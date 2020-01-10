17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По закоулкам летописи Кенигсберга

Мы проследим историю города от основания Королевского замка до 1946 года, когда Кенигсберг сменил имя, гражданство и судьбу. Я помогу вам почерпнуть интересные факты о рыцарских орденах, отыскать следы масонских лож, увидеть прошлое города в его архитектурных памятниках и сохранившихся до наших дней скульптурах. Помогут мне в этом наглядные материалы — архивные фотографии и старинные тематические вещи.

Визитные карточки и нетуристические места

Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года. Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кенигсбергское лакомство в Музее марципана. Пройдем по следам Канта и Гофмана. Рассмотрим памятник героям Первой Мировой войны, площадь Звезды, кирху святого Адальберта, воздушную кирху королевы Луизы и внушительную скульптуру «Борющиеся зубры». После исследуем малоизвестные уголки города — отыщем интересный памятник «барабанным собакам» и скульптуру «девочка с кошкой», а заодно поговорим об их проникновенных и даже трагических историях.

Амалиенау: дух старого города

Конечно, погружение в историю города будет неполным без прогулки по Амалиенау — району, сохранившему атмосферу довоенного Кенигсберга. Мы пройдем по старинным мощеным дорогам среди вековых деревьев. А по пути поговорим об истории Амалиенау и представим, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века.