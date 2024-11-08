янв
Программа тура по дням
Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане
Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и ближе к вечеру отправляемся на приветственный ужин.
Нас будут ждать в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.
Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.
На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян! Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!
В качестве основного блюда — виштынецкий сиг с салатом из сельдерея, спаржей и соусом из водорослей.
Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту! Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета «бородинский хлеб» — что Вам больше по душе?
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым!
После ужина нас ждет органный мини-концерт в потрясающе красивом Кафедральном соборе, расположенном в историческом районе Кнайпхоф бывшего Кенигсберга.
Здесь находится самый большой орган России, вместе с хоровым органом он формирует единственный в стране органный комплекс.
После концерта мы посетим новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора и согреемся ароматным глинтвейном!
После прогулки возвращаемся в наш отель и предвкушаем более близкое знакомство с Калининградом и локальной гастрономией завтра!
Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Нас ждет обзорная экскурсия по Калининграду — бывшему Кёнигсбергу, центру Восточной Пруссии.
Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты. Погуляем по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, и узнаем, как он развивался, и кто его самые знаменитые жители.
Мы сможем понять характер города и погрузимся в его интересную русско-немецкую историю.
После прогулки нас ждут на гастрономический мастер-класс «Кухня Восточной Пруссии», где мы под руководством шеф-повара приготовим аутентичные блюда и узнаем гастрономическую историю Калининграда.
На аперитив нас ждут мясные и рыбные закуски в сопровождении бокала игристого. Чин-чин!
Затем мы приготовим мидии в сливочном соусе с хрустящей чиабаттой и нежного ягненка с авторским соусом и овощами на гриле. Наслаждаемся!
После обеда едем смотреть сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское», и в его стенах бывали Пётр I с Екатериной Великой.
В замке для нас проведут экскурсию.
После экскурсии нас уже ждут на дегустации сыров на крафтовой семейной сыроварне, которая находится здесь же, в историческом ансамбле.
На сыроварне производят 12 сортов сыра и выдерживают в среднем до года. На фабрике также производят шоколад ручной работы.
Нам расскажут и покажут, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт сыра имеет свою изюминку.
И затем мы направимся в дегустационный зал, где попробуем различные сорта сыра с бокалом сухого вина. Шоколад ручной работы тоже продегустируем!
После сыроварни отправляемся на старинный немецкий пивоваренный завод, некогда самый большой в Восточной Пруссии! Во время экскурсии мы окажемся в одном из помещений старого завода, где сейчас находится современное производство, и спустимся в подземелья Кёнигсберга.
И, конечно, узнаем все о том, как варят пиво, как растёт солод, какой он на вкус, как выглядит хмель и какие есть виды хмеля. Завершим экскурсию дегустацией пяти сортов свежесваренного пива!
Вечером возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем.
Завтра нас ждет свежий морской воздух Балтики!
Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин
Сегодня после завтрака в нашем отеле выезжаем в национальный парк «Куршская коса» — изюминку Калининградской области!
Песчаные дюны, белоснежный песок, леса, в которых водятся лоси и кабаны, море с одной стороны и залив — с другой.
Небольшие пешие прогулки чередуем с передвижением на микроавтобусе.
Мы узнаем историю дюн, полюбуемся ими с высот Мюллера и Эфа и пройдем по таинственному Танцующему лесу.
Затем отправляемся в город-курорт Зеленоградск, бывший немецкий Кранц. Прекрасные старинные виллы, морской воздух и красивые виды!
Сразу направляемся на обед в ресторан балтийской кухни, который находится в здании бывшего немецкого Почтампа 19 века!
Шеф-повар предложит нам попробовать свои авторские рецепты из локальных продуктов. Вначале мы отведаем балтийскую сливочную уху с лососем и судаком.
На горячее шеф-повар подаст нам знаменитое блюдо из кухни Восточной Прусии — кёнигсбергские клопсы из говядины, ароматной оленины и нежного филе балтийской сельди. Контраст и оригинальность в каждом кусочке!
И самое время продегустировать фирменные настойки собственного производства, которые подадут с идеальными гастрономическими парами! Вишня с корицей, Марципановая, Черная смородина и Бородинская — пробуем!
После обеда прогуляемся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Прогулка перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье.
Мы увидим водонапорную башню, попробуем воду из бювета королевы Луизы и поймем, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Обязательно продегустируем согревающий марципановый кофе с самыми вкусными кренделями! С корицей, миндалем, белым или молочным шоколадом. Это очень вкусно!
Ближе к вечеру едем в Светлогорск — самый центральный курорт «русской Прибалтики»! Он больше похож на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями и неспешно прогуливающимися туристами.
Отправляемся на ужин! Нас будут ждать в камерном ресторане, где подаются изыски из рыбы и традиционную немецкую кухню.
