Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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мероприятии. Не питала изначально больших ожиданий, потому что все мы помним с Вами большие автобусы, экскурсии, монотонность, бег, цифры. Здесь же все было по-другому! Во-первых внимательность Егора. У меня задержали рейс на час, и вообще я приезжала поздновато (обычно экскурсии рано утром начинаются). Но все это было не помеха. Егор подождал меня, встретил с прохладной водичкой. И с этого началось наше путешествие по побережью. Егор заранее забронировал столик, и заранее позаботился о том, что мы будем есть. К слову о еде: очень много хороших мест в последующим Егор мне посоветовал. И большое человеческое спасибо за это. По поводу локаций: Светлогорск запал в самое сердечко. Егор умеет и понятно, и интересно подать информацию, при этом быть ненавязчивым. Возникает ощущение, что знакомит тебя с областью давний товарищ. В Янтарном по маршруту был в том числе Калининградский Янтарный Комбинат, в который мы должны были попасть в том числе. Но! Меня это не особо интересовало. И мне хотелось побыстрее помочить ножки в море на самом красивом пляже. Мои пожелания были услышаны. И за это отдельное спасибо. Много информации было получено не только в акцентных локациях, но и пока мы ехали в машине. Последней точкой нашего путешествия был Балтийск, город, который не похож на другие города на побережье. Егор смог раскрыть этот город. Помог увидеть его глазами былого времени. Спасибо. Пишу комментарий впервые. Надеюсь он будет полезен ищущем.