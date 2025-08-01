Мои заказы

Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере

Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Приглашаем в неспешное путешествие по Калининграду и области.

Вы исследуете главные достопримечательности, расслабитесь на берегу Балтийского моря, пофотографируетесь в самых живописных локациях и прогуляетесь по старинным улочкам. Побываете в Зеленоградске, Янтарном,
Балтийске и Светлогорске.

Осмотрите старинные немецкие виллы и роскошные особняки, заглянете на производство янтаря и отыщете тайную комнату рыцарского замка Вальдау.

Вас ждёт катание на катере и декорированный пикник на пляже в лучших традициях Pinterest — будем наслаждаться закусками под шум волн, освещаемые лучами закатного солнца.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Тур проводится в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом и хомлинами

Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После обеда начнём обзорную экскурсию «В поисках хомлинов». Эти маленькие сказочные существа напоминают домовых и являются своеобразными хранителями города. Всего в Калининграде установлено 7 фигурок хомлинов — они расположились у главных достопримечательностей Кёнигсберга. И мы все их увидим.

А ещё услышим интересные легенды, познакомимся с богатой историей региона и насладимся атмосферой старинных улиц. В ходе экскурсии соберём всю коллекцию хомлинов — от мудрого дедушки Карла до любознательного Антошки.

В завершение дня заглянем в уютное кафе, оформленное в сказочном стиле с винтажной мебелью. Здесь можно приобрести памятные сувениры и попробовать ароматную выпечку.

2 день

Прогулка по Зеленоградску, Куршская коса и эстетичный пикник на берегу

Утром поедем в Зеленоградск — уютный курортный город, который очаровывает своей атмосферой и архитектурой. Прогуляемся по его центральной улице, осмотрим старинные виллы и дома. Выйдем на променад, где находится колесо обозрения «Глаз Балтики».

После этого отправимся на Куршскую косу — где песчаные дюны соседствуют с густыми лесами. Здесь можно ощутить особую энергетику, вдохнуть свежий морской воздух и насладиться умиротворяющей тишиной.

Завершим день на красивой ноте. Нас ждёт пикник на пляже в лучших традициях стильных фотографий из Pinterest. На декорированной площадке у моря насладимся лёгкими закусками, неспешными беседами и встретим завораживающий закат.

Обратите внимание. Организация пикника возможна с 20 апреля. Если погодные условия не позволят провести его на пляже, отправимся в средневековый замок Шаакен, где погрузимся в атмосферу рыцарской эпохи. Также посетим сыроварню «Шаакен Дорф», попробуем ремесленные сыры и домашний шоколад.

3 день

Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся в Балтийск, самый западный город России. Прогуляемся по северному молу, откуда открывается панорамный вид на морскую гладь. Увидим памятник женщине на коне, который символизирует силу и независимость. Далее нас ждёт прогулка на катере по проливу, разделяющему город и Балтийскую косу.

Следующая точка маршрута — Янтарный, центр добычи солнечного камня. Здесь сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Мы посетим янтарное производство, где познакомимся с процессом обработки этого уникального минерала.

После экскурсии отдохнём на пляже, отмеченном престижной наградой «Голубой флаг». По пути в следующий город сделаем остановку в живописной бухте. У вас будет время, чтобы сделать снимки.

Финальная точка дня — Светлогорск. Город очаровывает аристократическими виллами и парками. Здесь можно неспешно прогуляться по уютным улочкам и прочувствовать особую атмосферу.

4 день

Замок Вальдау и отъезд

Утром нас ждёт путешествие в Средневековье — мы отправимся в замок Вальдау, основанный рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке.

Прогуливаясь по его просторным залам и коридорам, ощутим атмосферу прошлых лет. А ещё отыщем тайную комнату, скрытую в глубине крепости.

Затем — трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Пикник на побережье
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Прогулка на катере
  • Экологический сбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
Завершение: Аэропорт Калининграда, время вашего отлёта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Юлия. Я организую декорированные атмосферные пикники на побережье Балтийского моря. Сделаю ваш отдых максимально комфортным, эстетичным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
1 авг 2025
Огромное спасибо за тур. Если вам нужно индивидуальное сопровождение, то этот тур очень подойдет вам. У нас были не только интересные экскурсии по Калининграду и области на комфортабельной машине. Юлия
забирала нас с утра от уютных апартаментов возила на завтраки в отличные кафе, бронировала для нас рестораны в самых лучших ресторанах, а какой организовала нам пикник на берегу Балтийского моря, это сказка. Очень рекомендую.

