Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю в увлекательное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города.



Для туристов, желающих увидеть замки Калининградской области, попробовать местные сыры и погрузиться в атмосферу Средневековья. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.

Описание экскурсии Зеленоградск — уютный курортный город Вы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум. Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках. Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром. Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.

