2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
26 окт в 13:45
2 ноя в 13:45
7 700₽ за человека
скидка
25%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
14 ноя в 12:00
21 ноя в 12:00
3900029 250₽ за человека
4 дня
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Погулять среди немецких вилл, очароваться Черняховском и полюбоваться Балтийской косой
Начало: Калининград, до 13:00 (заселение в хостел - до 14:...
7 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
14 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В ноябре»
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