то думаю Егор обеспечит заезд туда.
В
5 июня 2021
Огромное спасибо Егору! Содержательно, спокойно, узнали много нового и побывали в удивительных местах! Балтийск навсегда в нашем сердце!
Н
17 мая 2021
Спасибо Егор! Остались приятные впечатления от поездки,
Ю
5 мая 2021
Очень понравилось путешествие с Егором. Все увидели, очень много нового узнали. Сама поездка комфортная, удобная, душевная. Приятное искреннее общение. На все вопросы по экскурсии получили ответы. Что удобно, поездку можно корректировать по маршруту, по длительности прибывания на месте.
Большое спасибо за экскурсию!
Мария
26 апр 2021
Были с Егором на экскурсии по городам курортам, очень приятный и скромный молодой человек, большой плюс, что сам служил на подводной лодке и знает толк в военной тематике, особенно про морфлот, приятно что Егор не просто привозит из точку А в точку Б, но по пути рассказывает много интересных фактов, даже касаемо банальных деревьев, оклеенных желтыми светоотражаемыми полосками, это последние солдаты Вермахта сказал Егор, и на протяжении всего дальнейшего пути реально казалось что нас сопровождали они молча склонив голову… Приятный бонус с лебедями, поиски янтаря на пляже, на обратном пути заехали в Зеленоградск город кошек, хотя этого не было в программе, везде нам шли навстречу! Приятный гид, спокойный выдержанный, нам все очень понравилось!
В
24 апр 2021
Хотим поблагодарить Егора за удивительный день на побережье! Нам так понравилась поездка в Светлогорск, Балтийск и Янтарный, что на следующий день мы без сомнений поехали на косу в сторону Литвы. Егор отличный рассказчик, который знает и любит калининградский край и готов делиться своими историями как личными про жизнь и службу на подлодке, так и историческими фактами. В таком комбо Егор, конечно, ярко выделяется на фоне других экскурсий, так как где еще вы узнаете каково это жить на подлодке и приправить это не заезженными историями про города, строения, косу и вообще что угодно, что вы можете спросить в течение дня переезжая с одного удивительного места на другое. Кстати про места - у Егора есть свои секретные места, где мы, например, кормили лебедей на стоянке громадных кораблей. А еще видели корабль, что прямо сейчас строит северный поток. И ходили просто в великолепное место с видом на залив и озеро. А какая там тишина и красота открывается с обзорной площадки.
Егор, спасибо вам большое за эти прекрасные и насыщенные 2 дня! Лучший формат, чтобы посмотреть все знаковые места и восхититься красотой косы!

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