В декабре – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «В декабре» в Калининграде, цены от 14 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Пешая
1 отзыв
4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
21 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
17 000 за человека
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
На машине
скидка
10%
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
134700121 230 за человека
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
4 дня
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Погулять среди немецких вилл, очароваться Черняховском и полюбоваться Балтийской косой
Начало: Калининград, до 13:00 (заселение в хостел - до 14:...
7 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
14 900 за человека
В предвкушении праздника: Калининград и балтийское побережье в канун Нового года
На автобусе
скидка
20%
4 дня
В предвкушении праздника: Калининград и балтийское побережье в канун Нового года
Исследовать улицы в новогодних нарядах, узнать о рождественских традициях прошлого и послушать орган
Начало: Аэропорт Калининграда, полдень
9 дек в 12:00
19 дек в 12:00
3600028 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
  2. Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
  3. Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
  4. В предвкушении праздника: Калининград и балтийское побережье в канун Нового года
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В декабре" можно забронировать 4 тура от 14 900 до 121 230 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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