Фотосессии в Калининграде с личным фотографом

Найдено 3 тура в категории «Фотопрогулки» в Калининграде, цены от 23 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
На машине
2 дня
Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Насладиться романтикой пикника у моря на закате и получить на память красивые кадры
Начало: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, точное врем...
«Закат на Куршской косе, фотопутешествие по живописным уголкам Балтики, уютные прогулки по Зеленоградску и Светлогорску — этот тур подарит вам романтику и красоту северного побережья»
26 мар в 00:00
31 мар в 00:00
150 000 ₽ за всё до 2 чел.
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
На машине
3 дня
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
Сделать кадры с букетом тюльпанов, расслабиться в аквазоне и попробовать специалитеты с бокалом вина
Начало: Аэропорт Калининграда, до 14:00, точное время - по...
23 500 ₽ за человека
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
На машине
2 дня
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Погулять по Черняховску и Гусеву, сделать атмосферные кадры и посмотреть кино под звёздами
Начало: Ваше место проживания в Калининграде, точное время...
«Сохраним выходные на долгую память, везде делая атмосферные кадры, и устроим индивидуальные фотосессии для каждой участницы»
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
57 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
  2. Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
  3. Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 тура от 23 500 до 150 000.
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Калининграда, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025