Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с выдающимися женщинами, связанными с Калининградом.



От императрицы Елизаветы Петровны до летчицы Марины Расковой - эти героини оставили свой след в истории.



Прогулка по старинным виллам Амалиенау позволит не только узнать о значимых личностях, но и насладиться архитектурой района. В рамках экскурсии также можно организовать пикник у пруда Поплавок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Калининграде теплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфортность прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.