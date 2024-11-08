Гастрономический тур в Калининград на новогодние праздники

Рождественские ярмарки, замки и эстетика западной архитектуры — почувствуйте неповторимую атмосферу Калининградской области! Вас ожидает незабываемое гастрономическое путешествие: рыба и морепродукты, балтийский угорь, блюда из дичи, производство пива, сыров и, конечно же, лучшие рестораны локальной кухни. Приготовьтесь, будет много еды, вина и вкусных мероприятий!
5
3 отзыва
Гастрономический тур в Калининград на новогодние праздники
Гастрономический тур в Калининград на новогодние праздники
Гастрономический тур в Калининград на новогодние праздники
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и ближе к вечеру отправляемся на приветственный ужин.

Нас будут ждать в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян! Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — виштынецкий сиг с салатом из сельдерея, спаржей и соусом из водорослей.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту! Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета ‭«бородинский хлеб» — что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым!

После ужина нас ждет органный мини-концерт в потрясающе красивом Кафедральном соборе, расположенном в историческом районе Кнайпхоф бывшего Кенигсберга.

Здесь находится самый большой орган России, вместе с хоровым органом он формирует единственный в стране органный комплекс.

После концерта мы посетим новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора и согреемся ароматным глинтвейном!

После прогулки возвращаемся в наш отель и предвкушаем более близкое знакомство с Калининградом и локальной гастрономией завтра!

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане
2 день

Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Нас ждет обзорная экскурсия по Калининграду — бывшему Кёнигсбергу, центру Восточной Пруссии.

Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты. Погуляем по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, и узнаем, как он развивался, и кто его самые знаменитые жители.

Мы сможем понять характер города и погрузимся в его интересную русско-немецкую историю.

После прогулки нас ждут на гастрономический мастер-класс «Кухня Восточной Пруссии», где мы под руководством шеф-повара приготовим аутентичные блюда и узнаем гастрономическую историю Калининграда.

На аперитив нас ждут мясные и рыбные закуски в сопровождении бокала игристого. Чин-чин!

Затем мы приготовим мидии в сливочном соусе с хрустящей чиабаттой и нежного ягненка с авторским соусом и овощами на гриле. Наслаждаемся!

После обеда едем смотреть сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское», и в его стенах бывали Пётр I с Екатериной Великой.

В замке для нас проведут экскурсию.

После экскурсии нас уже ждут на дегустации сыров на крафтовой семейной сыроварне, которая находится здесь же, в историческом ансамбле.

На сыроварне производят 12 сортов сыра и выдерживают в среднем до года. На фабрике также производят шоколад ручной работы.

Нам расскажут и покажут, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт сыра имеет свою изюминку.

И затем мы направимся в дегустационный зал, где попробуем различные сорта сыра с бокалом сухого вина. Шоколад ручной работы тоже продегустируем!

После сыроварни отправляемся на старинный немецкий пивоваренный завод, некогда самый большой в Восточной Пруссии! Во время экскурсии мы окажемся в одном из помещений старого завода, где сейчас находится современное производство, и спустимся в подземелья Кёнигсберга.

И, конечно, узнаем все о том, как варят пиво, как растёт солод, какой он на вкус, как выглядит хмель и какие есть виды хмеля. Завершим экскурсию дегустацией пяти сортов свежесваренного пива!

Вечером возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем.

Завтра нас ждет свежий морской воздух Балтики!

Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня
3 день

Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин

Сегодня после завтрака в нашем отеле выезжаем в национальный парк «Куршская коса» — изюминку Калининградской области!

Песчаные дюны, белоснежный песок, леса, в которых водятся лоси и кабаны, море с одной стороны и залив — с другой.

Небольшие пешие прогулки чередуем с передвижением на микроавтобусе.

Мы узнаем историю дюн, полюбуемся ими с высот Мюллера и Эфа и пройдем по таинственному Танцующему лесу.

Затем отправляемся в город-курорт Зеленоградск, бывший немецкий Кранц. Прекрасные старинные виллы, морской воздух и красивые виды!

Сразу направляемся на обед в ресторан балтийской кухни, который находится в здании бывшего немецкого Почтампа 19 века!

Шеф-повар предложит нам попробовать свои авторские рецепты из локальных продуктов. Вначале мы отведаем балтийскую сливочную уху с лососем и судаком.

На горячее шеф-повар подаст нам знаменитое блюдо из кухни Восточной Прусии — кёнигсбергские клопсы из говядины, ароматной оленины и нежного филе балтийской сельди. Контраст и оригинальность в каждом кусочке!

И самое время продегустировать фирменные настойки собственного производства, которые подадут с идеальными гастрономическими парами! Вишня с корицей, Марципановая, Черная смородина и Бородинская — пробуем!

После обеда прогуляемся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Прогулка перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье.

Мы увидим водонапорную башню, попробуем воду из бювета королевы Луизы и поймем, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Обязательно продегустируем согревающий марципановый кофе с самыми вкусными кренделями! С корицей, миндалем, белым или молочным шоколадом. Это очень вкусно!

Ближе к вечеру едем в Светлогорск — самый центральный курорт «русской Прибалтики»! Он больше похож на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями и неспешно прогуливающимися туристами.

Отправляемся на ужин! Нас будут ждать в камерном ресторане, где подаются изыски из рыбы и традиционную немецкую кухню.

На аперитив нам подадут паштет из шпрот с чипсами из тапиоки.

Вторым курсом мы попробуем балтийского угря с двумя видами риса и кунжутно-сливочным соусом. Блюда сопровождаются ароматным немецким вином сорта Рислинг.

