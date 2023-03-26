Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Калининграде теплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Амалиенау
Старинные виллы
Описание экскурсии
Мягкая рука, менявшая историю
На экскурсии вы услышите о женщинах, которые жили на нашей земле или каким-либо образом оказались связаны с Калининградом. Будут сюжеты из самых разных периодов: прусского и немецкого, российского и советского. Императрица Елизавета Петровна, художница Кете Кольвиц, герой СССР Марина Раскова, жена Кутузова, любовница Бонапарта — вот лишь несколько имен, которые мы вспомним.
Очарование Амалиенау
Фоном для диалога станут живописные виллы и усадьбы — застывшие свидетели прошлого. Будут рассказы и об уникальной застройке Амалиенау: поговорим о концепции города-сада, о самых примечательных постройках и их архитектурных особенностях. Обсудим, как менялась архитектура в этом районе и в городе. И конечно, сделаем множество прекрасных снимков, ведь любая локация здесь — готовая открытка.
Организационные детали
Пешая прогулка займет около 2,5-3 часов: одевайтесь с учетом непостоянства погоды в Калининграде, выбирайте проверенную и комфортную обувь
По желанию можно организовать пикник в парке у пруда Поплавок; также можно организовать трансфер; детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном парке культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 119 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена, и мне очень повезло жить в удивительном городе Калининград, в городе с насыщенной историей и значимой культурой. С радостью приглашаю вас прогуляться со мной по тихим читать дальшеуменьшить
улицам города и узнать о секретах, которые они хранят. Я расскажу о том, как веками формировался облик города, о великих людях, повлиявших на ход истории, о тайнах и легендах, о сказках и былях. Я покажу вам как самые известные достопримечательности города, так и то, что скрыто от наших глаз. Вместе мы весело и познавательно проведём время, не спеша прогуливаясь по улицам Калининграда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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2
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1
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Евгения
Рада, что выбрала именно эту экскурсию. Хотела погулять по Амалиенау уменно с девочкой:) рассказ о значимых женщинах очень для этого подходил. Мне повезло, я была одна, получилась индивидуальная неспешная экскурсия-прогулка. Елена интересно рассказывала, обращала моё внимание на мелкие детали, которые удивляли. Спасибо за такой развернутый обзор района! Успехов и любознательных гостей!
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, масса впечатлений, с прекрасной подачей информации и интересными диалогами. Благодарю за прекрасный день!
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В
Валерия
Просто отличная экскурсия! Решили устроить себе познавательный девичник (сами местные, если что), довольны, если не сказать больше! Очень круто провели время! Рекомендуем!
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С
Свистунова
Отличная экскурсия! Много материала, одновременно и об архитектуре, и об истории, и о, собственно, значимых женщинах. Гид может поддержать беседу на любую тему, очень приятна в общении
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Ю
Юлия
Елена супер, интересная, с юмором, прекрасно донесла информацию и много интересно
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Елена
Очень интересная экскурсия! Получили много информации по старинному району Амалиенау и услышали много разных историй о женщинах, имеющих отношение к Кенигсбергу и Калининграду. Елена прекрасно владеет материалом, много знает, интересно рассказывает, знает и с удовольствием рассказывает про каждый дом. Прекрасное впечатление от прогулки по Амалиенау! Однозначно рекомендую!
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