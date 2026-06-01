1 день

Куршская коса, заселение в отель

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Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. По согласованию возможна встреча в центре города. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Переезжаем на Куршскую косу.

Далее нас ждёт авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».

Посетим маршрут «Танцующий лес». Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Пройдём к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Поднимемся на высоту Мюллера. Высота Мюллера – самая высокая точка дюны Болотной (Брухберг), являющейся наиболее крупной из тех, что расположены близ посёлка Рыбачий (Росситтен). С XVI века дюна Брухберг продвигалась в сторону Росситтена и была остановлена посадками леса лишь в 1882 году. Со смотровой площадки на вершине дюны можно увидеть красивейшую панораму, открываются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на его берегу посёлка Рыбачий.

Посетим полевой стационар “Фрингилла” (апрель-октябрь), который является подразделением первой в мире орнитологической станции, основанной в Росситтене (ныне – поселок Рыбачий) еще в 1901 году профессором И. Тиннеманом. Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц, они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. В это время работники станции расставляют огромные сети для ловли пернатых, регистрации и кольцевания. Экскурсию вам проведут квалифицированные специалисты-орнитологи.

Посетим Музейный комплекс “Куршская коса” (с октября по апрель). Музейный комплекс Куршской Косы расположен на берегу Куршского залива. На его территории находятся: деревня времен эпохи викингов “Древняя Самбия”, вольер с копытными животными, дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекция деревянных скульптур. Здание постоянных экспозиций «Музейного комплекса» знакомит с историей образования и заселения Куршской косы, с ее растительным и животным миром, рассказывает о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств.

Заселяемся в отель на Куршской косе – Маяковский, Армерия или Аура (размещение – на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможны: отель Альтримо, гостевой дом Элиза Заркау, в летний период – глемпинги Маяк, Роза, Эфа, Поляна Глемпинг, глемпинг парк-отеля Маяковский, или другие отели по согласованию.

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