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Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день

Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Приглашаю в легкое и приятное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города. А также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
4.9
71 отзыв
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день

Описание экскурсии

Балтийское море, замки и сыроварня

Вы посетите Зеленоградск и его окрестности. В программе экскурсии:

  • Зеленоградск — уютный курортный город. Вы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум.
  • Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках.
  • Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром.
  • Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию можно продлить по вашему желанию. Условия уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 6) с доплатой 2000 ₽
  • Замок Шаакен не работает по понедельникам с сентября по март. В этот день по программе будет только внешний осмотр с рассказом от гида и больше времени на прогулку в Зеленоградске
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Экскурсия в замок Шаакен: взрослые и дети с 13 лет — 500 ₽, дети 8-13 лет — 400 ₽, до 7 лет — бесплатно
  • Дегустация в сыроварне — 500 ₽ за чел., дети 3-18 лет — 400 ₽, до 3-х лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6136 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
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детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). Помимо пеших, провожу экскурсии на автомобиле и автобусе. Буду рада разработать для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с путешественниками в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
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1
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Марина
Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
Экскурсоводом было идеальное время. Это не просто экскурсия с сухими фактами, это было прогулка с интересным разговорами с
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остановкой на кофе и перекус, с паузами на фото. нам было очень комфортно и интересно P.S. Инга отдельное спасибо за заботу, в этот день обещали дождь и вы привезли с собой зонтики на каждого участка нашей прогулки! это было очень приятно ❤️

Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
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Н
всё понравилось
всё понравилось
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Марина
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!! Красивейшие локации👌🏻 С самого начала общение сложилось очень легкое и комфортное!
Индивидуальная экскурсия всегда прекрасна
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тем что можно иметь свой ритм, можно менять ранее запланированные направления и места! Перекусы в нужное нам время и прочее Однозначно в следующий свой приезд обратимся именно Инге! Я хотела попасть именно к ней и ни сколько не разочаровалась в своем выборе 🙌🏼 Инга вы прекрасны Большое вам спасибо за Любовь к своим экскурсантам ❤️

Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!!
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А
Добрый день!
Потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом Ириной!
Я была на экскурсии с тремя детьми разного возраста,и всем нам безумно понравилось!
Ирина очень интересно рассказывает,вовлекая в свой рассказ и маленьких,и больших! Нам всем было очень комфортно. В итоге, с Ириной мы провели один из самых лучших дней в Калининграде!
Спасибо большое,всем рекомендуем!
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Н
На индивидуальной экскурсии на 4 чел. нас сопровождал экскурсовод Максим. Отличная обзорная экскурсия по Зленоградску. Очень содержательная. Экскурсовод ненавязчивый, всегда подсказывал, где удобнее и экономнее приобретать сувениры. Мы получили ответы на все наши вопросы. В ходе поездки посетили несколько старинных строений, кроме программы! Нам очень понравилось!
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М
Очень всё понравилось. Отличный гид, Комфортный автомобиль. Интересная и увлекательная экскурсия. Рекомендую
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