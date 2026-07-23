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детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). Помимо пеших, провожу экскурсии на автомобиле и автобусе. Буду рада разработать для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с путешественниками в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. До встречи!