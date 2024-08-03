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не перегруженной датами, цифрами и фамилиями. Очень приятная манера изложения. Экскурсовод на самом деле знал город. Мы заходили даже в какие-то дворы и переулки. Самостоятельно, конечно, мы бы столько не узнали. По дороге домой Сергей ещё выдал пару-тройку рекомендаций где можно пробовать. И пару "бытовых" и организационных советов плана: как, во сколько и по.