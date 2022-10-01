Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда

Прогуляться по уютному Амалиенау и услышать о женщинах, повлиявших на ход истории

Знакомясь с биографиями людей, оставивших след в хронике нашего города, я обратила внимание, что среди них много женщин; так и родилась идея этой экскурсии.

На неспешной прогулке среди старинных вилл мы поговорим о героинях, связанных с городом — от императрицы до летчицы, — и их свершениях. И вы поймете, на что способны женщины — даже в мире, которым правят мужчины.
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
Значимые женщины Кенигсберга-Калининграда
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Описание

Что вас ожидает

Мягкая рука, менявшая историю

На экскурсии вы услышите о женщинах, которые жили на нашей земле или каким-либо образом оказались связаны с Калининградом. Будут сюжеты из самых разных периодов: прусского и немецкого, российского и советского. Императрица Елизавета Петровна, художница Кете Кольвиц, герой СССР Марина Раскова, жена Кутузова, любовница Бонапарта — вот лишь несколько имен, которые мы вспомним.

Очарование Амалиенау

Фоном для диалога станут живописные виллы и усадьбы — застывшие свидетели прошлого. Будут рассказы и об уникальной застройке Амалиенау: поговорим о концепции города-сада, о самых примечательных постройках и их архитектурных особенностях. Обсудим, как менялась архитектура в этом районе и в городе. И конечно, сделаем множество прекрасных снимков, ведь любая локация здесь — готовая открытка.

Организационные детали

  • Пешая прогулка займет около 2,5-3 часов: одевайтесь с учетом непостоянства погоды в Калининграде, выбирайте проверенную и комфортную обувь
  • По желанию можно организовать пикник в парке у пруда Поплавок; также можно организовать трансфер; детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Центральном парке культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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