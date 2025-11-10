Мои заказы

Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара

Погулять по Черняховску и Гусеву, сделать атмосферные кадры и посмотреть кино под звёздами
В компании профессионального фотографа едем в Роминтенскую пущу — бывшие охотничьи угодья рыцарей Тевтонского ордена, знатных немецких дворян и кайзера Вильгельма II.

Остановимся в уютном гостевом доме прямо посреди первозданного леса:
читать дальше

прогуляемся по чаще к озеру, заглянем в Черняховск и Гусев, напаримся в кедровой бане, посмотрим фильм под открытым небом. А ещё сможем покататься на велосипедах и лошадях.

Сохраним выходные на долгую память, везде делая атмосферные кадры, и устроим индивидуальные фотосессии для каждой участницы. Готовить для нас будет повар, который учтёт личные пожелания.

Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Стоимость тура указана за одну девушку при участии 2 человек. При группе из 3 участниц стоимость составляет 45 900 ₽ с каждой.

Обратите внимание! Стоимость тура составит (за человека):
с 1 мая — при 2 участницах 61 000 ₽, при 3 участницах 49 900 ₽
с 1 июня — при 2 участницах 65 000 ₽, при 3 участницах 54 900 ₽

Питание. Включено трёхразовое питание с личным подходом. Готовить будет повар, об аллергии или непереносимости продуктов просьба сообщить заранее.

Транспорт. Kia Soul.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Черняховск, отдых в лесу

Встретимся в Калининграде и поедем в сторону Роминтенской пущи. По пути заедем в Черняховск: немного пройдёмся, осмотрим бывшую реформаторскую кирху и католический храм.

По прибытии разместимся в номерах, пообедаем. Затем отправимся гулять по лесу, сможем арендовать велосипеды, а в летний сезон — искупаться в озере. Вечером попаримся в кедровой бане и посмотрим фильм под открытым небом.

Черняховск, отдых в лесуЧерняховск, отдых в лесуЧерняховск, отдых в лесуЧерняховск, отдых в лесуЧерняховск, отдых в лесуЧерняховск, отдых в лесу
2 день

Отдых в пуще, Гусев

В первой половине дня ещё немного насладимся первозданной природой. Также устроим прогулку и фотосессию с лошадьми (за доплату). Затем освободим номера и на обратном пути заедем в Гусев. После прогулки вернёмся в Калининград и попрощаемся.

Отдых в пуще, ГусевОтдых в пуще, ГусевОтдых в пуще, ГусевОтдых в пуще, Гусев

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-фотографом
  • Фотосессия для каждой участницы, фото и видео всей поездки
  • Кедровая баня (2 часа)
  • Прогулки по Черняховску и Гусеву
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Алкоголь
  • Велопрокат - от 1000 ₽
  • Прогулка на лошадях - от 2000 ₽
  • Прогулка с проводником по Роминтенской пуще - 3000 ₽ за группу
  • Стоимость тура указана за одну девушку при участии 2 человек. При группе из 3 участниц стоимость составляет 45 900 ₽ с каждой
  • Обратите внимание! Стоимость тура составит (за человека):
  • С 1 мая - 61 000 ₽ при 2 участницах, 49 900 ₽ при 3 участницах
  • С 1 июня - 65 000 ₽ при 2 участницах, 54 900 ₽ при 3 участницах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Калининграде, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде, вечер (время зависит от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1073 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю
читать дальше

дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
На машине
На катере
4 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
89 100 ₽99 000 ₽ за всё до 2 чел.
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
Портал в Средневековье: Правдинск, Гусев и Черняховск, Роминтенская пуща и Выштинецкое озеро
На машине
2 дня
Портал в Средневековье: Правдинск, Гусев и Черняховск, Роминтенская пуща и Выштинецкое озеро
Исследовать рыцарские замки, полюбоваться вековым соснами и елями и погрузиться в прошлое
Начало: Калининград, 10:00
13 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
27 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда