4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
21 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
17 000₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
134700121 230₽ за человека
4 дня
Вперёд - к Балтийскому морю: путешествие по Калининграду и западным городам области
Погулять среди немецких вилл, очароваться Черняховском и полюбоваться Балтийской косой
Начало: Калининград, до 13:00 (заселение в хостел - до 14:...
7 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
14 900₽ за человека
скидка
20%
4 дня
В предвкушении праздника: Калининград и балтийское побережье в канун Нового года
Исследовать улицы в новогодних нарядах, узнать о рождественских традициях прошлого и послушать орган
Начало: Аэропорт Калининграда, полдень
9 дек в 12:00
19 дек в 12:00
3600028 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В декабре»
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