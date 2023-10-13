Кирилл — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 24 туристов

Привет, меня зовут Кирилл! А это — Калининград, знакомься, не бойся, я покажу его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Я живу здесь, в самом его сердце и приглашаю тебя увидеть его таким, каким его вижу я:)

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