Закончим ужин традиционным яблочным штруделем, который подают с мороженым с бородинским хлебом.

После ужина заселяемся в спа-отель 4* в центре Светлогорска. Отель открылся в 2021 году и расположен в 5 минутах от набережной. Здесь мы проведем две ночи.

Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин
4 день

Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужин

Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся знакомиться со Светлогорском.

Мы погуляем и посмотрим город вместе с местным гидом, который проведет для нас насыщенную экскурсию. Неспешная прогулка займет около двух часов.

Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Затем мы выезжаем в Янтарный — единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря.

Мы посетим интерактивный музей янтарного комбината и узнаем больше о добыче янтаря, его свойствах и о том, как отличить оригинал от подделки.

Здесь же, в Янтарном находится уникальный янтарный музей-ресторан!

В ресторане невероятно красиво, и янтарь буквально повсюду: он использован не только в оформлении фасадов и интерьера, но даже в украшении блюд здесь придерживаются «янтарной темы».

На закуску мы попробуем пикантную строганину из пеламиды и ассорти локальных сыров. В качестве основного блюда нам подадут балтийского судака с соусом из копченого угря с картофелем-конфи и вялеными черри.

Наш обед прекрасно дополнит белое вино сорта Пино Гриджио. Наслаждаемся!

Время десерта! Попробуем фирменную «брусничную симфонию» на маковом бисквите с легким кремом из белого шоколада. Оторваться невозможно!

После обеда мы посетим единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейший, оборудованный. Наслаждаемся свежим морским воздухом Балтики!

Вечером возвращаемся в Светлогорск, где нас будут ждать на красивый рождественский ужин! Именитый шеф-повар Рустам Тангиров — исполнительный президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и постоянный ведущий кулинарных передач на ТВ, предложит нам попробовать блюда из локальных продуктов.

Первым курсом нам подадут балтийский тапас — это мини-закуски с копченым угрем, слабосоленым судаком, килькой и ставридой на эстонском поджаренном хлебе.

На второй курс мы попробуем стейк из форели со свекольным ризотто и листьями шпината в сопровождении деликатного сухого вина сорта Вердехо (Испания).

А на десерт — чизкейк из жареного шоколада в велюре под безе с меренгой. Чин-чин!

С наступающим Рождеством! После ужина идем в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня!

Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужинЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужинЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужинЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и рождественский ужин
5 день

Светлогорск. Отъезд

Сегодня после завтрака у Вас будет свободное время.

Можно расслабиться в спа-комплексе в нашем отеле или отдохнуть на оборудованном пляже (расположен в 400 метрах от отеля).

Или прогуляться по красивому Светлогорску: пройтись по променаду и подышать морским воздухом

Затем мы выезжаем в аэропорт, счастливые и полные новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Светлогорск. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4* — 2 ночи (г. Калининград, центр города);
  • «Kristall Hotel and SPA» 4* — 2 ночи (г. Светлогорск, побережье Балтийского моря).

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ДвухместноеОдноместное
118 000142 000

Варианты проживания

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4

2 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4

Отель «Kristall Hotel and SPA» 4

2 ночи

Курорт «Отель Kristall Hotel and SPA 4*» находится в Светлогорске. Этот курорт расположен 1 км от центра города.

Неподалёку: Кёнигсберг в миниатюре, Памятник Гофману и Музей Колесо истории.

Для гостей работает бар. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На курорте есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка.

Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам. Спортивные гости оценят тренажёрный зал.

Есть бассейн и крытый бассейн, работает детская игровая комната.

Также доступны: прачечная, гладильные услуги и прокат автомобилей. Сотрудники курорта поддержат беседу на английском, немецком и русском.

Отель «Kristall Hotel and SPA» 4Отель «Kristall Hotel and SPA» 4Отель «Kristall Hotel and SPA» 4Отель «Kristall Hotel and SPA» 4Отель «Kristall Hotel and SPA» 4Отель «Kristall Hotel and SPA» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в Калининграде и в спа-отеле в Светлогорске
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах области c винным сопровождением)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура с рекомендованного рейса
  • Трансфер в аэропорт в день окончания тура на рекомендованный рейс
  • Экскурсии по программе (Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куршская коса)
  • Все дегустации (сыроварня, пивоварня, марципановый кофе и крендели, рождественский глинтвейн)
  • Все входные билеты по программе
  • Гастрономический мастер-класс локальной кухни с шеф-поваром
  • Органный мини-концерт в Кафедральном соборе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса Mercedes Sprinter
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Встреча в аэропорту в первый день тура с других рейсов, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
  • Трансфер в аэропорт в день окончания тура на другие рейсы, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какими рейсами рекомендуется прибывать и улетать?

Туда 3 января 2025: Москва-Калининград, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑627, 11:30-13:30.

Обратно 7 января 2025: Калининград-Москва, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑628, 14:30-18:15

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
8 ноя 2024
Гид Константин настоящий профи, со всеми нашел общий язык, углы сглаживал, на все каверзные и не очень вопросы ответы знал.
Л
22 сен 2024
Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!
Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!
Е
20 сен 2024
Организовано все было отлично! В качестве обратной связи если интересно мнение участников, то было бы неплохо на второй день тура поменять обед с ужином, когда обед был легкий с морепродуктами,
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а ужин плотный с мясом. (Оба великолепные!). А еще, если это возможно, было бы неплохо сократить время пребывания на океане, оставив прогулку по берегу, баню и ужин, перенеся его в баню, т. к. там есть стол большой, освещение и туалет. А на ночь уже ехать в Паратунку. Но это исключительно мое мнение. Все остальное замечательно!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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