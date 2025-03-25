Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Насладиться романтикой пикника у моря на закате и получить на память красивые кадры
Начало: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, точное врем...
«Закат на Куршской косе, фотопутешествие по живописным уголкам Балтики, уютные прогулки по Зеленоградску и Светлогорску — этот тур подарит вам романтику и красоту северного побережья»
26 мар в 00:00
31 мар в 00:00
150 000 ₽ за всё до 2 чел.
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
Сделать кадры с букетом тюльпанов, расслабиться в аквазоне и попробовать специалитеты с бокалом вина
Начало: Аэропорт Калининграда, до 14:00, точное время - по...
23 500 ₽ за человека
Девичья перезагрузка в Роминтенской пуще: фотосессии, кедровая баня и блюда от повара
Погулять по Черняховску и Гусеву, сделать атмосферные кадры и посмотреть кино под звёздами
Начало: Ваше место проживания в Калининграде, точное время...
«Сохраним выходные на долгую память, везде делая атмосферные кадры, и устроим индивидуальные фотосессии для каждой участницы»
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
57 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фотопрогулки»
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