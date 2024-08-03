Кошачий город – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кошачий город» в Калининграде, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Новогодняя сказка янтарного края: Калининград и Зеленоградск
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодняя сказка янтарного края: Калининград и Зеленоградск
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф, Замок Нессельбек
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф, Замок Нессельбек
Начало: Место Вашего жительства
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Балтика: Куршская коса, город котов Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтика: Куршская коса, город котов Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Кошачий город: путешествие в Зеленоградск
    Брали экскурсию Заленоградск-город кошек. Возил нас экскурсовод (он же водитель) Сергей. От поездки остались самые положительные эмоции. Много информации, но
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    не перегруженной датами, цифрами и фамилиями. Очень приятная манера изложения. Экскурсовод на самом деле знал город. Мы заходили даже в какие-то дворы и переулки. Самостоятельно, конечно, мы бы столько не узнали. По дороге домой Сергей ещё выдал пару-тройку рекомендаций где можно пробовать. И пару "бытовых" и организационных советов плана: как, во сколько и по.

  • С
    Светлана
    6 августа 2023
    Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
    Брала экскурсию родителям. Они были в восторге. Увидели много достопримечательностей за один день, оценили,что общение шло в режиме диалога,а не
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    просто выдачи какой то информации. Тут если есть доп. вопросы,сразу Марина отвечает. От этого складывается полная картина и больше узнаешь. Посетили магазинчики, покушали зашли в кафе. Такое путешествие было уютное как семейное что ли. Привезли прям к дому,где и забирали с утра. Родители довольны. Спасибо. Тоже теперь хочу 😃

  • Е
    Елена
    30 мая 2023
    Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
    Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Путешествие было максимально комфортным. Мы узнали историю и при этом всё было активно
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    и ярко 🤩 наше самое лучшее решение было - начать путешествие по Калининграду с обзорной экскурсии. Отдельное спасибо Марине за комфорт.

  • L
    Lily2008
    17 февраля 2023
    Кошачий город: путешествие в Зеленоградск
    Ооочень все понравилось! Великолепный город, очаровательный гид Инна! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кошачий город»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новогодняя сказка янтарного края: Калининград и Зеленоградск
  2. Зеленоградск: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф, Замок Нессельбек
  3. Балтика: Куршская коса, город котов Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в марте 2025
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