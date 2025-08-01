Вы исследуете главные достопримечательности, расслабитесь на берегу Балтийского моря, пофотографируетесь в самых живописных локациях и прогуляетесь по старинным улочкам. Побываете в Зеленоградске, Янтарном,
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и хомлинами
Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После обеда начнём обзорную экскурсию «В поисках хомлинов». Эти маленькие сказочные существа напоминают домовых и являются своеобразными хранителями города. Всего в Калининграде установлено 7 фигурок хомлинов — они расположились у главных достопримечательностей Кёнигсберга. И мы все их увидим.
А ещё услышим интересные легенды, познакомимся с богатой историей региона и насладимся атмосферой старинных улиц. В ходе экскурсии соберём всю коллекцию хомлинов — от мудрого дедушки Карла до любознательного Антошки.
В завершение дня заглянем в уютное кафе, оформленное в сказочном стиле с винтажной мебелью. Здесь можно приобрести памятные сувениры и попробовать ароматную выпечку.
Прогулка по Зеленоградску, Куршская коса и эстетичный пикник на берегу
Утром поедем в Зеленоградск — уютный курортный город, который очаровывает своей атмосферой и архитектурой. Прогуляемся по его центральной улице, осмотрим старинные виллы и дома. Выйдем на променад, где находится колесо обозрения «Глаз Балтики».
После этого отправимся на Куршскую косу — где песчаные дюны соседствуют с густыми лесами. Здесь можно ощутить особую энергетику, вдохнуть свежий морской воздух и насладиться умиротворяющей тишиной.
Завершим день на красивой ноте. Нас ждёт пикник на пляже в лучших традициях стильных фотографий из Pinterest. На декорированной площадке у моря насладимся лёгкими закусками, неспешными беседами и встретим завораживающий закат.
Обратите внимание. Организация пикника возможна с 20 апреля. Если погодные условия не позволят провести его на пляже, отправимся в средневековый замок Шаакен, где погрузимся в атмосферу рыцарской эпохи. Также посетим сыроварню «Шаакен Дорф», попробуем ремесленные сыры и домашний шоколад.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся в Балтийск, самый западный город России. Прогуляемся по северному молу, откуда открывается панорамный вид на морскую гладь. Увидим памятник женщине на коне, который символизирует силу и независимость. Далее нас ждёт прогулка на катере по проливу, разделяющему город и Балтийскую косу.
Следующая точка маршрута — Янтарный, центр добычи солнечного камня. Здесь сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Мы посетим янтарное производство, где познакомимся с процессом обработки этого уникального минерала.
После экскурсии отдохнём на пляже, отмеченном престижной наградой «Голубой флаг». По пути в следующий город сделаем остановку в живописной бухте. У вас будет время, чтобы сделать снимки.
Финальная точка дня — Светлогорск. Город очаровывает аристократическими виллами и парками. Здесь можно неспешно прогуляться по уютным улочкам и прочувствовать особую атмосферу.
Замок Вальдау и отъезд
Утром нас ждёт путешествие в Средневековье — мы отправимся в замок Вальдау, основанный рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке.
Прогуливаясь по его просторным залам и коридорам, ощутим атмосферу прошлых лет. А ещё отыщем тайную комнату, скрытую в глубине крепости.
Затем — трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Пикник на побережье
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Прогулка на катере
- Экологический сбор
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание