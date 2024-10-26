В ноябре – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Калининграде, цены от 7 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Калининград и 3 морских курорта за выходные
На автобусе
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
26 окт в 13:45
2 ноя в 13:45
7 700 за человека
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
25%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
14 ноя в 12:00
21 ноя в 12:00
3900029 250 за человека
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
4 дня
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Погулять среди немецких вилл, очароваться Черняховском и полюбоваться Балтийской косой
Начало: Калининград, до 13:00 (заселение в хостел - до 14:...
7 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
14 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининград и 3 морских курорта за выходные
  2. От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
  3. Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 7 700 до 29 250 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «В ноябре», цены от 7700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам