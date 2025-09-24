17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Эта прогулка создана для тех, кто хочет отыскать следы прусского Кёнигсберга на улицах приморского Калининграда.
Мы проедем по парадным проспектам и площадям, прогуляемся мимо немецких вилл Амалиенау и ярких фасадов Рыбной деревни, попробуем марципан у Бранденбургских ворот и, конечно, погрузимся в многослойную историю королевского города.
Мы проследим историю города от основания Королевского замка до 1946 года, когда Кёнигсберг сменил имя, гражданство и судьбу. Я помогу вам почерпнуть интересные факты о рыцарских орденах, отыскать следы масонских лож, увидеть прошлое города в его архитектурных памятниках и сохранившихся до наших дней скульптурах. Помогут мне в этом наглядные материалы — архивные фотографии и старинные тематические вещи.
Визитные карточки и нетуристические места
Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года. Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кёнигсбергское лакомство в Музее марципана. Пройдем по следам Канта и Гофмана. Рассмотрим памятник героям Первой Мировой войны, площадь Звезды, кирху святого Адальберта, воздушную кирху королевы Луизы и внушительную скульптуру «Борющиеся зубры». После исследуем малоизвестные уголки города — отыщем интересный памятник «барабанным собакам» и скульптуру «девочка с кошкой», а заодно поговорим об их проникновенных и даже трагических историях.
Амалиенау: дух старого города
Конечно, погружение в историю города будет неполным без прогулки по Амалиенау — району, сохранившему атмосферу довоенного Кёнигсберга. Мы пройдем по старинным мощеным дорогам среди вековых деревьев. А по пути поговорим об истории Амалиенау и представим, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная: передвигаться по городу мы будем на автомобиле, а по самым интересным районам прогуляемся пешком
По вашему желанию можем скорректировать и изменить маршрут, включив него другие интересные локации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стоянке у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1757 туристов
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, читать дальшеуменьшить
член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг».
Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т. д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия как всегда прекрасная! Приезжаю не первый раз в Калининград с разными компаниями! Эта экскурсия была подарком для подруг! И я снова обратилась к Павлу! Как всегда интересно и познавательно! читать дальшеуменьшить
Даже для меня нашлось пара новеньких локаций. Павел очень приятный в общении человек с отличной эрудицией, любовью к своему делу, знанием темы. Прогулка по городу получилась действительно подарочной! Спасибо большое Павлу за профессионализм! Вот бы все гиды были такими! Очень рекомендую эту экскурсию! Надеемся на новые встречи!
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Анна
Побывать в Калининграде -моя давняя мечта. И вот наконец я приехала в этот город. Моё первое знакомство с Калининградом и Кёнигсбергом получилось замечательным во многом благодаря гиду Павлу. Очень интересный читать дальшеуменьшить
и содержательный рассказ о истории города, владение фактами и историческими сведениями я оценила очень высоко! Павел показывает не только основные достопримечательности, но и такие "изюминки" и «фишки», на которые самостоятельно не обратишь внимание. Отдельно хочется отметить доброжелательное отношение к гостям города, чувство юмора, умение быстро наладить контакт, заинтересовать учитывая пожелания гостей и не нарушая при этом общей концепции экскурсии. Я благодарю Павла за профессионализм, чёткость, обязательность! Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
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Татьяна
Огромное спасибо Павлу за замечательно проведённую обзорную экскурсию! Отдельное спасибо, за то, что он предложил начать экскурсию с нашей встречи в аэропорту (не теряя времени даром) и по окончании прогулки читать дальшеуменьшить
любезно подвёз нас к дому нашего проживания. Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Павел великолепно знает историю своего родного края (и не только), а ещё отличным бонусом было то, что он является членом военно военно- исторического общества! Единственное, что немного подпортило нам наслаждение прогулкой по городу была погода, но это ни в коем случае не испортило нам настроение и восприятие красот города! Еще раз огромное спасибо Павлу!
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И
Ирина
Были у Павла на обзорной экскурсии по Калининграду. Павел прекрасный рассказчик, глубоко и "широко" знающий историю и архитектуру любимого города. Материал подаёт легко. У Павла хорошее чувство юмора, что дало читать дальшеуменьшить
ему возможность "справляться" с коллективом из четырёх женщин))) Время пролетело незаметно и быстро, но сложилось такое впечатление, что Павел стал нам близким другом за 4 часа) Ни один из наших многочисленных вопросов не остался без ответа. Конечно же, порекомендуем Павла всем выбирающим в данный момент экскурсовода. И сами обратимся к нему, если снова приедем в этот чудесный город.
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О
Ольга
Павел-отлично провел экскурсию! Он не профессиональный экскурсовод, но его знания и любовь к городу и стране впечатляют. Очень здорово, что рассказ звучит очень эмоционально, как в первый раз, а не заученно и холодно. Форт 3 - вообще бомба! До сих пор перед глазами стоит. Для мужчин и мальчишек - просто обязательно к посещению!
Павел
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за Ваш замечательный отзыв но хотелось бы внести не большое уточнение: я сертифицированный гид и это моя читать дальшеуменьшить
профессия а Вы вероятно хотели написать (как я Вам сам рассказывал) что у меня нет специального исторического образования. Но несмотря на это я всю сознательную жизнь занимаюсь изучением истории и краеведением, являюсь членом Российского военно-исторического общества, членом группы исследующей боевой путь авиаополка "Нормандия-Неман", в том числе нами снят фильм" Нормандия-Неман "в небе Восточной Пруссии" и т. д.
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А
Анна
Увлекательнейшая экскурсия в сопровождении замечательного гида! Павел - великолепный рассказчик, настоящий знаток и патриот своего края и невероятно позитивный и приятный собеседник, который внимательно подстраивался под наши пожелания, возможности и интересы. Рассказы о тайнах города, глубокий исторический экскурс,"вкусные" места и детали, которые не заметит обычный турист и огромное удовольствие от прекрасной прогулки - это всё об этой экскурсии.
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