Знакомясь с биографиями людей, оставивших след в хронике нашего города, я обратила внимание, что среди них много женщин; так и родилась идея этой экскурсии. На неспешной прогулке среди старинных вилл мы поговорим о героинях, связанных с городом — от императрицы до летчицы, — и их свершениях. И вы поймете, на что способны женщины — даже в мире, которым правят мужчины.

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Описание

Что вас ожидает

Мягкая рука, менявшая историю

На экскурсии вы услышите о женщинах, которые жили на нашей земле или каким-либо образом оказались связаны с Калининградом. Будут сюжеты из самых разных периодов: прусского и немецкого, российского и советского. Императрица Елизавета Петровна, художница Кете Кольвиц, герой СССР Марина Раскова, жена Кутузова, любовница Бонапарта — вот лишь несколько имен, которые мы вспомним.

Очарование Амалиенау

Фоном для диалога станут живописные виллы и усадьбы — застывшие свидетели прошлого. Будут рассказы и об уникальной застройке Амалиенау: поговорим о концепции города-сада, о самых примечательных постройках и их архитектурных особенностях. Обсудим, как менялась архитектура в этом районе и в городе. И конечно, сделаем множество прекрасных снимков, ведь любая локация здесь — готовая открытка.

Организационные детали