Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Мои заказы

Яркое путешествие из Калининграда в Светлогорск, Балтийск и Янтарный

Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Калининградской области. Вас ждет встреча с историей и природой, где каждый город раскроется с неожиданной стороны. В Балтийске вы познакомитесь с
читать дальшеуменьшить

военно-морским флотом и узнаете о закрытых страницах его истории.

Янтарный откроет перед вами тайны добычи солнечного камня, а прогулка по Светлогорску станет настоящим путешествием в прошлое. Мы обеспечим комфорт и насыщенную программу, чтобы вы могли насладиться каждым моментом экскурсии. Откройте для себя новые горизонты и унесите незабываемые впечатления от этой поездки

4.7
216 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Увидите военные корабли
  • 🏰 Полюбуетесь немецкими постройками
  • 🦢 Покормите лебедей
  • 🏖 Прогуляетесь по чистейшим пляжам
  • 🏠 Посетите сказочные домики
  • 🎥 Узнаете о съемках известных фильмов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август. В это время можно насладиться прогулками по пляжам и природой в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Яркое путешествие из Калининграда в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие из Калининграда в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Яркое путешествие из Калининграда в Светлогорск, Балтийск и Янтарный

Что можно увидеть

  • Военные корабли
  • Немецкие постройки
  • Смотровая площадка Приморского карьера
  • Пляжи
  • Променад из сибирской лиственницы
  • Водонапорная башня
  • Солнечные часы

Описание экскурсии

Янтарное побережье

Вы увидите три самобытных и очень интересных места. В программе:

  • Балтийск — самый западный город России. Вы рассмотрите военные корабли, полюбуетесь изящными немецкими постройками и покормите лебедей. А также услышите, какие события здесь происходили и почему долгое время Балтийск был закрыт.
  • Янтарный — посёлок, где в промышленных масштабах добывают янтарь. Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера. Погуляете по чистейшим пляжам и променаду из сибирской лиственницы.
  • Светлогорск — утопающий в зелени городок со сказочными домиками и канатной дорогой, ведущей прямо к морю. Я покажу водонапорную башню и солнечные часы, расскажу, какие известные фильмы здесь снимали.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на автомобилях Volkswagen Touareg, KIA Magentis, Renault Sandero, Volkswagen Jetta или Hyundai H-1
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Для групп от 5 до 7 человек стоимость экскурсии составит 26 000 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

  • смотровая площадка Приморского карьера: 900 ₽ — общий билет; 400 ₽ — льготный
  • посещение Балтийской косы
  • экскурсию можно начать и завершить в Калининградской области — 1100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке у Вашего месторождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1361 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я представляю команду профессиональных гидов со стажем. Мы проводим экскурсии по Калининграду, Куршской косе, Зеленоградску, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. Буду рад организовать для вас экскурсии в нашем замечательном крае.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
202
4
7
3
4
2
2
1
1
Я
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут, показала все самые лучшие локации, сделала красивые фотографии! Мы остались довольны! Ещё раз большое спасибо🙏🏻😍🌸
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,+2
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут,
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто можно встретить в предложениях экскурсий. другое дело - как их представить! И мы считаем,
читать дальшеуменьшить

что Виктории это отлично удалось в соответствии с нашими пожеланиями. Главное достоинство этого путешествия - возможность почувствовать особенности городов и их окрестностей. В течение дня осмотреть детально три города - не получится или путешествие превратится в погоню за целями "поставили галочку - поехали дальше". У нас получилось удачно. В Балтийске увидели специфику военного города у моря - прогуливались вдоль остатков оборонительных сооружений, бывших пехотных казарм, акватории порта (да, и немного собирали янтарь). В Янтарном - посмотрели на обработку янтаря и увидели как добыча изменила это изначально бедное место (прекрасный парк и виллы). В Светлогорске - впечатлились вписанной в ландшафт архитектурой XIX века. По дороге ещё удалось обойти руины замков Фишхаузен и Лохштедт, увидеть немного средневековой архитектуры и инженерных сооружений конца XIX века. Заметим, что Виктория - не только хороший гид (учитывает пожелания, вовремя корректирует маршрут, находит удачное время пообедать), но и краевед - у неё находятся маленькие нюансы,которые украшают путешествие (полускрытые надписи, особенности кладки зданий и, конечно, интересные истории). Рекомендуем путешествие, но заметим, что оно для подробного знакомства с городами, вероятно Вам придётся вернуться сюда ещё раз.

Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места, хотя как выяснилось в ходе экскурсии Калининградцы в выходные так рано не встают, местный
читать дальшеуменьшить

менталитет👌🏻, но мы не пожалели, успели все посмотреть без пробок, и автобусов с туристами. Виктория со знанием дела провела по всем самым интересным местам, шикарные фотографии и много информации о местных исторических достопримечательностях в сравнении с историческими фото периода до ВОВ, Виктория подготовила. Покормили лебедей, посмотрели на семью многодетных аистов! Очень довольны экскурсией, даже дочь оторвалась от экрана смартфона. Когда следующий раз будем здесь, обязательно воспользуйся услугами Егора и его команды! 👍

Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места,
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал своего дела👏 Ниже подробно по пунктам, 1. Организация поездки на высшем уровне, Вика нас
читать дальшеуменьшить

забрала и доставила там где нам было удобно👍 2. В дороге и непосредственно на прогулке по городам, мы постоянно разговаривали, обсуждали, либо очень внимательно слушали, материал составлен и представлен очень увлекательно и познавательно, уверена заинтересует людей любого возраста 🧐 также в качестве сопровождения к рассказам были старые фотографии мест, которые мы посещали, и старая карта нынешней Калининградской области, с картинками мозг намного лучше усваивает информацию 😃 3. Как я уже писала выше, наш гид Вика, помимо того, что она профессионал своего дела, она хороший человек, и да я поняла это за 9 часов, потому что хорошего человека видно сразу) атмосфера на протяжении всей поездки была доброжелательная и заботливая 🤝 Когда-то в детстве скучные экскурсоводы в музеях у меня отбили всё желание бывать на подобных мероприятиях, но индивидуальная экскурсия с гидом это совершенно другое, и я рекомендую каждому этим воспользоваться, стоимость данной услуги полностью будет оправдана её содержанием и качеством💯 p.s. Вика ещё раз огромное спасибо за прекрасный день, отдельное мерси за лебедей и магнитный песок😉

Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал+2
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из 12 человек разного возраста от 2 до 80 лет. Егор блестяще справился с нелёгкой
читать дальшеуменьшить

задачей: организовал индивидуальный микроавтобус от отеля, уделял внимание каждому участнику, подстраивался под наш темп и пожелания и, главное, интересно рассказывал и вел экскурсию. Рады, что выбрали именно этот вариант, все три города интересные и разные, каждый со своей изюминкой, детям точно не было скучно. Впечатлила красивая Балтийская коса с песчаными барханами и как искали на берегу янтарь, лебеди и корабли. В Янтарном уже увидели как добывают янтарь в промышленных масштабах, а сам город спокойный и милый, а какой пляж! Широкий, с мелким белым песком. Ну и, как вишенка на торте), изысканный, красивый и аристократичный Светлогорск. Искренне рекомендуем эту экскурсию. Большая благодарность и коллективный привет нашему замечательному гиду Егору. Удачи и успехов!

1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для меня ее Егор. У меня была индивидуальная на одного человека. Вообще впервые на таком
читать дальшеуменьшить

мероприятии. Не питала изначально больших ожиданий, потому что все мы помним с Вами большие автобусы, экскурсии, монотонность, бег, цифры. Здесь же все было по-другому! Во-первых внимательность Егора. У меня задержали рейс на час, и вообще я приезжала поздновато (обычно экскурсии рано утром начинаются). Но все это было не помеха. Егор подождал меня, встретил с прохладной водичкой. И с этого началось наше путешествие по побережью. Егор заранее забронировал столик, и заранее позаботился о том, что мы будем есть. К слову о еде: очень много хороших мест в последующим Егор мне посоветовал. И большое человеческое спасибо за это. По поводу локаций: Светлогорск запал в самое сердечко. Егор умеет и понятно, и интересно подать информацию, при этом быть ненавязчивым. Возникает ощущение, что знакомит тебя с областью давний товарищ. В Янтарном по маршруту был в том числе Калининградский Янтарный Комбинат, в который мы должны были попасть в том числе. Но! Меня это не особо интересовало. И мне хотелось побыстрее помочить ножки в море на самом красивом пляже. Мои пожелания были услышаны. И за это отдельное спасибо. Много информации было получено не только в акцентных локациях, но и пока мы ехали в машине. Последней точкой нашего путешествия был Балтийск, город, который не похож на другие города на побережье. Егор смог раскрыть этот город. Помог увидеть его глазами былого времени. Спасибо. Пишу комментарий впервые. Надеюсь он будет полезен ищущем.

Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для+2
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Яркое путешествие из Калининграда в Светлогорск, Балтийск и Янтарный»

От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
На автобусе
9 часов
-
10%
427 отзывов
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2300 ₽2555 ₽ за человека
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
На машине
На микроавтобусе
9 часов
336 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
3700 ₽ за человека
Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
15%
46 отзывов
Групповая
Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Начало: На улице Черняховского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2190 ₽2576 ₽ за человека
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в небольшой группе
На автобусе
9 часов
169 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в небольшой группе
Погрузитесь в атмосферу Балтийска и Янтарного, узнайте их историю и насладитесь природой и культурой региона
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 20 000 ₽ за экскурсию