Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия

Изучить «хроники земли прусской», гуляя среди руин средневековых замков и фортов

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За свою историю длиной в 1500 лет народы, селившиеся на территории современной Калининградской области, оставили множество памятников культуры: готические кирхи и замки, военные крепости и цитадели.

В путешествии по бывшим прусским землям я открою неизвестные страницы истории, познакомлю вас с наследием Тевтонского ордена и его славным прошлым.
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Земли крестоносцев: исторические области Вармия и Натангия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Хранители сердца Пруссии

Ещё в доисторические времена на юго-восточном берегу Балтийского моря поселились пруссы. К ним относились многочисленные родственные племена — с общей историей, культурой и практически единым языком. Но человеческая память, увы, коротка. От бывших прусских земель Вармии и Натангии на современных картах не осталось названий — зато сохранились любопытные постройки и артефакты. Давайте вместе исследуем их!

Колыбель Тевтонского ордена

  • Наш путь начнётся на окраине Калининграда, возле форта № 8 «Король Фридрих I», где мы познакомимся с устройством оборонительной системы города и фортификационных сооружений.
  • Далее проследуем мимо живописных полей с огромными ветряками по направлению к замку Бранденбург.
  • По пути посетим деревянный храм Дмитрия Солунского, ненадолго задержимся в городе Ладушкине и полюбуемся заливом.
  • Следующей точкой нашего путешествия станут спрятанные от людских глаз руины замка Бальга.
  • Завершим маршрут в уютном пограничном городке Мамоново (Хайлигенбайль), где вы увидите водонапорную башню, руины кирхи, а также памятник шпротам. По желанию сможете посетить местный краеведческий музей.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Skoda Fabia. Транспорт включён в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билеты в замок Бранденбург, Бальга, краеведческий музей (~ 500-600 руб. с человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде. Возможен трансфер из другого города по отдельной договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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