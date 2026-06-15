Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Калининградской области. Вас ждет встреча с историей и природой, где каждый город раскроется с неожиданной стороны. В Балтийске вы познакомитесь с
6 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Увидите военные корабли
- 🏰 Полюбуетесь немецкими постройками
- 🦢 Покормите лебедей
- 🏖 Прогуляетесь по чистейшим пляжам
- 🏠 Посетите сказочные домики
- 🎥 Узнаете о съемках известных фильмов
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август. В это время можно насладиться прогулками по пляжам и природой в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Военные корабли
- Немецкие постройки
- Смотровая площадка Приморского карьера
- Пляжи
- Променад из сибирской лиственницы
- Водонапорная башня
- Солнечные часы
Описание экскурсии
Янтарное побережье
Вы увидите три самобытных и очень интересных места. В программе:
- Балтийск — самый западный город России. Вы рассмотрите военные корабли, полюбуетесь изящными немецкими постройками и покормите лебедей. А также услышите, какие события здесь происходили и почему долгое время Балтийск был закрыт.
- Янтарный — посёлок, где в промышленных масштабах добывают янтарь. Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера. Погуляете по чистейшим пляжам и променаду из сибирской лиственницы.
- Светлогорск — утопающий в зелени городок со сказочными домиками и канатной дорогой, ведущей прямо к морю. Я покажу водонапорную башню и солнечные часы, расскажу, какие известные фильмы здесь снимали.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на автомобилях Volkswagen Touareg, KIA Magentis, Renault Sandero, Volkswagen Jetta или Hyundai H-1
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Для групп от 5 до 7 человек стоимость экскурсии составит 26 000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- смотровая площадка Приморского карьера: 900 ₽ — общий билет; 400 ₽ — льготный
- посещение Балтийской косы
- экскурсию можно начать и завершить в Калининградской области — 1100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке у Вашего месторождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1361 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я представляю команду профессиональных гидов со стажем. Мы проводим экскурсии по Калининграду, Куршской косе, Зеленоградску, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. Буду рад организовать для вас экскурсии в нашем замечательном крае.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 216 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Шикарная экскурсия и самый лучший гид - Виктория!)) Учла все наши пожелания, скорректировала под нас маршрут, показала все самые лучшие локации, сделала красивые фотографии! Мы остались довольны! Ещё раз большое спасибо🙏🏻😍🌸
+2
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Г
Большое спасибо за путешествие гиду (Виктории) и организатору (Егору)! Города на побережье (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) часто можно встретить в предложениях экскурсий. другое дело - как их представить! И мы считаем,
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А
Отличное путешествие с гидом Викторией! Экскурсию решили начать в 7:30, нас пунктуально забрали от указанного места, хотя как выяснилось в ходе экскурсии Калининградцы в выходные так рано не встают, местный
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Это и вправду было яркое путешествие🌈 Нашим гидом была замечательная Вика, очень приятный человек и профессионал своего дела👏 Ниже подробно по пунктам, 1. Организация поездки на высшем уровне, Вика нас
+2
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1 октября были на экскурсии с Егором. Самые замечательные впечатления! У нас была большая компания из 12 человек разного возраста от 2 до 80 лет. Егор блестяще справился с нелёгкой
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Р
Спасибо большое за такую отличную экскурсию! Была на экскурсии 1-ого июля по маршруту Светлогорск-Янтарный-Балтийск. Проводил для меня ее Егор. У меня была индивидуальная на одного человека. Вообще впервые на таком
+2
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