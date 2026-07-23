Приглашаю в легкое и приятное путешествие в немецкий город Кранц, нынешний Зеленоградск. Вы пройдете по живописной набережной Балтийского моря и услышите «кошачью» историю города. А также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Описание экскурсии
Балтийское море, замки и сыроварня
Вы посетите Зеленоградск и его окрестности. В программе экскурсии:
- Зеленоградск — уютный курортный город. Вы услышите о развитии курортного дела и традициях отдыхающих. Прогуляетесь по променаду и познакомитесь с местными котами. Их здесь любят и почитают: я покажу вам сквер Котофейня, кошачий отель, памятник зеленоградским котам и музей Мурариум.
- Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках.
- Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики. А также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром.
- Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию можно продлить по вашему желанию. Условия уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 6) с доплатой 2000 ₽
- Замок Шаакен не работает по понедельникам с сентября по март. В этот день по программе будет только внешний осмотр с рассказом от гида и больше времени на прогулку в Зеленоградске
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Экскурсия в замок Шаакен: взрослые и дети с 13 лет — 500 ₽, дети 8-13 лет — 400 ₽, до 7 лет — бесплатно
- Дегустация в сыроварне — 500 ₽ за чел., дети 3-18 лет — 400 ₽, до 3-х лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6136 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Моя мечта - увидеть украшенный к Новому Году и Рождеству Зеленоградск - сбылась!
Экскурсоводом было идеальное время. Это не просто экскурсия с сухими фактами, это было прогулка с интересным разговорами с
Экскурсоводом было идеальное время. Это не просто экскурсия с сухими фактами, это было прогулка с интересным разговорами с
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Н
всё понравилось
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Это была потрясающая экскурсия!! Чудесный экскурсовод Инга с большим опытом! Много интереснейшей информации! Все с душой!! Красивейшие локации👌🏻 С самого начала общение сложилось очень легкое и комфортное!
Индивидуальная экскурсия всегда прекрасна
Индивидуальная экскурсия всегда прекрасна
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А
Добрый день!
Потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом Ириной!
Я была на экскурсии с тремя детьми разного возраста,и всем нам безумно понравилось!
Ирина очень интересно рассказывает,вовлекая в свой рассказ и маленьких,и больших! Нам всем было очень комфортно. В итоге, с Ириной мы провели один из самых лучших дней в Калининграде!
Спасибо большое,всем рекомендуем!
Потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом Ириной!
Я была на экскурсии с тремя детьми разного возраста,и всем нам безумно понравилось!
Ирина очень интересно рассказывает,вовлекая в свой рассказ и маленьких,и больших! Нам всем было очень комфортно. В итоге, с Ириной мы провели один из самых лучших дней в Калининграде!
Спасибо большое,всем рекомендуем!
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Н
На индивидуальной экскурсии на 4 чел. нас сопровождал экскурсовод Максим. Отличная обзорная экскурсия по Зленоградску. Очень содержательная. Экскурсовод ненавязчивый, всегда подсказывал, где удобнее и экономнее приобретать сувениры. Мы получили ответы на все наши вопросы. В ходе поездки посетили несколько старинных строений, кроме программы! Нам очень понравилось!
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М
Очень всё понравилось. Отличный гид, Комфортный автомобиль. Интересная и увлекательная экскурсия. Рекомендую
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