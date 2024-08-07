Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области

Новый год на самом западе России
Сказочный праздник на самом западе России! Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны, сможете прогуляться по набережной знаменитой Рыбной деревни, отправитесь в уникальный уголок природы,
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включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршскую косу, сможете попробовать себя в роли янтарного старателя в поселке Янтарном и восхититесь старинной архитектурой Светлогорска. Окунитесь в волшебную рождественскую атмосферу, как в Европе, не выезжая из России.

5
3 отзыва
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

Трансфер в отель за доп. плату.

Заселение после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия по Калининграду, 4 часа.

13:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

13:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?

Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу
2 день

Национальный парк Куршская коса и встреча Нового года

Экскурсия в НП Куршская коса, 6 часов.

10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Возвращение в Калининград.

18:00 – 20:00 По желанию новогодний концерт классической музыки Калининградского Симфонического Оркестра в величественном здании Драматического театра, 1500 руб/чел

Встреча Нового 2024 года.

20:00 – 02:00 По желанию новогодняя музыкальная шоу-программа «Русский Разгуляй» и банкет в ресторане отеля Турист, 6500 руб. /чел.

Гости программы: встреча гостей Медведем-затейником, заводная Цыганка, Роскошная Русская краса и, конечно, Снегурочка, восхитительный праздничный стол с большим ассортиментом блюд и напитков, в том числе алкогольных.

Национальный парк Куршская коса и встреча Нового годаНациональный парк Куршская коса и встреча Нового годаНациональный парк Куршская коса и встреча Нового годаНациональный парк Куршская коса и встреча Нового года
3 день

Свободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. плату

Свободный день.

Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России.

Вы сможете неторопливо прогуляться по сонным улицам Калининграда-Кенигсберга, где прошлое и настоящее сплелись в одно целое.

*По желанию за доп. плату экскурсия «Королевский Кранц» 5 часов, 2000 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).

12:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

12:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море!

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии.

Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальные пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Свободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. платуСвободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. платуСвободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. платуСвободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. платуСвободный день или экскурсия в Зеленоградск за доп. плату
4 день

Светлогорск и поселок Янтарный

Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.

09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)

09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)

Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня и Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Светлогорск и поселок ЯнтарныйСветлогорск и поселок ЯнтарныйСветлогорск и поселок Янтарный
5 день

Завершение программы. Свободный день или экскурсия в Балтийск за доп. плату

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

По желанию за доп. плату трансфер.

*По желанию за доп. плату экскурсия «В Балтийск, на самый запад России», 6-7 часов, 1700 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).

09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Эта экскурсии в город Балтийск – ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота.

Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.

Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.

Увидите гавань – ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой.

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.).

Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.

Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, вы почувствуете настоящий морской бриз.

Свободное время на прогулку или посещение Музея Балтийского флота, от 450 руб. /чел.

Завершение программы. Свободный день или экскурсия в Балтийск за доп. платуЗавершение программы. Свободный день или экскурсия в Балтийск за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный

Гостевой дом «Вилла Надежда»

(завтрак входит в стоимость)

18 50027 00017 500

Гостиница Турист 3*

(завтрак шведский стол)

20 00028 50018 000

Гостиница Калининград 3*

(завтрак оплачивается дополнительно 500 руб. /чел.)

22 00026 50019 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Вилла Надежда»

4 ночи

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»

Гостиница «Турист» 3

4 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Калининград» 3

4 ночи

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 4 ночи в выбранной гостинице в Калининграде
  • Питание - 4 завтрака при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» и отеле Турист
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Новогодний банкет с программой в ресторане отеля «Турист» 6500 руб. /чел
  • Трансфер (аэропорт - отель 2000 руб., ж/д вокзал - отель 1500 руб.)
  • Завтраки в гостинице Калининград 500 руб. /чел., обеды и ужины от 500 руб. /чел
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостевой дом «Вилла Надежда»Двуспальная кровать или раздельные кроватиНомер стандарт-миниДвуспальные кровати, раздельные кровати+ доп. место (номер стандарт: евро-раскладушка)
Гостиница «Турист»Раздельные кроватиОдноместный номер стандартСтандартный номер (раздельные кровати + евро-раскладушка)
Гостиница «Калининград»Двуспальная кровать (номер студия)Одноместный номер стандартдвуспальная кровать + диван (номер студия)
Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

От отелей «Турист» и «Калининград».

При проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» туристы ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 3 день – экскурсия «Королевский Кранц» – 2000 руб. /чел.;
  • 5 день – экскурсия «В Балтийск, на самый запад России» – 1700 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Всё соответствовало обещаниям.
М
7 авг 2024
Ездим отдыхать с вами не в первый раз, всегда отлично!
Е
5 авг 2024
Всё четко организовано

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыНовогодние 2025Новогодние туры 2025

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