17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка создана для тех, кто хочет отыскать следы прусского Кёнигсберга на улицах приморского Калининграда. Мы проедем по парадным проспектам и площадям, прогуляемся мимо немецких вилл Амалиенау и ярких фасадов Рыбной деревни, попробуем марципан у Бранденбургских ворот и, конечно, погрузимся в многослойную историю королевского города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По закоулкам летописи Кёнигсберга

Мы проследим историю города от основания Королевского замка до 1946 года, когда Кёнигсберг сменил имя, гражданство и судьбу. Я помогу вам почерпнуть интересные факты о рыцарских орденах, отыскать следы масонских лож, увидеть прошлое города в его архитектурных памятниках и сохранившихся до наших дней скульптурах. Помогут мне в этом наглядные материалы — архивные фотографии и старинные тематические вещи.

Визитные карточки и нетуристические места

Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года. Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кёнигсбергское лакомство в Музее марципана. Пройдем по следам Канта и Гофмана. Рассмотрим памятник героям Первой Мировой войны, площадь Звезды, кирху святого Адальберта, воздушную кирху королевы Луизы и внушительную скульптуру «Борющиеся зубры». После исследуем малоизвестные уголки города — отыщем интересный памятник «барабанным собакам» и скульптуру «девочка с кошкой», а заодно поговорим об их проникновенных и даже трагических историях.

Амалиенау: дух старого города

Конечно, погружение в историю города будет неполным без прогулки по Амалиенау — району, сохранившему атмосферу довоенного Кёнигсберга. Мы пройдем по старинным мощеным дорогам среди вековых деревьев. А по пути поговорим об истории Амалиенау и представим, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века.

Организационные детали