Приглашаю в увлекательное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города.
Для туристов, желающих увидеть замки Калининградской области, попробовать местные сыры и погрузиться в атмосферу Средневековья. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Описание экскурсии
Зеленоградск — уютный курортный городВы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум. Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках. Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром. Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей мусора
- Котофейня
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Замок-пивоварня Нессельбек
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия в замок Шаакен: /n400 ₽ - взрослый билет/n300 ₽ - детский билет.
- Дегустация в сыроварне - 400 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
Место Вашего жительства
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
