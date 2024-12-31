Новый год в европейской атмосфере и города с открыток

Дважды встретить 2024, погреться в сауне 1 января, раскрыть секреты двух городов и одного леса
Море, хвойный лес и красочные ярмарки с ароматом кунжутных крендельков и глинтвейна — кажется, мы вывели формулу идеального Нового года! А ещё вас ждут салют и шампанское на побережье, неограниченный
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доступ к бассейну и сауне 1 января, увлекательные рассказы о тайнах бывшего Кёнигсберга и элитного Светлогорска.

Вы посмотрите на изящные виллы, украшенные гирляндами, потанцуете вместе с деревьями причудливого леса и насладитесь безмятежностью Куршской косы.

Новый год в европейской атмосфере и города с открыток
Новый год в европейской атмосфере и города с открыток
Новый год в европейской атмосфере и города с открыток
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Проживание в хостеле с инфраструктурой отеля 4*. Размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой (с подселением).

  • Есть конференц-зал, бассейн и сауна, круглосуточный room-service, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся. Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшн 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми. Континентальные завтраки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
  • В номере: двухъярусная кровать, широкие матрасы, шкаф для одежды, рабочее место, индивидуальные розетки и USB, бесплатный Wi-Fi, мягкие полотенца.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, в том числе новогодний. Обеды — за свой счёт.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дважды

Вы прилетите в Калининград, после размещения в хостеле познакомитесь с организаторами и приключения начнутся! Пойдём гулять по Амалиенау, старинному району города, и погружаться в расслабленную европейскую атмосферу с разлитым в воздухе предвкушением новогоднего волшебства. Пройдёмся по петляющим улочкам с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуемся гирляндами на особняках. Мы раскроем вам тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.

После поедем на остров Иммануила Канта с кафедральный собором 14 века в стиле балтийской готики и живописным парком. Вы узнаете, каким был «город в городе» раньше, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила философа спасла собор.

Новый год встретим дважды. Сначала — по московскому времени за ужином из местных продуктов и историями о праздничных традициях Кёнигсберга. А затем — на побережье Зеленоградска с салютом, шампанским и шумом прибоя. Рассмотрим черепичные крыши домов в уютных переулках курорта, погреемся глинтвейном и вернёмся в хостел отдыхать.

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2 день

День отдыха

Сегодня никуда не надо спешить! Можно медленно смаковать первый день наступившего года: проспать до позднего завтрака, днём попариться в сауне, поплавать в бассейне, поиграть в настольные игры, посмотреть кино или пойти гулять по притихшему после бессонной ночи городу. Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
3 день

Куршская коса, Танцующий лес, релакс в сауне

После завтрака отправляемся на знаменитую узкую полоску суши, омываемую Балтийским морем и Куршским заливом — Куршскую косу. Национальный парк привлекает путешественников живописными природными ландшафтами и чарующим флёром спокойствия. По экотропе меж зелёных сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся песчаным покрывалом, движимым ветрами Балтики.

Перекусив, продолжим путь на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, откуда нам откроется панорама всей Куршской косы.

Побываем и в загадочном Танцующем лесу с изогнутыми хвойными деревьями. Вечером вернёмся, и после ужина вы расслабитесь в бассейне и сауне.

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4 день

Очарование Светлогорска, свободное время, отъезд

В этот день будем исследовать Светлогорск — элитный морской курорт Восточной Пруссии. Как бывший Раушен, не имея выхода к морю, стал вип-локацией? В чём его отличие от других прибрежных городков? И почему здесь столько говорят о писателе-сказочнике, композиторе и художнике Гофмане? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, посмотрите на изящные виллы, затерянные в хвойном лесу, восхититесь силой балтийской стихии и немецкой архитектурой.

После обеда вернёмся в Калининград. Оставшуюся часть дня вы можете провести, отдыхая в городе или отправившись за сувенирами. Выезд из номеров — до 18:00.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки и ужины, в том числе новогодний
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Все экскурсии по программе
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор
  • Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Алкогольные напитки
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Возможно 1-местное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой (без подселения) - 6000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, до 13:00
Завершение: Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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