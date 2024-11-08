1 день

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и ближе к вечеру отправляемся на приветственный ужин.

Нас будут ждать в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян! Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — виштынецкий сиг с салатом из сельдерея, спаржей и соусом из водорослей.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту! Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета ‭«бородинский хлеб» — что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым!

После ужина нас ждет органный мини-концерт в потрясающе красивом Кафедральном соборе, расположенном в историческом районе Кнайпхоф бывшего Кенигсберга.

Здесь находится самый большой орган России, вместе с хоровым органом он формирует единственный в стране органный комплекс.

После концерта мы посетим новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора и согреемся ароматным глинтвейном!

После прогулки возвращаемся в наш отель и предвкушаем более близкое знакомство с Калининградом и локальной гастрономией завтра!