Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После обеда начнём обзорную экскурсию «В поисках хомлинов». Эти маленькие сказочные существа напоминают домовых и являются своеобразными хранителями города. Всего в Калининграде установлено 7 фигурок хомлинов — они расположились у главных достопримечательностей Кёнигсберга. И мы все их увидим.

А ещё услышим интересные легенды, познакомимся с богатой историей региона и насладимся атмосферой старинных улиц. В ходе экскурсии соберём всю коллекцию хомлинов — от мудрого дедушки Карла до любознательного Антошки.

В завершение дня заглянем в уютное кафе, оформленное в сказочном стиле с винтажной мебелью. Здесь можно приобрести памятные сувениры и попробовать ароматную выпечку.