На аперитив нам подадут паштет из шпрот с чипсами из тапиоки.
Вторым курсом мы попробуем балтийского угря с двумя видами риса и кунжутно-сливочным соусом. Блюда сопровождаются ароматным немецким вином сорта Рислинг.
Закончим ужин традиционным яблочным штруделем, который подают с мороженым с бородинским хлебом.
После ужина заселяемся в спа-отель 4* в центре Светлогорска. Отель открылся в 2021 году и расположен в 5 минутах от набережной. Здесь мы проведем две ночи.
Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужин
Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся знакомиться со Светлогорском.
Мы погуляем и посмотрим город вместе с местным гидом, который проведет для нас насыщенную экскурсию. Неспешная прогулка займет около двух часов.
Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.
Затем мы выезжаем в Янтарный — единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря.
Мы посетим интерактивный музей янтарного комбината и узнаем больше о добыче янтаря, его свойствах и о том, как отличить оригинал от подделки.
Здесь же, в Янтарном находится уникальный янтарный музей-ресторан!
В ресторане невероятно красиво, и янтарь буквально повсюду: он использован не только в оформлении фасадов и интерьера, но даже в украшении блюд здесь придерживаются «янтарной темы».
На закуску мы попробуем пикантную строганину из пеламиды и ассорти локальных сыров. В качестве основного блюда нам подадут балтийского судака с соусом из копченого угря с картофелем-конфи и вялеными черри.
Наш обед прекрасно дополнит белое вино сорта Пино Гриджио. Наслаждаемся!
Время десерта! Попробуем фирменную «брусничную симфонию» на маковом бисквите с легким кремом из белого шоколада. Оторваться невозможно!
После обеда мы посетим единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейший, оборудованный. Наслаждаемся свежим морским воздухом Балтики!
Вечером возвращаемся в Светлогорск, где нас будут ждать на красивый рождественский ужин! Именитый шеф-повар Рустам Тангиров — исполнительный президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и постоянный ведущий кулинарных передач на ТВ, предложит нам попробовать блюда из локальных продуктов.
Первым курсом нам подадут балтийский тапас — это мини-закуски с копченым угрем, слабосоленым судаком, килькой и ставридой на эстонском поджаренном хлебе.
На второй курс мы попробуем стейк из форели со свекольным ризотто и листьями шпината в сопровождении деликатного сухого вина сорта Вердехо (Испания).
А на десерт — чизкейк из жареного шоколада в велюре под безе с меренгой. Чин-чин!
С наступающим Рождеством! После ужина идем в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня!
Светлогорск. Отъезд
Сегодня после завтрака у Вас будет свободное время.
Можно расслабиться в спа-комплексе в нашем отеле или отдохнуть на оборудованном пляже (расположен в 400 метрах от отеля).
Или прогуляться по красивому Светлогорску: пройтись по променаду и подышать морским воздухом
Затем мы выезжаем в аэропорт, счастливые и полные новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание:
- Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4* — 2 ночи (г. Калининград, центр города);
- «Kristall Hotel and SPA» 4* — 2 ночи (г. Светлогорск, побережье Балтийского моря).
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|118 000
|142 000
Варианты проживания
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.
Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.
Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.
Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
Отель «Kristall Hotel and SPA» 4
Курорт «Отель Kristall Hotel and SPA 4*» находится в Светлогорске. Этот курорт расположен 1 км от центра города.
Неподалёку: Кёнигсберг в миниатюре, Памятник Гофману и Музей Колесо истории.
Для гостей работает бар. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На курорте есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка.
Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Спортивные гости оценят тренажёрный зал.
Есть бассейн и крытый бассейн, работает детская игровая комната.
Также доступны: прачечная, гладильные услуги и прокат автомобилей. Сотрудники курорта поддержат беседу на английском, немецком и русском.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в Калининграде и в спа-отеле в Светлогорске
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах области c винным сопровождением)
- Встреча в аэропорту в первый день тура с рекомендованного рейса
- Трансфер в аэропорт в день окончания тура на рекомендованный рейс
- Экскурсии по программе (Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куршская коса)
- Все дегустации (сыроварня, пивоварня, марципановый кофе и крендели, рождественский глинтвейн)
- Все входные билеты по программе
- Гастрономический мастер-класс локальной кухни с шеф-поваром
- Органный мини-концерт в Кафедральном соборе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса Mercedes Sprinter
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Встреча в аэропорту в первый день тура с других рейсов, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
- Трансфер в аэропорт в день окончания тура на другие рейсы, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какими рейсами рекомендуется прибывать и улетать?
Туда 3 января 2025: Москва-Калининград, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑627, 11:30-13:30.
Обратно 7 января 2025: Калининград-Москва, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑628, 14:30-18:15
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