Изучить «хроники земли прусской», гуляя среди руин средневековых замков и фортов
За свою историю длиной в 1500 лет народы, селившиеся на территории современной Калининградской области, оставили множество памятников культуры: готические кирхи и замки, военные крепости и цитадели.
В путешествии по бывшим прусским землям я открою неизвестные страницы истории, познакомлю вас с наследием Тевтонского ордена и его славным прошлым.
В путешествии по бывшим прусским землям я открою неизвестные страницы истории, познакомлю вас с наследием Тевтонского ордена и его славным прошлым.
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Описание
Что вас ожидает
Хранители сердца Пруссии
Ещё в доисторические времена на юго-восточном берегу Балтийского моря поселились пруссы. К ним относились многочисленные родственные племена — с общей историей, культурой и практически единым языком. Но человеческая память, увы, коротка. От бывших прусских земель Вармии и Натангии на современных картах не осталось названий — зато сохранились любопытные постройки и артефакты. Давайте вместе исследуем их!
Колыбель Тевтонского ордена
- Наш путь начнётся на окраине Калининграда, возле форта № 8 «Король Фридрих I», где мы познакомимся с устройством оборонительной системы города и фортификационных сооружений.
- Далее проследуем мимо живописных полей с огромными ветряками по направлению к замку Бранденбург.
- По пути посетим деревянный храм Дмитрия Солунского, ненадолго задержимся в городе Ладушкине и полюбуемся заливом.
- Следующей точкой нашего путешествия станут спрятанные от людских глаз руины замка Бальга.
- Завершим маршрут в уютном пограничном городке Мамоново (Хайлигенбайль), где вы увидите водонапорную башню, руины кирхи, а также памятник шпротам. По желанию сможете посетить местный краеведческий музей.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Skoda Fabia. Транспорт включён в стоимость.
- Дополнительные расходы: билеты в замок Бранденбург, Бальга, краеведческий музей (~ 500-600 руб. с человека).
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- В Калининграде. Возможен трансфер из другого города по отдельной договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 24 туристов
Привет, меня зовут Кирилл! А это — Калининград, знакомься, не бойся, я покажу его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Я живу здесь, в самом его сердце и приглашаю тебя увидеть его таким, каким его вижу я:)
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