Корпоративные туры – туры в Калининграде

Найдено 7 туров в категории «Корпоративные туры» в Калининграде, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
На машине
4 дня
2 отзыва
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
100 000 ₽ за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На машине
2 дня
3 отзыва
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
23 авг в 11:00
30 авг в 11:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
На машине
3 дня
1 отзыв
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
25 авг в 09:30
27 авг в 08:00
67 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
На машине
На катере
4 дня
1 отзыв
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
99 000 ₽ за всё до 2 чел.
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
На машине
На катере
3 дня
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
На машине
4 дня
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
15 сен в 12:00
22 сен в 12:00
53 600 ₽ за человека
Отпуск в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
На автобусе
10 дней
Пожить в 2 городах, изучить немецкую архитектуру Кёнигсберга, Раушена и Пиллау, отдохнуть у моря
Пожить в 2 городах, изучить немецкую архитектуру Кёнигсберга, Раушена и Пиллау, отдохнуть у моря
Начало: Отель в Калининграде, после 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
50 000 ₽ за человека

