Стоимость тура указана за одну девушку при участии 2 человек. При группе из 3 участниц стоимость составляет 45 900 ₽ с каждой.
Обратите внимание! Стоимость тура составит (за человека): с 1 мая — при 2 участницах 61 000 ₽, при 3 участницах 49 900 ₽ с 1 июня — при 2 участницах 65 000 ₽, при 3 участницах 54 900 ₽
Питание. Включено трёхразовое питание с личным подходом. Готовить будет повар, об аллергии или непереносимости продуктов просьба сообщить заранее.
Транспорт. Kia Soul.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
1 день
Черняховск, отдых в лесу
Встретимся в Калининграде и поедем в сторону Роминтенской пущи. По пути заедем в Черняховск: немного пройдёмся, осмотрим бывшую реформаторскую кирху и католический храм.
По прибытии разместимся в номерах, пообедаем. Затем отправимся гулять по лесу, сможем арендовать велосипеды, а в летний сезон — искупаться в озере. Вечером попаримся в кедровой бане и посмотрим фильм под открытым небом.
2 день
Отдых в пуще, Гусев
В первой половине дня ещё немного насладимся первозданной природой. Также устроим прогулку и фотосессию с лошадьми (за доплату). Затем освободим номера и на обратном пути заедем в Гусев. После прогулки вернёмся в Калининград и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-фотографом
Фотосессия для каждой участницы, фото и видео всей поездки
Кедровая баня (2 часа)
Прогулки по Черняховску и Гусеву
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Алкоголь
Велопрокат - от 1000 ₽
Прогулка на лошадях - от 2000 ₽
Прогулка с проводником по Роминтенской пуще - 3000 ₽ за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Калининграде, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде, вечер (время зависит от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1073 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю читать дальше
дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.