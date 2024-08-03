Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодняя сказка янтарного края: Калининград и Зеленоградск
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф, Замок Нессельбек
Начало: Место Вашего жительства
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтика: Куршская коса, город котов Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2024Кошачий город: путешествие в ЗеленоградскБрали экскурсию Заленоградск-город кошек. Возил нас экскурсовод (он же водитель) Сергей. От поездки остались самые положительные эмоции. Много информации, но
- ССветлана6 августа 2023Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколадБрала экскурсию родителям. Они были в восторге. Увидели много достопримечательностей за один день, оценили,что общение шло в режиме диалога,а не
- ЕЕлена30 мая 2023Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколадОгромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Путешествие было максимально комфортным. Мы узнали историю и при этом всё было активно
- LLily200817 февраля 2023Кошачий город: путешествие в ЗеленоградскОоочень все понравилось! Великолепный город, очаровательный гид Инна! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кошачий город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Кошачий город" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 13 000.
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Кошачий город», цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май