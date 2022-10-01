На экскурсии вы услышите о женщинах, которые жили на нашей земле или каким-либо образом оказались связаны с Калининградом. Будут сюжеты из самых разных периодов: прусского и немецкого, российского и советского. Императрица Елизавета Петровна, художница Кете Кольвиц, герой СССР Марина Раскова, жена Кутузова, любовница Бонапарта — вот лишь несколько имен, которые мы вспомним.
Фоном для диалога станут живописные виллы и усадьбы — застывшие свидетели прошлого. Будут рассказы и об уникальной застройке Амалиенау: поговорим о концепции города-сада, о самых примечательных постройках и их архитектурных особенностях. Обсудим, как менялась архитектура в этом районе и в городе. И конечно, сделаем множество прекрасных снимков, ведь любая локация здесь — готовая открытка.