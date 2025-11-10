В компании профессионального фотографа едем в Роминтенскую пущу — бывшие охотничьи угодья рыцарей Тевтонского ордена, знатных немецких дворян и кайзера Вильгельма II.Остановимся в уютном гостевом доме прямо посреди первозданного леса:

прогуляемся по чаще к озеру, заглянем в Черняховск и Гусев, напаримся в кедровой бане, посмотрим фильм под открытым небом. А ещё сможем покататься на велосипедах и лошадях. Сохраним выходные на долгую память, везде делая атмосферные кадры, и устроим индивидуальные фотосессии для каждой участницы. Готовить для нас будет повар, который учтёт личные пожелания.

Ваш гид в Калининграде

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Стоимость тура указана за одну девушку при участии 2 человек. При группе из 3 участниц стоимость составляет 45 900 ₽ с каждой.

Обратите внимание! Стоимость тура составит (за человека):

с 1 мая — при 2 участницах 61 000 ₽, при 3 участницах 49 900 ₽

с 1 июня — при 2 участницах 65 000 ₽, при 3 участницах 54 900 ₽