Гусев – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Гусев» в Калининграде, цены от 36 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
На машине
2 дня
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Погулять по Черняховску и Гусеву, сделать атмосферные кадры и посмотреть кино под звёздами
Начало: Ваше место проживания в Калининграде, точное время...
17 мар в 10:00
18 мар в 10:00
57 000 ₽ за человека
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
На машине
4 дня
-
10%
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
8 мая в 10:00
13 мая в 08:00
41 400 ₽46 000 ₽ за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На машине
2 дня
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
13 мар в 10:30
16 мар в 11:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гусев»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
  2. Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
  3. На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийское море
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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