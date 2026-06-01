Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, четвергам и субботам
В нашем туре мы увидим самые топовые места Куршской косы: неспешно пройдемся по эко-тропам, подышим морским воздухом, насладимся природой!
Заночуем в одном из отелей на Куршской косе, летом возможно заселение в глемпинг. А еще мы познакомимся с прибрежным курортом – городом кошек, Зеленоградском!
Тур состоится от 2 участников. Очередность показа локаций может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
Куршская коса, заселение в отель
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. По согласованию возможна встреча в центре города. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Переезжаем на Куршскую косу.
Далее нас ждёт авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».
Посетим маршрут «Танцующий лес». Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Пройдём к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Поднимемся на высоту Мюллера. Высота Мюллера – самая высокая точка дюны Болотной (Брухберг), являющейся наиболее крупной из тех, что расположены близ посёлка Рыбачий (Росситтен). С XVI века дюна Брухберг продвигалась в сторону Росситтена и была остановлена посадками леса лишь в 1882 году. Со смотровой площадки на вершине дюны можно увидеть красивейшую панораму, открываются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на его берегу посёлка Рыбачий.
Посетим полевой стационар “Фрингилла” (апрель-октябрь), который является подразделением первой в мире орнитологической станции, основанной в Росситтене (ныне – поселок Рыбачий) еще в 1901 году профессором И. Тиннеманом. Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц, они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. В это время работники станции расставляют огромные сети для ловли пернатых, регистрации и кольцевания. Экскурсию вам проведут квалифицированные специалисты-орнитологи.
Посетим Музейный комплекс “Куршская коса” (с октября по апрель). Музейный комплекс Куршской Косы расположен на берегу Куршского залива. На его территории находятся: деревня времен эпохи викингов “Древняя Самбия”, вольер с копытными животными, дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекция деревянных скульптур. Здание постоянных экспозиций «Музейного комплекса» знакомит с историей образования и заселения Куршской косы, с ее растительным и животным миром, рассказывает о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств.
Заселяемся в отель на Куршской косе – Маяковский, Армерия или Аура (размещение – на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможны: отель Альтримо, гостевой дом Элиза Заркау, в летний период – глемпинги Маяк, Роза, Эфа, Поляна Глемпинг, глемпинг парк-отеля Маяковский, или другие отели по согласованию.
Озеро Лебедь, Зеленоградск
Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
10:00 — Выезд.
Пройдемся по экотропе к озеру Лебедь – оно образовалось за счёт отделения двумя песчаными косичками от Куршского залива небольшой лагуны. Это второй по величине водоем косы — его длина составляет 275, а ширина 120 метров. Туристический поток здесь пока еще не настолько высок.
Далее отправимся на экскурсию в Зеленоградск.
Прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
Возвращаемся в Калининград. По запросу, за доплату, возможен трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта или от жд вокзала Калининграда
- Проживание: 1 ночь в отеле Маяковский, Армерия или Аура (размещение - на усмотрение организатора) - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. C коррекцией цены возможны: отель Альтримо, гостевой дом Элиза Заркау, в летний период - глемпинги Маяк, Роза, Эфа, Поляна Глемпинг, глемпинг парк-отеля Маяковский, другие отели по согласованию
- Завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты в объекты посещения и сборы нац. парка Куршская коса
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
- Трансфер во 2 день в аэропорт
- Обеды и ужин
- Личные расходы