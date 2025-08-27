Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
100 000 ₽ за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
23 авг в 11:00
30 авг в 11:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
25 авг в 09:30
27 авг в 08:00
67 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
99 000 ₽ за всё до 2 чел.
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
15 сен в 12:00
22 сен в 12:00
53 600 ₽ за человека
Отпуск в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
Пожить в 2 городах, изучить немецкую архитектуру Кёнигсберга, Раушена и Пиллау, отдохнуть у моря
Начало: Отель в Калининграде, после 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
50 000 ₽ за человека
