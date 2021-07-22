Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Хотим поблагодарить Егора за удивительный день на побережье! Нам так понравилась поездка в Светлогорск, Балтийск и Янтарный, что на следующий день мы без сомнений поехали на косу в сторону Литвы. Егор отличный рассказчик, который знает и любит калининградский край и готов делиться своими историями как личными про жизнь и службу на подлодке, так и историческими фактами. В таком комбо Егор, конечно, ярко выделяется на фоне других экскурсий, так как где еще вы узнаете каково это жить на подлодке и приправить это не заезженными историями про города, строения, косу и вообще что угодно, что вы можете спросить в течение дня переезжая с одного удивительного места на другое. Кстати про места - у Егора есть свои секретные места, где мы, например, кормили лебедей на стоянке громадных кораблей. А еще видели корабль, что прямо сейчас строит северный поток. И ходили просто в великолепное место с видом на залив и озеро. А какая там тишина и красота открывается с обзорной площадки.

Егор, спасибо вам большое за эти прекрасные и насыщенные 2 дня! Лучший формат, чтобы посмотреть все знаковые места и восхититься красотой косы!