17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города

Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке

Павел
Задать вопрос
Павел – ваш гид
Эта прогулка создана для тех, кто хочет отыскать следы прусского Кенигсберга на улицах приморского Калининграда.

Мы проедем по парадным проспектам и площадям, прогуляемся мимо немецких вилл Амалиенау и ярких фасадов Рыбной деревни, попробуем марципан у Бранденбургских ворот и, конечно, погрузимся в многослойную историю королевского города.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на стоянке у Дома Советов
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города

Что вас ожидает

По закоулкам летописи Кенигсберга
Мы проследим историю города от основания Королевского замка до 1946 года, когда Кенигсберг сменил имя, гражданство и судьбу. Я помогу вам почерпнуть интересные факты о рыцарских орденах, отыскать следы масонских лож, увидеть прошлое города в его архитектурных памятниках и сохранившихся до наших дней скульптурах. Помогут мне в этом наглядные материалы — архивные фотографии и старинные тематические вещи.

Визитные карточки и нетуристические места
Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года. Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кенигсбергское лакомство в Музее марципана. Пройдем по следам Канта и Гофмана. Рассмотрим памятник героям Первой Мировой войны, площадь Звезды, кирху святого Адальберта, воздушную кирху королевы Луизы и внушительную скульптуру «Борющиеся зубры». После исследуем малоизвестные уголки города — отыщем интересный памятник «барабанным собакам» и скульптуру «девочка с кошкой», а заодно поговорим об их проникновенных и даже трагических историях.

Амалиенау: дух старого города
Конечно, погружение в историю города будет неполным без прогулки по Амалиенау — району, сохранившему атмосферу довоенного Кенигсберга. Мы пройдем по старинным мощеным дорогам среди вековых деревьев. А по пути поговорим об истории Амалиенау и представим, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная: передвигаться по городу мы будем на автомобиле, а по самым интересным районам прогуляемся пешком
  • По вашему желанию можем скорректировать и изменить маршрут, включив него другие интересные локации
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на стоянке у Дома Советов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Павел
Павел
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг» . Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т.д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
Напишите мне

17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
С Еленой мы побывали на автомобильно-пешеходной экскурсии по Кенигсбергу. .Елена - замечательный гид, очень знающий и позитивный. Рекомендуем всем!
9 января 2020
Большое спасибо команде гидов по Калининграду! Мы ездили с Еленой. Она смогла учесть все наши запросы и "капризы", подобрав для нас идеальный маршрут и показав максимум интересного и познавательного в течение нашей экскурсии.
Наш предновогодний день 31 декабря прошел выше всяческих похвал! Интересно, ненапряжно и очень душевно!
7 января 2020
Павел очень интересно , с любовью и доходчиво рассказывает о Калининграде всю его историю начиная с 13 века и до наших дней. Экскурсия проходит не только оратор-слушатель, но и в форме диалога. Информацию Павел берет из первоисточников, т.к. много работает в архивах. 4 часа экскурсии прошли незаметно.Легко и просто. Павел открытый и обаятельный человек. Когда будем в Калининграде снова из гидов выберем Павла. Удачи.
31 декабря 2019
Прилетели в Калининград 30.12.19..Гид Елена встретила нас в аэропорту.Экскурсия очень понравилась.Елена замечательный рассказчик и очень обаятельный человек.За несколько часов узнали столько интересного.Советуем этого гида!
23 декабря 2019
Спасибо за ваш широкий кругозор. Экскурсия не банальная, много что посмотрели чего нет в интернете. Удачи в ваших исторических поисках и побольше расскрытых секретов.
14 ноября 2019
Экскурсия от Павла будет особенно интересна любителям истории сражений.
Он отлично разбирается в вопросе и с радостью делится знаниями.
По нашей просьбе на ходу экскурсия была переформатирована под наши интересы. Павел свозил нас в интересные места Калининграда, которые не попадают в традиционные экскурсии.
10 ноября 2019
Очень интересная экскурсия! Прогулки по старому Кенигсбергу, истории о городе, жителях, традициях, с образования города по настоящее время, а также тайны. Название экскурсии говорит сама за себя! А также заботливое и внимательное отношение гида!
19 октября 2019
Замечательная экскурсия. Очень интересно и содержательно. Гид рассказывает занимательно, много информации. На машине получается охватить много мест и не торопиться при этом.
Большое спасибо гиду, что забрали нас от отеля (пешком до места встречи 30 минут, на машине минут 7))).
Это очень хорошее знакомство с городом.
30 сентября 2019
Экскурсия прошла прекрасно. Елена очень приятный в общении человек с отличной эрудицией, любовью к своему делу, знанием тем темы. Прогулка по городу, первое знакомство с ним получилось действительно подарочным. Как чудесный подарок спрятанный во множество самим по себе красивых упаковок представал перед нами город. Мы узнали много нового, полюбили город именно благодаря Елене
19 сентября 2019
Большое спасибо Елене за экскурсию! Показала все основные места, рассказала про историю и про современный быт города!
Ещё 7 отзывов

Павел проводит ещё 3 экскурсии

Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионыСтражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионыСтражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
6500 за экскурсию
5 часов
43 отзыва
Исследовать старинные оборонительные сооружения и побывать в лабиринтах форта № 3
Кенигсберг — это не только столица Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия. На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 3 вы откроете историю несокрушимого Кенигсберга. Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.
Наполеон в Пруссии: поездка в БагратионовскНаполеон в Пруссии: поездка в БагратионовскНаполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
6500 за экскурсию
6 часов
Посетить город, ставший свидетелем масштабной битвы, и узнать о её ходе во всех подробностях
Именно здесь, в районе Багратионовска — бывшего Прейсиш-Эйлау — произошло одно из самых кровопролитных сражений начала XIX века между русской и французской армиями. Я познакомлю вас с его ходом, покажу старинные артефакты, расскажу о примечательной архитектуре и помогу ощутить очарование русско-прусской земли.
Легенды Черняховска: старинный ИнстербургЛегенды Черняховска: старинный ИнстербургЛегенды Черняховска: старинный Инстербург
7500 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Земли бывшей Восточной Пруссии подарят вам путешествие во времени. Вы увидите артефакты племени надровов, викингов и рыцарей тевтонского ордена, познакомитесь с архитектурой прошлых столетий и отметите колорит самобытного региона, а мой рассказ о яркой судьбе города наполнит путешествие особенной атмосферой.

Обзорные экскурсии в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часаПолюбить Калининград за 3 часа
830 за человека
3 часа
255 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!Знакомьтесь, Калининград!
От 1900 за экскурсию
3 часа
59 отзывов
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
Неповторимый КалининградНеповторимый КалининградНеповторимый Калининград
3500 за экскурсию
3.5 часа
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!Добро пожаловать в Калининград!
4000 за экскурсию
3 часа
18 отзывов
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Эпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлое
скидка10%
4500 ₽
4050 за экскурсию
3 часа
56 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Влюбиться в Калининград за 4 часа!Влюбиться в Калининград за 4 часа!Влюбиться в Калининград за 4 часа!
3600 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком