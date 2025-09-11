Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Винные туры» в Калининграде, цены от 41 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Гастротур по Прибалтике с дегустациями и мастер-классами: всё включено
На машине
4 дня
1 отзыв
Отведать сыров, пива и марципана, пообедать в замковой таверне и поужинать в компании шеф-повара
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 13:00, точный ...
11 сен в 12:00
16 окт в 12:00
41 900 ₽ за человека
Все вкусы Балтики: гастротур «всё включено» по Калининградской области в мини-группе
На машине
4 дня
Попробовать марципан, пиво и вино и приготовить блюда по рецептам Тевтонского ордена
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
9 окт в 12:00
138 900 ₽ за человека
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
На машине
4 дня
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
15 сен в 12:00
22 сен в 12:00
69 000 ₽ за человека

